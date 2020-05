70 Prozent aller Anwendungen haben Open-Source-Schwachstellen

Fehlerhafte Bibliotheken landen auf indirektem Wege im Code. Einsatz von PHP-Bibliotheken führt mit über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu fehlerhaftem Code. JavaScript und Ruby haben besonders große Angriffsflächen.

Der neue »State of Software Security (SoSS): Open Source Edition«-Report zum Thema Sicherheit in Open-Source-Software von Veracode zeigt unter anderem auf, dass 70 Prozent aller gescannten Anwendungen mindestens eine Schwachstelle in einer ihrer Open-Source-Bibliotheken aufweisen [1].

Open Source steht in der IT-Branche hoch im Trend. Das macht die Arbeit vieler Entwicklerteams effizienter, innovativer und schneller. Selbst Microsoft plant immer mehr Quellcode seiner Software frei verfügbar zu machen. In puncto Sicherheit bietet Open Source tatsächlich auch gewisse Vorteile: ist der Quellcode für alle einsehbar, können Schwachstellen wesentlich schneller und besser identifiziert und der Code optimiert werden. Aber Sicherheit in Open-Source-Software hat auch seine Schattenseiten. Die schiere Masse an Code in Open-Source-Bibliotheken führt dazu, dass fehlerhafte Open-Source-Bibliotheken leichter verbreitet werden und somit mehr Anwendungen, die diese Bibliotheken einsetzen, gefährdet sind.

Vor diesem Hintergrund hat Veracode seinen neuen »State of Software Security (SoSS): Open Source Edition«-Report veröffentlicht, für den die in 85.000 verschiedenen Anwendungen enthaltenden Open-Source-Bibliotheken untersucht wurden – eine Anzahl von über 351.000 Open-Source-Bibliotheken insgesamt. Nahezu alle modernen Anwendungen, einschließlich derer, die kommerziell verkauft werden, beinhalten Open-Source-Komponenten. Dabei kann ein einziger Fehler in einer Open-Source-Bibliothek alle Anwendungen, die auf diese Bibliothek zurückgreifen, beschädigen. »Open Source Software weist eine überraschende Vielzahl an Schwachstellen auf«, kommentiert Julian Totzek-Hallhuber, Solution Architect bei Veracode. »Die Angriffsfläche einer Anwendung ist weder auf ihren eigenen Code, noch auf den Code von den einbezogenen Bibliotheken beschränkt, da diese wiederum von anderen Bibliotheken abhängig sind. Entwickler führen also in der Realität weitaus mehr Code in ihre Anwendungen ein, als auf den ersten Blick vermutet. Solange sich Entwickler dessen aber bewusst sind, sind sie in der Lage Fehler schneller zu beheben und können das Risiko verringern.«

Die Forscher von Veracode kamen zu folgenden Ergebnissen:

Open-Sourc-Bibliotheken sind omnipräsent und bergen Risiken

Die am häufigsten verwendeten Bibliotheken sind in über 75 Prozent aller Anwendungen zu finden.

Viele fehlerhafte Bibliotheken (47 Prozent) landen auf indirektem Wege im Code – sprich nicht direkt vom Entwickler gezogen, sondern beruhend auf einer weiteren, ursprünglich eingesetzten Open-Source-Bibliothek. Die meisten durch fehlerhafte Bibliotheken entstandenen Schwachstellen in Anwendungen können aber bereits durch kleine Versions-Updates behoben werden.

Nicht alle Bibliotheken haben CVEs (»Common Vulnerabilities and Exposures«) – das bedeutet, dass Entwickler sich nicht auf CVEs verlassen können, um Schwachstellen in Bibliotheken zu erkennen und zu beheben. So beinhalten zum Beispiel über 61 Prozent aller fehlerhaften JavaScript-Bibliotheken Schwachstellen ohne entsprechende CVEs.

Die Programmiersprache macht einen Unterschied

Manche Sprachen neigen dazu häufiger transitive Abhängigkeiten einzuführen als andere. In über 80 Prozent der JavaScript-, Ruby- und PHP-Anwendungen führt die Mehrheit der Bibliotheken zu transitiven Abhängigkeiten.

Der Einsatz von PHP-Bibliotheken führt mit über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu fehlerhaftem Code.

