Insider-Bedrohungen und wie Unternehmen sich davor besser schützen können

Immer noch befindet sich eine der größten Sicherheitsbedrohungen, denen Unternehmen derzeit ausgesetzt sind, bereits im eigenen Netzwerk. Insider-Bedrohungen sind nach wie vor schwer zu erkennen, traditionelle Sicherheitstechniken verfangen hier nicht. Jedes Unternehmen, dem der Schutz seiner Marke und seiner Reputation am Herzen liegen, sollte die von Insidern ausgehenden Gefahren nicht unterschätzen. Unabhängig davon, ob es sich um böswillig agierende Innentäter handelt oder ob einem Mitarbeiter versehentlich ein Fehler unterlaufen ist. Der potenzielle Schaden, der durch die Offenlegung vertraulicher Daten oder den Diebstahl geistigen Eigentums entsteht, ist immens.

Leaks wie der von Edward Snowden oder die Datenschutzverletzung bei Capital One haben viel Medieninteresse auf sich gezogen und Unternehmen sensibilisiert. Vorfälle mit Insider-Bedrohungen passieren jeden Tag, und selbst diejenigen, die es nicht in die Schlagzeilen »schaffen«, haben möglicherweise finanziellen Schaden oder einem ramponierten Ruf zur Folge.

Umfragen bestätigen, dass Insider-Bedrohungen großen Anlass zur Besorgnis geben. Laut Insider Threat Report 2019 der Cybersecurity Insiders, fühlen sich 68 % der Unternehmen anfällig für Insider-Bedrohungen, 73 % gehen davon aus, dass Insider-Angriffe immer häufiger auftreten.

Verschiedene Arten von Insider-Bedrohungen

Es gibt drei Haupttypen von Insidern, die jeder für sich ein potenzielles Risiko sind. Der fahrlässige Insider ist ein Mitarbeiter oder Auftragnehmer, der aufgrund schlechter Sicherheitspraktiken versehentlich Daten offengelegt oder weitergegeben hat. Der Typus des »selbstgefälligen« Insiders ist ein Mitarbeiter oder Auftragnehmer, der wissentlich Richtlinien und Verfahren ignoriert. Böswillige Insider schließlich sind diejenigen Mitarbeiter, die absichtlich Daten kompromittieren. Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass Unternehmen Opfer eines fahrlässigen oder selbstgefälligen Insiders werden als eines mutwillig agierenden Innentäters. Die allerdings sind weitaus gefährlicher. Sie sind in der Regel hoch motiviert und treffen besondere Vorkehrungen, um möglichst lange unentdeckt zu bleiben.

Schutz vor Insider-Bedrohungen

Unternehmen kämpfen vor allem damit, die von Insidern ausgehenden Risiken einzugrenzen. Um ein Problem zu lösen, muss man zunächst die richtige Diagnose stellen. Das gilt auch für Unternehmen, die Insider-Risiken eingrenzen wollen. Alles beginnt mit der an sich simplen, aber nicht so leicht zu beantwortenden Frage – welche Assets in Form von Daten, geistigem Eigentum, finanziellen oder physischen Ressourcen für ein Unternehmen am wertvollsten sind und welche davon entscheidend für die Geschäftstätigkeit? Der erste Schritt muss es sein, die Risikobereitschaft eines Unternehmens zu bewerten und die wertvollsten Assets zu identifizieren. Kundenorientierte Unternehmen legen größten Wert darauf, in erster Linie den Ruf der Marke zu schützen, während andere den Schutz des geistigen Eigentums priorisieren. Je nachdem wie Unternehmen diese Fragen für sich beantworten, bildet das die Grundlage für ein Insider-Threat-Programm.

Insider-Bedrohungen gemeinsam angehen

Sobald Unternehmen wissen, was genau sie schützen wollen, ist es ratsam, eine Arbeitsgruppe rund um das Thema für Insider-Bedrohungen (Insider Threat Working Group = ITWG) zu bilden. Diese Gruppe besteht in der Regel aus Vertretern unterschiedlicher Abteilungen, um einen Konsens zwischen Abteilungen wie Personal, Recht, Compliance, IT-Risiko und den Fachbereichen zu erzielen. Das Team definiert dann gemeinsam die »Risikobereitschaft«, also den sicherheitstechnischen Toleranzbereich eines Unternehmens. Daneben fällt es in den Aufgabenbereich einer ITWG, Mitarbeiter über die Wichtigkeit grundlegender Sicherheitsmaßnahmen aufzuklären und wie man Insider-Bedrohungen erkennen kann.

