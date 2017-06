Wozu das Personalmanagement digitalisieren?

Bewerbungsunterlagen, Mitarbeiterverträge, Personalbögen, Abrechnungen – Human Resources und Controlling arbeiten täglich mit zahllosen Dokumenten und enormen Mengen an personenbezogenen Daten.

Treiben Sie die Digitalisierung in Ihrer Personalabteilung Wozu? Ganz einfach: um den Überblick zu behalten, den Bearbeitungsaufwand zu reduzieren Zeit und Kosten zu sparen.

Enterprise-Content-Management-Systeme bündeln alle Mitarbeiterinformationen an einem zentralen, digitalen Ablageort. Die maximal anpassbare digitale Personalakte erlaubt Ihnen von überall her und jederzeit sicheren Zugriff auf die richtigen Dokumente. Umfangreiche Automatisierungs- und Workflowfunktionen machen Ihre HR-Abteilung dabei so effizient wie nie zuvor.

Enterprise Content Management

bündelt alle Mitarbeiterunterlagen revisionssicher an einem Ort,

macht personalrelevante Informationen auf einen Blick ersichtlich,

beschleunigt Personalprozesse durch Automatisierung und Workflows,

bietet komfortablen Datenaustausch durch flexible HR-Systemschnittstellen.