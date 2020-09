Ganz tief in der Applikation

Privilegierte Zugriffsrechte besitzen nicht nur IT-Administratoren oder Super-User, sie finden sich auch in Applikationen, Tools und Systemen. Diese nicht-menschlichen privilegierten Zugriffsrechte stellen eine erhebliche Gefahr für Unternehmensanwendungen und -daten dar, mahnt Sicherheitsexperte CyberArk.

Viele Unternehmen beachten die nicht-menschlichen Zugriffsrechte nicht oder nur unzureichend. Es geht dabei vor allem um Application Accounts oder technische Accounts, das heißt um die in Anwendungen, Skripten oder Konfigurationsdateien gespeicherten Zugangsdaten und Passwörter. Sie werden für den automatischen, authentifizierten Zugriff auf Backend-Systeme benötigt, etwa bei der Verbindung einer Anwendung zu einer Datenbank.

Die privilegierten Zugangsdaten sind in den Applikationen statisch hinterlegt und werden in der Regel nie geändert. Außerdem liegen sie meistens im Klartext oder in einer einfachen Verschlüsselung vor. Gelangt ein externer Angreifer oder auch böswilliger Insider in ihren Besitz, kann er unter Umständen die vollständige Kontrolle über die gesamte IT-Infrastruktur eines Unternehmens übernehmen.

»Um dieses Sicherheitsrisiko zu beseitigen, müssen Unternehmen die in Skripten oder Konfigurationsdateien eingebetteten statischen Zugangsdaten eliminieren«, betont Michael Kleist, Regional Director DACH bei CyberArk. »Alle Anmeldeinformationen und vertraulichen Zugangsdaten sollten zentral gesichert, automatisch verwaltet und rotiert sowie dynamisch zur Laufzeit zur Verfügung gestellt werden. Damit wird die Sicherheit entscheidend erhöht.«

Bei der Vermeidung beziehungsweise Beseitigung von dauerhaft hinterlegten Anmeldeinformationen sind verschiedene Vorgehensweisen möglich beziehungsweise erforderlich.

Erstens muss ein Unternehmen natürlich bei Neuentwicklungen konsequent auf eine hartkodierte Programmierung von Zugangsdaten verzichten. Zweitens können für klassische Applikationen wie SAP, Standardsysteme wie ServiceNow, Rapid7 oder Tenable und Application Server fertige Integrationslösungen genutzt werden; solche Lösungen stellt etwa CyberArk gemeinsam mit den Applikationsherstellern bereit. Drittens sollte ein Unternehmen bei selbstentwickelten Applikationen mit eigenständiger Logik die gegebenenfalls aufwendigeren Veränderungen in Abhängigkeit von einer Kritikalitäts- und Risikobewertung sukzessive in Angriff nehmen. Hier besteht oft die Möglichkeit, selbstgebaute Skripte mit klassischen Suchen-und-Ersetzen-Verfahren zügig zu überarbeiten. Allerdings sind vereinzelt durchaus auch umfangreiche Source-Code-Veränderungen erforderlich.

Konkret sollte ein Unternehmen bei der Beseitigung eingebetteter Anmeldeinformationen und konsistenten Verwaltung und Überwachung privilegierter Zugriffe drei verschiedene Ebenen berücksichtigen:

Applikationsebene

Auf der Applikationsebene sind die Applikation-zu-Applikation-Verbindungen zu beachten. Alle technischen Verknüpfungen zwischen Teilen einer Applikationslandschaft erfordern einen privilegierten Zugang für den Datenzugriff, auch wenn es nur um Lese- und nicht um Änderungsrechte geht. Solche Verbindungen bestehen etwa zwischen Applikation und Datenbank, zwischen Applikation und Middleware-Produkten oder auch direkt zwischen Anwendungen.

Toolebene

Auf Toolebene ist vor allem die Automation zu beachten, die in immer stärkerem Maße an Bedeutung gewinnt. Hier geht es um Lösungen wie Jenkins, Puppet, Chef, OpenShift oder auch RPA. Darüber hinaus gibt es weitere Tools, die über privilegierte Rechte bis hin zum Domain-Admin-Level verfügen: ein klassisches Beispiel sind Schwachstellen-Scanner.

Systemebene

Auf der technologischen Systemebene geht es um System-zu-System-Verbindungen, also um die in vielen Systemen vorhandenen Service-Accounts. Windows etwa verfügt über eine große Anzahl solcher Accounts, um Services im richtigen Kontext zu starten und zu stoppen und um eine Automation auf einem granularen Level zuzulassen.

