90 % der bekannten Infizierten in China sind wieder gesund

In Deutschland sind immer noch vergleichsweise wenige Todesopfer, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Dort wo es die meisten Infizierten gibt, in China, sind bislang vier Prozent der bekannten Infizierten gestorben. Der Krankheitsverlauf hängt Gesundheitsexperten zufolge maßgeblich davon ab, ob die infizierte Person bereits unter Vorerkrankungen leidet, wie etwa Herz-, Kreislauf- oder Lungenerkrankungen. Bei derartig geschwächten Personen ist die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Verlaufs der Krankheit ungleich höher. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/20970/verteilung-der-covid-19-faelle-nach-aktuellem-status/

Die Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle nimmt in Deutschland weiter zu und es sieht es derzeit nicht danach aus, als ob die Kurve schon abflachen würde. Allerdings ist die Lage nach wie vor weniger dramatisch als in Italien, wie die Verteilung der Fälle zeigt. Vergleichsweise positiv stellt sich die Situation in Südkorea dar: Dort ist Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgegangen. Ob die deutschen Maßnahmen greifen, wird sich laut Robert Koch-Institut erst in den kommenden zehn bis zwölf Tagen zeigen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/21124/kumulative-anzahl-der-bestaetigten-covid-19-faelle/

NEWS | DIGITALISIERUNG | KOMMUNIKATION | TIPPS Schnelles Fachwissen für die Herausforderung Home Office Die Corona-Krise hat viele Unternehmen eiskalt erwischt. Auch weil die Strukturen nicht ausreichend auf digitales Arbeiten ausgerichtet sind. Nun gilt es vielerorts nachzusteuern. Eine Lösung ist hierfür die Kollaborationsplattform Microsoft Teams, die man derzeit für 6 Monate kostenlos nutzen kann. Das notwendige Wissen vermittelt die COSMO CONSULT-Gruppe ab sofort mit einer eigens aufgelegten Bildungsinitiative, die… Weiterlesen →

NEWS | VERANSTALTUNGEN Das Cyber Security Fairevent – eine Veranstaltung mit großem Potenzial Viel Lob zur Premiere konnte das Cyber Security Fairevent (CSF) von den beteiligten Gästen und Unternehmen entgegennehmen. Dabei war der Auftakt wegen dem Corona-Virus nicht ganz einfach. Trotz der Widrigkeiten fand das CSF statt und konnte in Bezug auf das neue Konzept mit Messe, Event, Kongress und Erlebniswelt die Erwartungen erfüllen. »… da gibt es… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION | TIPPS SAP startet digitale Lerninitiative Die SAP SE hat neue digitale Lerninitiative angekündigt, die innovative, interaktive Bildungsinhalte für Studenten, Fachleute und all jene anbietet, die sich auch unter den aktuellen Umständen weiterbilden möchten. »Die COVID-19-Pandemie betrifft jeden auf der Welt«, sagt Christian Klein, Co-Vorstandssprecher und Mitglied des Vorstands der SAP SE. »Wir wollen sicherstellen, dass Weiterbildung aktuell nicht völlig in… Weiterlesen →