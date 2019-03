Fastenzeit: Fasten Sie Internet?

Zwei Drittel der Deutschen haben laut einer DAK-Studie schon einmal gefastet. Für weitere elf Prozent würde es in Frage kommen, für mehrere Wochen auf bestimmte Genussmittel oder Konsumgüter zu verzichten. 29 Prozent der Befragten, für die Fasten in Frage kommt, würden am ehesten auf private Internet- oder Computernutzung verzichten. Bei den Gründen für digitale Enthaltsamkeit stehen »mehr Zeit für sich selbst«, »weniger Stress« sowie »häufiger mit Freunden und Verwandten treffen« oben auf der Liste. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/17272/fasten-verzicht-auf-internet-computer/