»Aus Sicherheitssicht führt an einer Verwaltung und Überwachung aller Anmeldeinformationen und vertraulichen Zugangsdaten, die von nicht-menschlichen Benutzern verwendet werden, kein Weg vorbei«, so Kleist. »Die Beseitigung fest programmierter Anmeldeinformationen und ihre Rotation gemäß definierter Richtlinien ist eine wesentliche Komponente eines stringenten Secrets-Management und damit für die Erhöhung der Unternehmenssicherheit von erheblicher Bedeutung.«

54 Artikel zu „Privilegierte Zugriffsrechte“

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Insider-Bedrohungen – Der Mythos des schwarzen Schwans Der Schaden infolge von Insider-Angriffen steigt kontinuierlich. Dennoch werden Insider-Bedrohungen immer noch als »Black Swan«-Vorfälle wahrgenommen: unübersehbar, aber extrem selten, abstrakt und zu schwer vorhersehbar, um eine akute Bedrohung darzustellen. Nichtsdestotrotz sollten Unternehmen auf gefährliche Grauzonen achten, wie Vectra AI erklärt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Erkennung von Cybersicherheitsvorfällen auf Basis künstlicher Intelligenz. … Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS | WHITEPAPER Die fünf häufigsten Datenrisiken in Unternehmen Das Weltwirtschaftsforum identifiziert Cyberangriffe, Datenbetrug und Datendiebstahl als Top-Risiken auf globaler Ebene. Das Scheitern des EU-US Privacy-Shields, die zögerliche Einführung des LGPD in Brasilien (vergleichbar mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung) sowie die verstärkte Arbeit im Home Office bieten Anlässe, die Bedeutung des Datenschutzes genauer zu betrachten. Die OTRS AG hat die fünf gefährlichsten Datenrisiken zusammengestellt.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Fünf Maßnahmen zum Schutz vor Social-Engineering-Attacken Social Engineering gehört aktuell zu den zentralen Bedrohungen für die IT-Sicherheit. Die kürzliche Attacke auf Twitter hat es erneut deutlich gezeigt. Sicherheitsexperte CyberArk nennt fünf einfache Maßnahmen, die die Social-Engineering-Gefahr deutlich reduzieren. Die Hackerattacke auf Twitter, von der unter anderem Präsidentschaftskandidat Joe Biden, Ex-Präsident Barack Obama oder Amazon-Chef Jeff Bezos betroffen waren, zählt zu den… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Cybersicherheit: Insider-Bedrohungen in Zeiten der Pandemie Schlechte Zeiten und Krisen sind gute Zeiten für Cyberkriminelle, denn ihnen gelingt es in der Regel aus der Situation Kapital zu schlagen. Die Covid-19-Pandemie bildet da keine Ausnahme. Unternehmen sind umso mehr gefährdet, als dass die meisten von ihnen ausreichend damit zu tun haben, die Firma durch die Krise zu navigieren, parallel dazu agieren Cybersicherheits-Teams… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Die vier größten Fehleinschätzungen zum Privileged Access Management Privileged-Access-Management-Lösungen, die den Zugang zu kritischen Geschäftsinformationen sichern, sind ein elementarer Bestandteil eines effektiven Cyber-Security-Programms. Allerdings gibt es nach wie vor Fehleinschätzungen rund um die Sicherung privilegierter Konten und Zugangsdaten. Die überwiegende Mehrheit der »erfolgreichen« Cyberangriffe ist auf die missbräuchliche Nutzung privilegierter Zugangsdaten zurückzuführen. Privileged-Access-Management-Lösungen (PAM) bieten hier eine wichtige Verteidigungsschicht. Doch obwohl die Sicherung… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Sicher aus der Ferne: Privileged Access für Remote-Administratoren Sechs Best Practices für Fernzugriff auf kritische Infrastrukturen. Viele Unternehmen verfügen über Richtlinien und Lösungen für die Telearbeit, doch diese sind meist auf Mitarbeiter zugeschnitten, die vollständig remote agieren oder normalerweise im Büro arbeiten, aber Flexibilität für ungewöhnliche Situationen benötigen. Die derzeitige Lage, mit der die meisten Unternehmen konfrontiert sind, kann die Fähigkeiten ihrer Remote-Arbeitsplätze… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Kriminelle nutzen Corona-Virus für großangelegte Cyberattacken Als ob der Schaden für die Allgemeinheit, für Unternehmen und für viele Menschen auch im privaten Umfeld nicht schon groß genug wäre: Kriminelle nutzen die aktuelle Unsicherheit rund um das Corona-Virus SARS-CoV-2 und die Pandemie COVID-19 für umfangreiche Cyberangriffe. Das berichten die Cybersicherheitsforscher des US-amerikanischen Cybersecurity-Unternehmens Proofpoint. Es handelt sich um eine der größten, wenn… Weiterlesen →