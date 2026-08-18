Agentic Payment verändert die Spielregeln für Unternehmen

Die KI sucht aus. Die KI bezahlt. Quelle: © Freepik, Starline
Dass künstliche Intelligenz Geschäftsprozesse automatisiert, ist für Unternehmen nichts Neues. Eine neue Qualität entsteht jedoch, wenn KI-Systeme selbst wirtschaftlich relevante Handlungen ausführen. Genau das passiert bei Agentic Payments, wo ein digitaler Agent im Auftrag eines Nutzers Produkte auswählen und eine Zahlung initiieren kann. Was gilt es dabei zu beachten? Und verschiebt sich damit die Diskussion?
Mit der technischen Machbarkeit allein ist es deshalb nicht getan. Unternehmen müssen festlegen, wie viel Entscheidungskompetenz sie KI-Systemen übertragen und wie Verantwortung dabei organisiert bleibt. Damit wird Agentic Payment weniger zu einer Frage einzelner technischer Funktionen als zu einer organisatorischen Aufgabe, die Zuständigkeiten, Prozesse und Kontrollmechanismen im Unternehmen betrifft.
Aus einem Payment-Projekt wird eine Governance-Aufgabe
Ein solcher Prozess berührt weit mehr als die IT-Abteilung. Sobald ein KI-Agent im Namen eines Kunden handelt, werden Zuständigkeiten zwischen Payment, Risikomanagement, Compliance, Kundenservice und Management relevant. Führungskräfte müssen definieren, an welchen Stellen Automatisierung sinnvoll ist und wo weiterhin eine ausdrückliche Entscheidung des Menschen notwendig bleibt. Gleichzeitig muss klar sein, wie ein Unternehmen mit Fehlentscheidungen, nicht erwarteten Transaktionen oder Unklarheiten über einen erteilten Auftrag umgeht.
Technische Autonomie hebt unternehmerische Verantwortung nicht auf. Denn je selbstständiger ein System handelt, desto wichtiger werden eindeutige Prozesse und Zuständigkeiten.
Der Kunde gibt Aufgaben ab, aber nicht die Kontrolle
Besonders stark verändert Agentic Payment die Kundenschnittstelle. Bisher findet ein großer Teil der Customer Journey unmittelbar zwischen Verbraucher und Unternehmen statt. KI-Agenten könnten sich künftig dazwischenschalten und einzelne Schritte übernehmen. Damit verändert sich auch die Frage, wie Vertrauen entsteht. Kunden müssen nicht jeden Arbeitsschritt selbst durchführen. Sie müssen aber verstehen können, was in ihrem Namen passiert ist.
Laurent Guivarch, CEO von Nickel Deutschland, bringt diesen Punkt auf die Verbraucherebene: »Für Nickel steht bei jeder Innovation der konkrete Nutzen für die Menschen im Mittelpunkt. Agentenbasierte Zahlungen können den Alltag vereinfachen, dürfen aber nie zulasten von Kontrolle, Sicherheit oder Transparenz gehen. Deshalb ist es entscheidend, dass Kundinnen und Kunden ausdrücklich zustimmen, Transaktionen nachvollziehen können und sensible Daten geschützt bleiben. Nur so kann KI im Zahlungsverkehr Vertrauen schaffen und perspektivisch zu einer wirklich alltagstauglichen Innovation werden.«
Neue Prozesse brauchen neue Verantwortungsgrenzen
Wie eine solche Form der automatisierten Zahlung konkret ausgestaltet werden kann, lässt sich bereits an ersten Praxisbeispielen beobachten. Mastercard und Nickel haben etwa in Frankreich eine authentifizierte agentenbasierte Transaktion durchgeführt. Ein KI-Agent identifizierte und wählte dabei einen Kaffee auf Priceless.com aus und bezahlte ihn mit einer Nickel-Karte. Auch in Deutschland wird Mastercard Agent Pay für Nickel-Kundinnen und Kunden getestet.
Das Beispiel verdeutlicht vor allem, welche organisatorischen Anforderungen mit der Technologie verbunden sind. Die Zustimmung des Nutzers wird ausdrücklich eingeholt, die Kaufbestätigung erfolgt über Mastercard Payment Passkeys und Agent Tokens schützen sensible Zahlungsdaten. Für Managementteams ist dabei weniger die konkrete technische Lösung entscheidend als das dahinterstehende Prinzip: Automatisierung benötigt klar definierte Kontrollpunkte und Verantwortlichkeiten.
Thomas Courtois, Präsident von Nickel, erklärt: »Mit unserer technologischen DNA sind wir stolz darauf, dass Nickel der erste französische Anbieter ist, der eine agentenbasierte Transaktion durchführt und dabei robuste Schutzmechanismen, eine ausdrückliche Kund:innenautorisierung und vollständige Transparenz gewährleistet. Wir hoffen, diese bedeutende Innovation bald allen unseren französischen und europäischen Kund:innen zur Verfügung stellen zu können, um sie bei ihren neuen Konsumgewohnheiten zu unterstützen.«
Für Managementteams wird deshalb entscheidend, Agentic Payment nicht ausschließlich als neues Zahlungsverfahren zu betrachten. Die Technologie verändert Prozesse, Verantwortlichkeiten und möglicherweise auch die Beziehung zum Kunden.
Bevor Unternehmen KI-Agenten weitreichende Handlungsmöglichkeiten geben, müssen sie deshalb beantworten können, wer Regeln festlegt, wie Entscheidungen kontrolliert werden und an welcher Stelle der Mensch eingreifen kann. Die eigentliche Managementaufgabe liegt nicht in möglichst großer Automatisierung, sondern in der bewussten Gestaltung ihrer Grenzen.
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