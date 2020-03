Corona: Regionale Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Deutschland

Regionalität und Nachbarschaft gewinnen immer mehr an Bedeutung – für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Das sieht man auch am aktuellen Thema, das uns alle bewegt: die fortschreitende Ausbreitung des Corona-Virus, ursprünglich aus der Region Wuhan in China kommend.

In Deutschland ist der Kreis Heinsberg in NRW am stärksten betroffen. Aber wie sieht es in den anderen Regionen aus?

Auf Basis täglich (Mo-Fr.) recherchierter Daten auf Kreisebene in Verbindung mit dem interaktiven Kartenserver EasyMap One (www.easymap.one) können Interessierte nun die aktuelle Ausbreitung, Herkunft und Historie der Verbreitung des Virus in Deutschland verfolgen:

https://www.easymap-xplorer.de/view/4b459d8b-56a5-4df7-a398-9318189bd45b

COVID-19: 76 % der bekannten Infizierten in China sind wieder gesund

In Deutschland sind bislang zwei Menschen am neuen Coronavirus gestorben – das sind deutlich weniger als in Frankreich oder Spanien wo die Fallzahlen ähnlich hoch sind. Dort wo es die meisten Infizierten gibt, in China, sind bislang 3,9 Prozent der bekannten Infizierten gestorben. Der Krankheitsverlauf hängt Gesundheitsexperten zufolge maßgeblich davon ab, ob die infizierte Person bereits unter Vorerkrankungen leidet, wie etwa Herz-, Kreislauf- oder Lungenerkrankungen. Bei derartig geschwächten Personen ist die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Verlaufs der Krankheit ungleich höher. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/20970/verteilung-der-covid-19-faelle-nach-aktuellem-status

