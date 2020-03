COVID-19: 87 % der bekannten Infizierten in China sind wieder gesund

In Deutschland sind bislang 28 Menschen am neuen Corona-Virus gestorben – das sind immer noch vergleichsweise wenige Todesopfer, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Dort wo es die meisten Infizierten gibt, in China, sind bislang vier Prozent der bekannten Infizierten gestorben. Der Krankheitsverlauf hängt Gesundheitsexperten zufolge maßgeblich davon ab, ob die infizierte Person bereits unter Vorerkrankungen leidet, wie etwa Herz-, Kreislauf- oder Lungenerkrankungen. Bei derartig geschwächten Personen ist die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Verlaufs der Krankheit ungleich höher.

The Countries With The Highest Density Of Doctors

All over the world, doctors, nurses, EMTs and other medical personnel are working around the clock to treat patients and slow the COVID-19 pandemic, with many contracting the virus themselves. As the global situation deteriorates and the burden on medical staff increases, which countries have the highest number of doctors per inhabitant?

According to the most recent OECD data, Italy has 4 doctors per 1,000 of its population while Spain has 3.9. In the United States, there are fewer doctors at 2.9 per 1,000 inhabitants. In China, which has just reported a lack of new domestic COVID-19 infections for the first time since the outbreak occurred, there are 2 doctors per 1,000 people.

