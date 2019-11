Cloud-Nutzung fast dreimal höher als die Zugriffssicherung

Nur 34 Prozent der Unternehmen sichern ihren Cloud-Zugriff mit Single Sign-On.

Bitglass hat seinen diesjährigen »Cloud Adoption Report 2019« veröffentlicht, für den das Unternehmen Informationen zum Status der Cloud-Nutzung in mehr als 138.000 Firmen weltweit gesammelt und ausgewertet hat [1]. Die Ergebnisse zeigen, dass bereits 86 Prozent der Unternehmen Cloud-basierte Tools implementiert haben. Nur 34 Prozent nutzen jedoch Single Sign-On (SSO), eines der einfachsten und wichtigsten Cloud-Sicherheits-Tools.

Bereits seit fünf Jahren untersucht Bitglass die Cloud-Nutzung in Unternehmen, um daraus Trends abzuleiten. Für den diesjährigen Report hat Bitglass die Einführung verschiedener Cloud-basierter Tools, darunter Microsoft Office 365, die G Suite von Google, Amazon Web Services (AWS), Slack, Salesforce, Box und ServiceNow, genauer analysiert sowie Daten zur SSO-Nutzung erhoben.

Obwohl die G Suite von Google sich zunächst direkt an die Spitze des Marktes für Cloud-Produktivitätstools setzte, wurde 2019 lediglich ein Anstieg auf 33 Prozent verzeichnet, gegenüber einem Nutzungsanteil von 25 Prozent im Jahr 2018. 79 Prozent nutzen Microsoft Office 365, womit dies weiterhin die bevorzugte Produktivitätssoftware in Unternehmen ist. Salesforce und Slack können einen Nutzungszuwachs um 55 beziehungsweise 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Die Implementierung von AWS liegt dieses Jahr bei 20 Prozent, was einem Wachstum von 43 Prozent gegenüber 2018 entspricht.

Single Sign-On: Vor allem in großen Unternehmen genutzt.

Bei der Einführung von Cloud-Anwendungen in Verbindung mit Single Sign-On stehen größere Unternehmen in der vordersten Reihe. Von ihnen nutzen 64 Prozent SSO, also fast 50 Prozent mehr als in der Gruppe der mittelgroßen Unternehmen (45 Prozent) und mehr als doppelt so viele wie in der Gruppe der Kleinunternehmen (25 Prozent).

Technologieanbieter liegen zwar bei der AWS-Einführung mit 32 Prozent weiterhin vorn und sind auch in der Slack-Nutzung führend. Single Sign-On wird jedoch nur von 33 Prozent der Unternehmen in der Branche genutzt.

Während 79 Prozent der Unternehmen im Gesundheitswesen Office 365 eingeführt haben, wurde SSO von nur 30 Prozent implementiert. Dieses Missverhältnis ist vor allem aufgrund der riesigen Mengen an sensiblen personenbezogenen Daten bedenklich, die von diesen Unternehmen erhoben und gespeichert werden.

Immer mehr Unternehmen implementieren Cloud-Anwendungen und optimieren ihre Arbeitsprozesse. Infolgedessen benötigen sie effektive Sicherheitsstrategien und -Tools, die speziell für die Cloud-First-Umgebungen entwickelt wurden. »Die Cloud-Einführung schreitet in rasantem Tempo voran und ermöglicht es Unternehmen, sich weiterzuentwickeln und mit den stetig steigenden Produktivitäts- und Flexibilitätsanforderungen des heutigen Markts Schritt zu halten«, erklärt Rich Campagna, CMO, Bitglass. »Die enorme Lücke zwischen der Einführung von Cloud-basierten Tools und Cloud-Sicherheitstechnologien bedeutet, dass für die meisten Unternehmen ein sehr hohes Risiko besteht, Opfer von Datenschutzverletzungen zu werden. Diese müssen sich bewusst machen, dass der Geschäftsbetrieb in der Cloud sich grundlegend von der bisherigen Art und Weise, Geschäfte zu treiben, unterscheidet, und dass lokale Datenschutzmethoden nicht länger ausreichend sind.«

[1] Das Bitglass-Team hat mit Hilfe intern entwickelter Technologien ermittelt, welche Cloud-Dienste von den mehr als 138.000 betrachteten Unternehmen genutzt werden. Die Analyse umfasste Produktivitätssoftware wie Office 365 und G Suite, Messaging-Apps wie Slack, Filesharing-Apps wie Box sowie Single Sign-On (SSO) – ein einfaches Cloud-Sicherheits-Tool.

