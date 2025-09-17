Industrie 4.0: Wie OT-Segmentierung kritische Produktionsinfrastrukturen vor Cyberangriffen schützt

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsanlagen erweitert die Angriffsfläche für Cyberkriminelle: Einmal im System, kann sich ein Hacker durch das gesamte Netzwerk arbeiten – mit verheerenden Folgen für die Produktion. OT-Segmentierung schafft Abhilfe.
Ein Cyberangriff, eine kompromittierte Office-IT – und kurz darauf steht die Produktion still. Dieser Ketteneffekt wird für Industrieunternehmen zunehmend zur Realität. Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie schnell es ernst werden kann: Der Serviettenhersteller Fasana wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs. Die Produktion kam zum Stillstand – am Ende stand die Insolvenz. Der Fall macht deutlich, wie wichtig Schutzmaßnahmen für IT und OT sind. Eine wirksame Maßnahme, um solche Szenarien zu verhindern und die Ausbreitung eines Angriffs einzudämmen, ist OT-Segmentierung.
Was ist OT-Segmentierung und warum ist sie so wichtig?
OT-Segmentierung bezeichnet die strategische Unterteilung industrieller Infrastrukturen in separate logische oder physische Zonen mit kontrollierten Grenzen, die den Kommunikationsfluss zwischen Geräten oder Gerätegruppen regulieren. Anders als bei der klassischen IT-Segmentierung, die primär der Netzwerkoptimierung dient, zielt OT-Segmentierung darauf ab, im Falle eines Angriffs laterale Bewegungen zu begrenzen und die potenziellen Auswirkungen eines Sicherheitsvorfalls einzudämmen.
In der Praxis bedeutet OT-Segmentierung den Aufbau von auf Whitelists basierenden Sicherheitsbarrieren zwischen verschiedenen funktionalen Bereichen – wie etwa zwischen der Überwachungsebene und der Maschinensteuerungsebene. Der Zugriff zu jedem Funktionsbereich wird von Richtlinien geregelt, die durch Protokolle, Adressen oder Verhaltensmuster definiert sind. Entscheidend ist dabei: Kommunikation wird nicht blockiert, sondern kontrolliert, sichtbar und nachverfolgbar gestaltet.
Vor der Umsetzungsphase der OT-Security-Lösung verlaufen alle Schritte passiv, sodass der Betrieb der Anlagen uneingeschränkt fortgesetzt werden kann.
Die Vorteile von OT-Segmentierung: Sie reduziert die Angriffsfläche drastisch und sichert somit die Betriebskontinuität, verhindert ungeplante Ausfallzeiten und schützt Prozessdaten, Sachwerte und Arbeitsplätze. Außerdem trägt diese Maßnahme zur Einhaltung regulatorischen Vorschriften, wie zum Beispiel NIS2, bei: unter anderem begrenzt sie die Schadensausbreitung, kontrolliert den Zugriff und Autorisierung auf verschiedene Systembereiche und hilft, Sicherheitsvorfälle schneller zu identifizieren. »Angesichts der aktuellen Bedrohungslage wird OT-Segmentierung zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Laut unserem für Deutschland veröffentlichten Cyberbedrohungs-Bericht ist die Fertigungsindustrie in Deutschland die am stärksten von Cyberangriffen betroffene Branche.«, erläutert Alessandro Zuech, Head of OT Security bei Yarix, die Marke der Var Group für Cybersecurity.
Mythen aus der Praxis
Ein häufiger Irrglaube in der industriellen Praxis ist die Annahme, OT-Segmentierung bestehe lediglich darin, Netzwerke mit Firewalls oder VLANs zu trennen. Aus diesem Grund werden bei der Implementierung oft die tatsächlichen Kommunikationsflüsse und Abhängigkeiten zwischen den OT-Geräten nicht in Betracht gezogen – obwohl das die Grundlage einer sicheren OT-Umgebung ist. Diese vereinfachte Sichtweise führt oft zu Fehlkonzeptionen, die im schlimmsten Fall wirkungslos oder sogar kontraproduktiv sind.