Technologien allein lösen nicht das Problem. Unternehmen, die sich lediglich auf die technischen Aspekte konzentrieren, sind letztendlich zum Scheitern verurteilt. Ein Team, das sich mit dem Thema Insider-Bedrohungen befasst, sollte sowohl technische als auch nicht-technische Mitarbeiter an einen Tisch bringen. Letztere haben oft ein klareres Verständnis der Unternehmenskultur und des Betriebsmodells. Ein taugliches Insider-Threat-Programm kombiniert Menschen, Prozesse und Technologien. Die erfolgreichsten Programme stellen sicher, dass jeder Mitarbeiter sich seiner Rolle bei der Prävention und Reduzierung von Cyberbedrohungen bewusst ist. Ein effektives Engagement der Mitarbeiter bietet die Möglichkeit, dass Mitarbeiter mehr für ihr Unternehmen tun. Sie werden sich folglich eher mit den Sicherheitszielen des Unternehmens identifizieren und aktiv Fehler vermeiden wollen, die zu einer Datenschutzverletzung durch Insider führen können.

Unterstützende Technologien

Die meisten mittleren und großen Unternehmen überwachen Insider mithilfe von DLP- (Data Loss Prevention) oder PAM-Systemlösungen (Privileged Access Management). Trotzdem kämpfen sie weiterhin damit, die Risiken von Insider-Bedrohungen tatsächlich zu senken. So sehr es auch nach Klischee klingen mag, sie Problematik ist mit Technologie/n allein nicht in den Griff zu bekommen. Menschen und Prozesse müssen so zusammenspielen, dass sie der Eigenart des Unternehmens auch gerecht werden.

Hat man Richtlinien und Verfahren festgelegt, sollte man sich für die Technologie entscheiden, die den Anforderungen des Programms am besten entspricht. Beispielsweise hat sich eine UEBA-Technologie (User and Entity Behavior Analytics) mit einer SIEM-ähnlichen Funktionalität als praktikabel beim Erkennen und Verhindern von Insider-Bedrohungen als effektiv erwiesen. Ein Insider Threat Programm (ITP) entscheidend mit darüber, ob ein Unternehmen zukünftig resilienter gegen Insider-Bedrohungen sein will. Für ein erfolgreiches Insider-Threat-Programm haben sich beispielsweise SIEM-Tools mit einer automatisierten Bedrohungserkennung, sogenannten »Kill Chains« und integrierten Möglichkeiten zur Beseitigung der akuten Bedrohung bewährt.

Weitere wichtige Funktionen sind unter anderem:

Zentralisierte Protokolle, die eine Vielzahl technischer und nicht-technischer Indikatoren der Nutzungsaktivitäten aufzuzeichnen. In der Regel werden dazu je nach Zielsystem verschiedene Arten von Konnektoren und Collector-Typen verwendet.

Um die Datenanalyse etwa auf der Grundlage maschinellen Lernens vorzubereiten, sollte man zuvor Normal-/Ausgangswerte der betreffenden Benutzeraktivitäten ermitteln, aggregieren und zusammenzufassen. Integrierte Standardinhalte sollten so konzipiert sein, dass sie die grundlegenden Anforderungen des Unternehmens an die Überwachung von Insider-Bedrohungen erfüllen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, benutzerdefinierte Inhalte für branchenspezifische Anwendungsfälle zu erstellen.

Im Idealfall lassen sich speziell entwickelte Algorithmen für maschinelles Lernen auf bestimmte Fälle anwenden, um Insider-Bedrohungen zu erkennen. Der Erkennungsmechanismus kombiniert dann regelbasierte Auslöser von Datenschutzverletzungen mit Anomalien im Benutzerverhalten. Diese Kombination hat sich inzwischen als besonders wirksam erwiesen.

Die erfolgreichsten Programme entwickeln sich mit der Zeit. Wenn das Programm an Dynamik gewinnt, sind die Analyseergebnisse auch bei der Implementierung von IT-Kontrollen und Policy-Änderungen hilfreich. Das Ganze ist ein kontinuierlicher Prozess. Er speist sich aus dem Input von Mitarbeitern und der ITWG genauso wie aus den Resultaten, der zugrunde liegenden Sicherheitstechnologien. Unternehmen, die Cybersecurity solcherart in das Unternehmensgefüge einbinden, haben die besten Chancen, das Risiko von Insider-Bedrohungen zu senken.

Shareth Ben, securonix

