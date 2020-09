Insider-Bedrohungen – Der Mythos des schwarzen Schwans

Der Schaden infolge von Insider-Angriffen steigt kontinuierlich. Dennoch werden Insider-Bedrohungen immer noch als »Black Swan«-Vorfälle wahrgenommen: unübersehbar, aber extrem selten, abstrakt und zu schwer vorhersehbar, um eine akute Bedrohung darzustellen. Nichtsdestotrotz sollten Unternehmen auf gefährliche Grauzonen achten, wie Vectra AI erklärt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Erkennung von Cybersicherheitsvorfällen auf Basis künstlicher Intelligenz.

Vorsicht vor der Grauzone

Die durchschnittliche Auswirkung von Insider-Bedrohungen sagt nichts über die Gesamthäufigkeit aus. Selbst wenn der durchschnittliche Verlust pro Schadensfall für ein Unternehmen 513.000 Dollar pro Jahr beträgt, können die kumulativen Verluste steigen, wenn Insider-Bedrohungen monatlich oder häufiger auftreten. Dies schließt den Reputationsverlust nicht mit ein, der schwer zu messen und noch schwerer zu beheben ist.

Alle Arten von Insider-Bedrohungen nehmen zu. Laut einer Studie des Ponemon-Instituts dauert es durchschnittlich mehr als zwei Monate, um sie zu identifizieren und einzudämmen. Die Grauzone in der Bedrohungslandschaft hat sich definitiv verbreitert und diversifiziert, insbesondere seit dem Ausbruch von Covid-19 im März 2020. Die Arbeitskräfte auf der ganzen Welt agieren nun weitgehend verteilt und können fast überall arbeiten, nicht nur zu Hause. Ein mangelndes Sicherheitsbewusstsein für Exploits – wie E-Mail-Phishing-Angriffe und Voice-Phishing-Angriffe, die auf VPN-Zugangsdaten von Mitarbeitern abzielen – kann kostspielig sein.

Verringerte und sich verändernde Loyalitäten der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern und höhere Abwanderungsraten der Arbeitnehmer erweitern ebenfalls die Grauzone. Beispiele hierfür können unbeabsichtigtes Fehlverhalten und Ressourcenmissbrauch, vernachlässigte Sicherheitslücken, Verstöße gegen Unternehmensrichtlinien und Diebstahl sein. Der Streit um Geschäftsgeheimnisse zwischen Waymo und Uber im Jahr 2018 unterstreicht die enormen Risiken, denen Arbeitgeber beim Schutz des geistigen Eigentums ausgesetzt sind, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.

Nicht alle Grauzonenfälle führen zu katastrophalen Verlusten, aber sie können insgesamt schnell sehr kostspielig werden. Eine wachsende Zahl kleinerer Fälle ereignet sich unterhalb des Radars und wird von den betroffenen Unternehmen nur selten erwähnt. Es besteht die Gefahr, dass sich fahrlässige und böswillige Praktiken in der Grauzone ohne Erkenntnis und Handeln weithin durchsetzen.

Verhaltensweisen ändern, um Insider-Bedrohungen einzudämmen

Neben einer strikten Verschärfung der Geheimhaltungsvereinbarungen, die das geistige Eigentum des Unternehmens schützen, müssen die Mitarbeiter darüber aufgeklärt werden, dass die Mitnahme vertraulicher Informationen beim Arbeitsplatzwechsel unrechtmäßig ist. Die Sensibilisierung und Schulung ist von entscheidender Bedeutung, um die Einstellung zu den am Arbeitsplatz praktizierten ethischen Standards zu ändern. Noch wichtiger ist es, dass die Unternehmensführung ein klares Bekenntnis zur Umsetzung ethischer Grundsätze zeigt. Man kann Mitarbeiter nicht an ihre Geheimhaltungspflicht erinnern und dann stillschweigend oder bereitwillig akzeptieren, dass neue Mitarbeiter geistiges Eigentum und andere Informationen von ihren früheren Arbeitgebern mitbringen.

Ein weiterer Bereich, in dem Verbesserungen möglich sind, ist der Einsatz von Netzwerküberwachungs-Tools, um geschäftskritisches geistiges Eigentum und andere Vermögenswerte über Cloud-, Rechenzentrums-, IoT- und Unternehmensnetzwerke hinweg zu verfolgen. Wo befinden sich die wichtigsten Vermögenswerte des Unternehmens? Gibt es Datenschutzrichtlinien? Steht im Falle eines Diebstahls ein ausreichender Audit-Trail für eine forensische Analyse und letztendlich für einen Rechtsstreit zur Verfügung? Eine konsequente und effiziente Untersuchung jeder Art von Diebstahl geistigen Eigentums ist für den Schutz und die Abschreckung künftiger Bedrohungsfälle von wesentlicher Bedeutung.