Ein weiterer verbreiteter Mythos betrifft die Auswirkungen auf die Betriebsabläufe: Viele Unternehmen befürchten, dass OT-Segmentierung die Effizienz industrieller Prozesse beeinträchtigen könnte. In Wirklichkeit jedoch sichert eine richtig konzipierte Segmentierung die Prozesskontinuität, da sie die Widerstandsfähigkeit der Anlagen erhöht und den Schaden im Angriffsfall eindämmt. Statt Prozesse zu stören, schützt sie diese vor unerwünschten Eingriffen und Störungen.
Nicht zuletzt wird Segmentierung häufig als einmalige Aufgabe betrachtet, während es sich in Wahrheit um einen kontinuierlichen Prozess handelt, der mit der Evolution des Netzwerks Schritt halten muss. Gerade in der Industrie, wo Anlagen oft über Jahrzehnte betrieben werden, und immer wieder neue Komponenten hinzukommen, ist ein dynamisches Segmentierungskonzept unerlässlich.
Cyberbedrohungen können sich über verschiedene Pfade ausbreiten – etwa über eine Brücke zwischen Unternehmens-IT und Produktionsnetz (IT-to-OT Pivot), über manipulierte Fernzugänge (Compromised Remote Access), durch interne Angriffe (Insider Threat) oder über infizierte Wechseldatenträger bei Vor-Ort-Wartungen (Infected Removable Media). Ohne geeignete Segmentierung und Zugriffskontrollen lassen sich solche Angriffsketten kaum wirksam unterbrechen.
Umsetzung in der Praxis: Vorgehen, Tools, Standards
Die Basis jeder effektiven OT-Segmentierung bildet eine fundierte Bestandsaufnahme. »Ohne passive Asset-Discovery laufen Unternehmen Gefahr, ihr Netzwerk auf Basis falscher Annahmen zu segmentieren«, warnt Zuech. Im ersten Schritt werden daher mittels passiver Verkehrsanalyse alle Geräte, Kommunikationsflüsse und verwendeten Protokolle identifiziert – ohne den laufenden Betrieb zu stören.
Mit diesen Informationen erfolgt das Flow Mapping: die Abbildung und Analyse der realen Kommunikationsbeziehungen zwischen OT-Assets. Darauf aufbauend werden Zonen und Conduits nach dem ISA/IEC 62443-Standard definiert – dem führenden Referenzrahmen für OT-Sicherheit. Zonen gruppieren Assets mit ähnlichen Risikostufen und Sicherheitsanforderungen, während Conduits die kontrollierten Kanäle darstellen, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Zonen ermöglichen. Jede Zone erhält dabei ein Ziel-Sicherheitsniveau (Security Level Target, SL), das festlegt, welchen Schutzgrad sie mindestens erfüllen muss – abhängig von ihrer Bedeutung für die Produktion und der potenziellen Schadenshöhe im Angriffsfall.
Wie ein solches Modell in der Praxis aussehen kann, zeigt die Tabelle: Sie veranschaulicht beispielhaft, wie industrielle Systeme wie ERP-Server, Historian, SCADA, SPS oder Feldgeräte in funktionale Zonen (Z1–Z5) eingeteilt und mit spezifischen Protokollen, SL-Anforderungen und Übergängen versehen werden. Solche Tabellen dienen als wichtige Grundlage für die technische Umsetzung – zum Beispiel für die Konfiguration von Firewalls, das Whitelisting von Verbindungen oder das Einrichten sicherer Fernzugänge.
