Nichts geht ohne Privileged Access Management

Privileged Access Management (PAM) ist für die IT- und Datensicherheit und somit für die erfolgreiche Anwendung von Cloud Computing und künstlicher Intelligenz (KI) unerlässlich. Dies ist das Ergebnis von Paul Fisher, Senior Analyst bei Kuppinger Cole und Autor des White Papers »Grundlagen des Privileged Access Managements«. Dieser Bericht wurde von dem Analystenunternehmen im Auftrag der Wallix Group (Euronext – WALLIX), dem europäischen Experten für privilegierte Kontenverwaltung (PAM, Privileged Access Management), erstellt.

»Privileged Access Management (PAM) ist einer der wichtigsten Bereiche des Risikomanagements und der Datensicherheit für jedes Unternehmen.« Zu diesem Ergebnis kommt Paul Fisher in seinem Whitepaper, welches Teil der vielfältigen Reports ist, die das Analystenunternehmen Kuppinger Cole während eines Jahres vorlegt. Ziel des Whitepapers ist es, Leser über ein komplexes Thema aus den Bereichen Identitätsmanagement, Sicherheit, Governance, Compliance, Datenanalyse, Industrie und Marketing zu informieren sowie sie bei Entscheidungen zu unterstützen. So sollen IT-Verantwortliche bei der Definition von IT-Strategien und in wichtigen Entscheidungsprozessen unterstützt werden.

Unzureichender Schutz von privilegierten Konten

In seinem Whitepaper skizziert Paul Fisher zunächst die Notwendigkeit von PAM für alle Unternehmen, die privilegierte Konten verwenden. Und das sind de facto alle mittelständischen Unternehmen und Konzerne. Privilegierte Nutzer haben Zugriff auf sensible Daten und Informationsbestände, wie Personalakten oder Finanzinformationen, beziehungsweise Zugang zur IT-Infrastruktur des Unternehmens. Insbesondere vor dem Hintergrund der digitalen Transformation wird die Anzahl dieser Anwender steigen. Sie sind das bevorzugte Ziel von Cyberkriminellen, die mittels Phishing-Attacken ihre Login-Daten stehlen und so Zugriff auf die privilegierten Konten erhalten. Obwohl solche Angriffe meistens von den IT-Sicherheitsbeauftragten abgewehrt werden können, sind dies meistens reaktive Ansätze, die bei ausreichendem Schutz privilegierter Accounts nicht notwendig wären. Aus diesem Grund empfiehlt Kuppinger Cole eine PAM-Lösung, da diese bei guter Ausgestaltung den besten Schutz für privilegierte Konten zu erschwinglichen Kosten bietet und zudem einfach zu installieren, zu verwenden und zu verwalten ist. Kriterien, die die Wallix Bastion vollumfänglich erfüllen.

Zentrale Grundlage für eine funktionierende Digitalisierung

Jean-Noël de Galazain, CEO und Gründer von Wallix, ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Kuppinger Cole und auf die Ergebnisse des Whitepapers: »Dieses Whitepaper hebt sowohl die Rolle von PAM für die digitale Transformation hervor als auch die Möglichkeiten, mittels der Wallix Bastion, Datenschutzrichtlinien sowie ISO-Anforderungen zu erfüllen.«

https://www.wallix.com/de/essential_grid/kuppingercole-report-understanding-privileged-access-management-pam/