Schließlich müssen Unternehmen, um der sich ständig ausweitenden Grauzone von Insider-Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, über die einfache Überwachung für forensische und gerichtliche Zwecke hinausdenken. Stattdessen müssen sie die tatsächliche Bedrohung selbst antizipieren, indem sie böswilliges Verhalten, das zu einer Datenverletzung oder einem Datendiebstahl führen kann, proaktiv erkennen und darauf reagieren.

In der Netzwerkerkennung und -reaktion (Network Detection and Response, NDR) gab es zuletzt große Fortschritte, wie Vectra AI berichtet. KI-gesteuerte Modellen des maschinellen Lernens können das Verhalten von Insider-Bedrohungen identifizieren und die risikoreichsten Bedrohungen priorisieren. Dieser Ansatz ist entscheidend, um Insider-Angriffe über Cloud/SaaS- und Rechenzentrums-Workloads sowie IoT- und Benutzergeräte hinweg schneller und zuverlässiger zu stoppen.

Schlechte Zeiten und Krisen sind gute Zeiten für Cyberkriminelle, denn ihnen gelingt es in der Regel aus der Situation Kapital zu schlagen. Die Covid-19-Pandemie bildet da keine Ausnahme. Unternehmen sind umso mehr gefährdet, als dass die meisten von ihnen ausreichend damit zu tun haben, die Firma durch die Krise zu navigieren, parallel dazu agieren Cybersicherheits-Teams an der Belastungsgrenze. Unter der Vielzahl von Risiken sind Insider-Bedrohungen nach wie vor ein großes Problem.

Unter einer Insider-Bedrohung versteht man das Risiko, das von Mitarbeitern oder Auftragnehmern ausgeht, die potenziell sensible Daten stehlen, Zugriffsberechtigungen missbrauchen oder von denen Betrugsaktivitäten ausgehen. Zur Motivation von Innentätern ist schon viel geforscht worden. Welcher Antrieb auch immer zugrunde liegt, ob jemand böswillig, selbstgefällig oder ignorant agiert, die finanziellen Auswirkungen sind oft gravierend und nicht selten nimmt die Reputation eines Unternehmens dauerhaft Schaden.

Firmen haben natürlich schon früher versucht, die Risiken durch Investitionen in Tools, Mitarbeiter und Prozesse in den Griff zu bekommen. Durch die aktuellen Remote-Working-Szenarien hat sich die Situation aber weiter verschärft. Insider sind jetzt Outsider, jenseits des Netzwerkperimeters. Das macht es deutlich schwieriger, ihr Verhalten und die Vorgänge im Netzwerk zu kontrollieren. Gerade, weil viele Unternehmen an dieser Stelle Lockerungen eingezogen haben, um die Produktivität zu erhalten.

Die Ergebnisse des Insider Threat Report 2020 im Kontext

Trotz aller Bemühungen ist die Exfiltration sensibler oder vertraulicher Daten über E-Mail nach wie vor die Nummer 1 unter den Bedrohungsvektoren, gefolgt von Uploads in Cloud-Speicher wie Box und Dropbox. Datenaggregation und das Hochladen von Daten in Cloud-Anwendungen werden immer beliebter, je mehr Unternehmen dazu übergehen, Cloud-Infrastrukturen und Apps für Endbenutzer einzubeziehen. Das bringt fast zwangsläufig zusätzliche Angriffsvektoren mit sich. Tatsächlich bestätigt der Bericht, dass 80 % der Mitarbeiter, die »auf dem Absprung« sind – oder deren Verhaltensmuster darauf hindeuten, dass sie das Unternehmen verlassen werden – in einem Zeitraum zwischen zwei Wochen und zwei Monaten vor dem Kündigungstermin Daten entwenden.

Betrachtet man diese nicht untypischen Verhaltensweisen mit Blick auf die globale Pandemie einschließlich von Beurlaubungen, Kurzarbeit und möglichen Entlassungen, gibt es für Unternehmen durchaus Anlass zur Beunruhigung.

Die Daten des Berichts bestätigen, dass menschliches Verhalten nach wie vor eines der größten Risiken ist, denen Unternehmen sich ausgesetzt sehen. Ein Beispiel ist das Umgehen von IT-Kontrollen. Eine nachweislich ziemlich gängige Praxis. IT Security Operations Teams haben gerade in großen Unternehmen Schwierigkeiten, (die richtigen) Schlussfolgerungen aus solchen Vorfällen zu ziehen. Entweder, weil Richtlinien fehlen oder weil für jeden Geschäftsbereich unterschiedliche Richtlinien und Verfahren koexistieren. Je mehr Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie IT-Kontrollen mehr als bisher umgehen. Das geschieht nicht zwingend mit böser Absicht – eher wollen Mitarbeiter so einfach wie möglich auf Daten zugreifen und sie abspeichern. Und nicht unbedingt so sicher wie möglich.