|
Zonen- ID
|
Zonen-Name
|
Ebene
|
Asset Typ(en)
|
Protokolle
|
Risiko-stufe
|
Kommuni-kation mit
|
Security Level Target
|
Anmer-kungen
|
Z1
|
Business LAN
|
4
|
ERP, AD, Mailserver
|
TCP/IP
|
Mittel
|
Z2
|
SL1
|
Aus IT-Netz, keine eingehenden Verbindungen
|
Z2
|
DMZ
|
3,5
|
Historian, Jump Server
|
OPC UA, RDP
|
Hoch
|
Z1, Z3
|
SL2
|
Gateways
|
Z3
|
Kontroll-netzwerk
|
3
|
SCADA-Server
|
Modbus TCP
|
Hoch
|
Z2, Z4
|
SL2
|
Zugang aus der DMZ
|
Z4
|
SPS-Zone
|
2
|
Siemens S7-Steuerungen
|
Profinet
|
Sehr hoch
|
Z3, Z5
|
SL3
|
Whitelists-Regelungen
|
Z5
|
Feldebene
|
1
|
Sensoren, Aktoren
|
Analog, HART
|
Hoch
|
Z4
|
SL3
|
Kein Fernzugriff
In der Umsetzung werden je nach Netzstruktur und Komplexität unterschiedliche Formen der Segmentierung eingesetzt: von physischer Trennung über VLANs bis hin zu industriellen DMZs und Mikrosegmentierung auf Anwendungsebene. Welcher technische Ansatz gewählt wird, hängt maßgeblich vom konkreten Umfeld ab – zum Beispiel von der Heterogenität der Anlage, der verfügbaren Dokumentation oder der Anforderungsdichte im Produktionsprozess.
Auf dieser Grundlage kann ein logisches Sicherheitsdesign entwickelt werden, das sich eng an den tatsächlichen Prozessflüssen orientiert – ein zentraler Erfolgsfaktor, um sowohl Sicherheit als auch Betriebsstabilität zu gewährleisten. Insbesondere ältere, heterogene Umgebungen stellen dabei Herausforderungen dar: Fehlende Dokumentation, proprietäre oder veraltete Protokolle und geringe Skalierbarkeit erhöhen das Risiko unbeabsichtigter Störungen. In solchen Fällen entscheidet eine sorgfältige Erkundungs- und Migrationsplanung über den Projekterfolg.
Fazit und Ausblick
Im Zuge der zunehmenden Vernetzung wird OT-Segmentierung ein immer wichtigerer Pfeiler für Resilienz und langfristiger Betriebskontinuität. Der Trend geht zur Integration von Segmentierung mit kontinuierlichen Monitoring-Lösungen, starker Authentifizierung, Privileged Access Management und Zero-Trust-Prinzipien, die auf die OT-Landschaft zugeschnitten sind. Segmentierung wird damit zum Ausgangspunkt, nicht zum Ziel, auf dem Weg zur cyber-industriellen Reife von Unternehmen. »Angesichts geopolitischer Krisen, globaler Lieferengpässe und beschleunigter Digitalisierung wird der Schutz industrieller Anlagen immer wichtiger. Schon heute ist das keine reine Technikaufgabe mehr, sondern eine strategische Pflicht. OT-Segmentierung ist einer der ersten ganz praktischen Schritte, um widerstandsfähiger zu werden«, betont Alessandro Zuech.
Der Cyber-Bedrohungsbericht für das Jahr 2024 von Yarix zeigt: In Deutschland war die Fertigungsindustrie am meisten von Cyberangriffen betroffen.
Laut dem Cyber-Bedrohungsreport für Deutschland ist die Fertigungsindustrie am meisten von Ransomware-Angriffen bedroht: über 30 Prozent aller Cyberangriffe fielen auf diese Branche.
