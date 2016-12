Trotz Niedrigzinsen: Deutsche wollen 2017 mehr sparen

Vor allem Jüngere denken an mehr finan­zi­elle Aktivi­tät in der Zukunft.

Rentner sind die Zinsjä­ger.

Börse bleibt unbeliebt.

Die meisten Deutschen haben Geldvor­sätze für das nächste Jahr, ergab eine reprä­sen­ta­tive GfK-Studie im Auftrag des Berli­ner Fintech-Unternehmens Savedo. Überra­schend angesichts der Niedrig­zin­sen: An erster Stelle der Vorsätze steht, regel­mä­ßig (mehr) zu sparen, etwa für die Alters­vor­sorge. Vor allem die Jünge­ren nehmen sich das für 2017 vor. Ein weite­rer belieb­ter Geldvor­satz bei den Deutschen: Angebote genauer zu verglei­chen, um weniger auszu­ge­ben.

Mit dem Rauchen aufhö­ren, mehr Sport treiben, öfter Zeit mit dem Partner verbrin­gen: Das alles sind beliebte Vorsätze für das neue Jahr. Aber wie sieht es in Sachen Finan­zen für 2017 aus?

Bei Jünge­ren wächst das Bewusst­sein fürs Sparen

Zwei Drittel der Befrag­ten (66 %) haben sich vorge­nom­men aktiv zu werden, um ihre finan­zi­elle Situa­tion zu verbes­sern. An erster Stelle steht dabei regel­mä­ßi­ges Sparen (28,9 %). Das nehmen sich gleicher­ma­ßen Gutver­die­nende (33,8 %) sowie Gering­ver­die­ner (33 %) vor. Überra­schend ist der hohe Anteil der 14- bis 19-Jährigen: Mehr als jeder Zweite von ihnen (55,9 %) hat sich vorge­nom­men, regel­mä­ßig mehr zu sparen.

»Die Genera­tion Smart­phone denkt, anders als vielfach vermu­tet, ausge­spro­chen konser­va­tiv und will beizei­ten Geld zurück­le­gen«, erklärt Savedo-Chef Chris­tian Tiessen. Mit steigen­dem Alter sinkt laut GfK-Studie dagegen die Bereit­schaft, mehr zu sparen. »Das ist nachvoll­zieh­bar«, so Chris­tian Tiessen, »denn mit 50 oder 60 haben die meisten bereits Erspar­nisse vorzu­wei­sen.«

Nach besse­ren Zinsen suchen nur wenige

Auf Platz zwei folgt der Vorsatz, mehr zu verglei­chen (27,5 %), um etwa für Strom oder Versi­che­run­gen weniger Geld auszu­ge­ben. Generell schei­nen die Deutschen mehr für das Thema Kosten sensi­bi­li­siert worden zu sein: Immer­hin 20,1 Prozent der Befrag­ten nannten als Geld-Vorsatz für 2017, mehr auf Provi­sio­nen und andere Gebüh­ren zu achten, siehe Tabelle der Top 10 Geld-Vorsätze:

»Bessere Sparzin­sen suchen«, etwa für Tages­geld oder Festgeld, belegt nur Platz fünf in der Tabelle. Dabei ist hier das Optimie­rungs­po­ten­zial in der aktuel­len Niedrig­zins­phase beson­ders groß, rechnet Chris­tian Tiessen vor: »Rund zwei Billio­nen Euro haben die Deutschen derzeit in Spar- und Termin­ein­la­gen angelegt. Würde die Verzin­sung nur um 0,1 Prozent verbes­sert, so wären das zwei Milli­ar­den Euro mehr für die Sparer.«

Überdurch­schnitt­lich oft nahmen sich Rentner, Beamte und Selbst­stän­dige vor, bessere Zinsan­ge­bote zu suchen. Nahelie­gende Vermu­tun­gen: Während Rentner mehr Zeit haben um zu verglei­chen, haben Selbst­stän­dige mehr Druck, da sie öfter vorüber­ge­hend große Summen parken müssen.

Frauen nehmen sich weniger vor als Männer

Nur wenige der Befrag­ten (11 %) wollen im nächs­ten Jahr auf die Börse setzen. Noch weniger (8,8 %) wollen sich inten­siv damit beschäf­ti­gen, wie sie Steuern sparen oder Förde­run­gen wie zum Beispiel vermö­gens­wirk­same Leistun­gen erzie­len können. Abgeschla­gen landet auch der Geld-Vorsatz, sich mehr Finanz­wis­sen anzueig­nen, obwohl damit Fehlbe­ra­tun­gen und Fehlent­schei­dun­gen vorge­beugt werden könnte (8,3 %).

Sehr deutlich ist hier der Unter­schied zwischen Männern und Frauen. Während 11 Prozent der Männer sich eine Finanz-Weiterbildung vorge­nom­men haben, sind es nur halb so viele Frauen (5,5 %). Generell sind Frauen weniger daran inter­es­siert, die finan­zi­elle Situa­tion zu verbes­sern: Frauen (40 %) gehen deutlich häufi­ger ohne Geld-Vorsätze ins neue Jahr als Männer (29 %). Insge­samt gab jeder dritte Befragte (34 %) an, er habe keiner­lei Vorsätze rund ums Geld.

Erspar­nisse auf Rekord­ni­veau: Geldver­mö­gen der Deutschen auf 5,3 Billio­nen Euro gestie­gen

Bei anhaltend extrem niedrigen Zinsniveau hat das Geldvermögen der Bundesbürger Ende 2015 einen neuen Höchstwert erreicht: Mit 5,3 Billionen Euro lag es um knapp fünf Prozent höher als im Vorjahr.

Deutsche Sparer zeich­nen sich dabei nach wie vor durch eine hohe Risiko­aver­sion aus. Über 1,9 Billio­nen Euro horten sie auf Spar-, Sicht- und Termin­kon­ten, die kaum noch Zinsen bringen. Auf etwas mehr als zwei Billio­nen Euro belau­fen sich die Ansprü­che an Lebens­ver­si­che­run­gen, Pensi­ons­kas­sen und andere Alters­vor­sor­ge­ein­rich­tun­gen. Sie bilden den größten Anteil des Geldver­mö­gens (siehe Grafik). Aktien summier­ten sich nur auf insge­samt 342 Milli­ar­den Euro und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent gestie­gen. Hier haben sich aber vor allem Kursge­winne ausge­wirkt. Der Aktien­an­teil am gesam­ten Geldver­mö­gen der priva­ten Haushalte hat sich mit gerade einmal gut sechs Prozent des Geldver­mö­gens nicht verän­dert.

Mit einem Plus von gut zehn Prozent ist auch Bargeld im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Dies könnte eine Folge der Niedrigzinspolitik sein, die dazu führt, dass Anleger allenfalls nur noch einen marginalen Zins für risikoarme Anlagen bekommen. Allerdings beträgt der Anteil des Bargeldes am gesamten Geldvermögen nur knapp drei Prozent.

[1] Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erforschte für die Berliner Geldanlage-Plattform Savedo die Geld-Vorsätze der Deutschen (1.006 Befragte, Studiennummer 2016 749).