Um diesen Punkt weiter zu veranschaulichen: Bei der Umstellung der Unternehmen auf Remote-Working ist die gemeinsame Nutzung von Konten ein großes Problem und gefährdet Compliance und allgemeine Sicherheitsvorkehrungen. In den letzten Monaten sind vermehrt Netzwerk-Sharing-Anwendungen durch verdächtige Konten kompromittiert worden. Ein Tatbestand, der Unternehmen zwingt, die Kluft zwischen externer und interner Bedrohungserkennung zu überbrücken.

Prioritäten definieren

Vor diesem Hintergrund sollten sich die Sicherheitsmaßnahmen auf den Schutz der Systeme und Daten konzentrieren, die für die Geschäftstätigkeit besonders relevant sind. Es ist wichtig, bestimmte Verhaltensweisen, die für Insider-Bedrohungen typisch sind, zu isolieren. Dazu muss man die Anzeichen für solche Bedrohungen erkennen und wissen wie man sie am besten identifiziert.

Das Threat Research Team von Securonix hat beispielsweise einen starken Anstieg bei Phishing-Mails und Business E-Mail Compromise (BEC) beobachtet. Diese Methoden dienen dazu Browser-Cookies zu stehlen, Systeminformationen aufzulisten, Wallets für Kryptowährungen freizugeben sowie Informationen zu stehlen. Traditionelle Technologien wie Data Loss Prevention (DLP)-Tools, Privileged Access Management (PAM) oder andere Punktlösungen reicht nicht mehr aus, um das Verhalten bei Insider-Bedrohungen als solches zu erkennen. Cloud-Systeme eröffnen eine hinreichend komplexe Bedrohungsstruktur. Hier braucht man ausgeklügelte Sicherheitsanalysen, die speziell entwickelte Algorithmen verwenden, um bestimmte Ergebnisse richtig zu bewerten. Darüber hinaus ist es wichtig, die Indikatoren zu einer Bedrohungskette zusammenzufügen und sie ganzheitlich zu betrachten. Erst dann kann man wirksame Maßnahmen zur Bedrohungsabwehr entwickeln und umsetzen.

Unternehmen sollten einige Empfehlungen beherzigen, um die Bedrohungen in Grenzen zu halten:

Nutzen Sie eine Technologie, die Verhaltensanomalien erkennt: Um eine typische Insider-Bedrohung wie den Missbrauch privilegierter Zugriffsberechtigungen zu erkennen, nutzt man am besten eine kuratierte mehrstufige Erkennung. Sie setzt das seltene Auftreten eines Ereignisses in Verbindung zu Anomalien, die auf eine verdächtige oder anormale Verwendung hinweisen. Die Methode ist besonders effektiv, weil sie verschiedene Arten von Abweichungen von einem als »normal« geltenden Verhalten für Konten, Benutzer und Systeme miteinander korreliert.

Überprüfen Sie VPN-Richtlinien, um angemessene Transparenz zu gewährleisten: Stellen Sie dazu sicher, dass das Split-Tunneling deaktiviert ist, da es die Transparenz beeinträchtigen kann. Es wird empfohlen, VPN-Serverprotokolle nur vorher festgelegten Benutzern bereitzustellen, die auf vertrauliche Informationen zugreifen. Es ist wichtig, Transparenz für Cloud-Applikationen/Software-as-a-Service (SaaS)-Protokollen aufrechtzuerhalten wie sie Remote-Worker/WFH-Benutzer nutzen, um schädliche Mails und andere externe Bedrohungen abzuwehren.

Verwenden Sie SSO- und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Um den unbefugten Zugriff auf geschäftskritische Informationen einzuschränken, sollten Sie Single-Sign-on (SSO)- und 2FA/MFA-Protokolle einsetzen, um die Identität von Benutzern mit Zugriff auf sensible Informationen zu überprüfen. Es wird außerdem empfohlen, einen privilegierten Benutzerzugriff zeitlich zu begrenzen, um sicherzustellen, dass Benutzer nur auf die Informationen zugreifen können, die sie gerade brauchen.

Unterschätzen Sie die Bedeutung von Schulungen nicht: Selbst in prekären Zeiten ist eines sicher: Cyberkriminelle werden weiterhin die Gunst der Stunde nutzen. Wer seine Mitarbeiter sicherheitstechnisch ausreichend für die neue Situation schult, senkt die Fehlerrate durch menschliches Versagen.

Netzwerke sind aufgrund der derzeitigen Situation durchlässiger geworden. Eine Situation auf die Unternehmen sich kaum vorbereiten konnten. Die Zeit wird zeigen, welche Auswirkungen diese ständige Aufholjagd haben wird. Wenn man grundlegende Sicherheitsmaßnahmen mit Methoden der Verhaltensanalyse kombiniert, bekommt man aber ein notwendiges Maß an Transparenz – die Basis für umfassende Sicherheit im Unternehmen auch nach der Krise.

Shareth Ben, Director of Insider Threat & Cyber Threat Analytics bei Securonix