Empfehlungen für Entscheider
Damit OT-Segmentierung nicht nur technisch funktioniert, sondern auch im Betriebsalltag standhält, braucht es ein klares, praxisnahes Vorgehen. Die folgenden Empfehlungen zeigen, worauf es bei erfolgreicher Implementierung ankommt:
- Bestandsaufnahme als Basis: Bevor Unternehmen in Segmentierungstechnologien investieren, sollten sie sich Klarheit über ihre OT-Assets und deren Kommunikationsbeziehungen verschaffen. Eine passive Netzwerkanalyse liefert die notwendigen Daten, ohne den Betrieb zu stören.
- Planung auf Basis realer Kommunikationsflüsse: Zonen und Conduits sollten entsprechend der tatsächlichen betrieblichen Logik der Anlagen definiert werden. Eine zu starke Orientierung an IT-Konzepten, die in industriellen Umgebungen oft nicht praktikabel sind, gilt es zu vermeiden.
- Gezielter Schutz von Drittzugriffen: Mindestsicherheitsanforderungen sollten vertraglich mit externen Lieferanten definiert werden, im Einklang mit den Grundsätzen der NIS2-Richtlinie, einschließlich kontrolliertem Zugang, Rückverfolgbarkeit und Update-Management.
Typische Segmentierungsformen in der OT
- VLANs:
Kurz für Virtual Local Area Network, ein logisches Teilnetzwerk innerhalb eines physischen lokalen Netzwerks (LAN). Es ermöglicht, ein einzelnes LAN in mehrere, voneinander getrennte logische Netzwerke zu unterteilen, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird.
- DMZ:
Kurz für Demilitarisierte Zone; Sicherheitszonen zwischen IT und Produktion. Dienen als Zwischenpuffer, um Maschinen vor direkten Zugriffen zu schützen.
- Industrielle Gateways:
Geräte, die in industriellen Steuerungssystemen eingesetzt werden, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerksegmenten zu ermöglichen, oft auch zwischen IT- und OT-Netzwerken.
- Zonen und Conduits:
Nach ISA/IEC 62443 definierte Sicherheitsbereiche mit kontrollierten Übergängen. Strukturierter Ansatz: Produktionsbereiche werden getrennt und der Datenaustausch zwischen ihnen kontrolliert. Vergleichbar mit Sicherheitsbereichen im Werk.
- Mikrosegmentierung:
Feinste Unterteilung bis auf Geräte- oder Anwendungsebene. Besonders sinnvoll in sensiblen oder stark vernetzten Anlagen.
Wichtige OT-Sicherheitsstandards
- ISA/IEC 62443: Internationale Normenreihe für die Cybersicherheit industrieller Automatisierungssysteme
- NIS2-Richtlinie: EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit mit erweiterten Anforderungen für kritische Infrastrukturen
- ISO 27001/27002: Allgemeine Standards für Informationssicherheits-Managementsysteme, zunehmend auch für OT relevant
- NIST Cybersecurity Framework: Rahmenwerk des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology
Praxisbeispiel: Modernisierungsstrategie in der Chemieindustrie
Ein multinationales Unternehmen aus der Chemieindustrie implementierte OT-Segmentierung als Teil einer umfassenden Modernisierungsstrategie – nicht als reaktive Maßnahme nach einem Sicherheitsvorfall, sondern als proaktiven Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Erhöhung der Betriebsresilienz. Die zweijährige Implementierung umfasste dabei nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch die systematische Einbindung und Schulung unterschiedlicher Projektgruppen – von der lokalen OT-Mannschaft über die Unternehmens-IT bis hin zu Ingenieursteams und Anlagenleitern. Dieser ganzheitliche Ansatz erwies sich als entscheidend für den Projekterfolg und die nachhaltige Akzeptanz der neuen Sicherheitsarchitektur. Dadurch erreichte das Werk nicht nur ein deutlich höheres Schutzniveau gegen Cyberbedrohungen, sondern konnte auch die Einhaltung der bevorstehenden CRA-EU-Vorschriften beschleunigen und sich so als proaktiver Vorreiter in Sachen Sicherheit und Regulierungsbereitschaft positionieren.