Von den OWASP-Top-Ten-Schwachstellen, stellen Fehler im Access Control mit 25 Prozent aller Schwachstellen die größte Menge dar. In Open-Source-Bibliotheken stellt Cross-Site-Scripting die häufigste Schwachstelle dar: sie wurde in 30 Prozent aller Bibliotheken gefunden. Weitere häufige Schwachstellen waren unsichere Deserialisierung, die in 23,5 Prozent aller Bibliotheken gefunden wurde und Broken Access Control mit 20,3 Prozent.

[1] Den kompletten »State of Software Security: Open Source Edition« Report finden Sie hier zum Download. Erfahren Sie außerdem mehr zu Veracodes Software Composition Analysis.

121 Artikel zu „Open Source Schwachstellen“

NEWS | BUSINESS | ONLINE-ARTIKEL Ein Open-Source-Business-Modell gibt es nicht Open-Source-Technologie entfaltet ihre Wirkung dann am besten, wenn sie Bestandteil von Strategien und Taktiken zur Unterstützung eines Kern-Business-Modells ist – und nicht umgekehrt. Open-Source-Business-Modelle sind in aller Munde, da mag der Titel dieses Artikels vielleicht etwas sonderbar anmuten, vor allem, weil der Artikel von jemandem stammt, dessen Job es ist, ein Ökosystem rund um ein… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY | TRENDS Dynamische Bedrohungen greifen »übersehene Schwachstellen« an Die Angriffsfläche von Unternehmen wird durch veraltete Software, ungeprüften Code oder ungenutzte Hardware immer größer. Dabei nutzen die Angreifer oft bekannte, aber nicht behobene Schwachstellen in Alt-Anwendungen und -Infrastrukturen aus, die in Vergessenheit geraten sind. Die Unternehmen konzentrieren sich hingegen meist auf häufig genutzte Systeme. Der Cisco 2014 Midyear Security Report untersucht Schwachstellen, die von… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | FAVORITEN DER REDAKTION | STRATEGIEN SBBS besser als Corona-Bonds Abhängigkeit von Banken und EU-Staaten ist nach wie vor sehr hoch. Banken haben noch immer einen Anreiz, vor allem Staatsanleihen ihres Heimatlandes zu kaufen. Der sogenannte Home Bias hat sich daher in vielen EU-Ländern kaum zurückgebildet. Sollten Banken verpflichtet werden, Staatstitel mit Eigenkapital zu hinterlegen, würde sich Problem der geringen Streuung in den Anleiheportfolios sogar… Weiterlesen →

NEWS | LÖSUNGEN | STRATEGIEN | TIPPS Neun Erfolgsfaktoren für die Low-Code-Implementierung Für erfolgreiches Low-Coding braucht es nicht nur die richtige Technologie, sondern auch eine tragfähige Strategie. Pegasystems erläutert, worauf es dabei ankommt. Den Mangel an Entwicklern abfedern, die Zeit von einer Idee bis zu ihrer konkreten Umsetzung in Form von Software deutlich verkürzen, die Softwareentwicklung demokratisieren: Low-Code-Plattformen, die zur Erstellung von Anwendungen wenig bis gar keine… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS In 6 Schritten zu DevSecOps Während DevOps schon weitverbreitet ist, erkennen nun immer mehr Unternehmen, dass es entscheidend ist, nicht nur Entwicklung und Betrieb enger zu verzahnen, sondern, dass man auch Sicherheit immer von Anfang an mitdenken sollte. Dem trägt der DevSecOps-Ansatz Rechnung. Doch ebenso wie DevOps, ist dieser Ansatz kein Produkt, das man kauft, oder eine Lösung, die man… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Cybersicherheit jenseits der Technologie: 3 neue Bedrohungen Wir tendieren dazu, bei Cybersicherheit zunächst immer in technischen Dimensionen zu denken. Es geht um neue Ransomware-Attacken mit noch gefährlicheren Algorithmen, Viren, Würmern und Phishing. Das sind aber letztlich nur die Speerspitzen des Angriffs. Cyberkriminalität ist heute ein Massenphänomen, das sich auf breite Teile der Gesellschaft auswirkt. Betrachtet man nur die technische Seite, kann man… Weiterlesen →