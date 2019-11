Autonome Landwirtschaft in 2045?

Kennen Sie Daisy? Bestimmt assoziieren Sie mit dem Namen Daisy the one and only Daisy Duck, die ewige Verlobte von Donald Duck. Beide sind Stars aus der Feder von Walt Disney. Doch in diesem Fall trägt eine Kuh diesen Namen, eine Kuh aus Holz, in der Ausstellung des Fujitsu Forums 2015. Diese Kuh wurde dort…

Weiterlesen →