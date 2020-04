Internationale Kommunikation: Teams aus aller Welt managen

Immer mehr Firmen setzen auf Mitarbeiten aus aller Welt, die nicht zwangsläufig in ihren Zentralen oder Büros sitzen müssen, um ein Teil des Teams zu werden. Stattdessen arbeiten viele Freelancer oder auch Angestellte im Homeoffice von verschiedenen Ländern der Welt aus und kollaborieren über die Kommunikation per Internet. Wie solche Teams erfolgreich gemanagt werden, wollen wir uns heute genauer ansehen.

Quelle: Pexels

Persönliche Kommunikation

Wer selbst schon einmal als Freelancer für ein Unternehmen in einem anderen Land gearbeitet hat, kennt vielleicht die ein oder andere Problematik. Vieles wird aus Zeitgründen schnell per E-Mail abgehandelt und oftmals kommen remote Mitarbeiter niemals in persönlichen Kontakt mit ihren anderen Mitarbeitern. Während das für viele kein Problem darstellt, zeigt sich doch, dass sich viele dieser Mitarbeiter weniger als Teil des Teams empfinden. Dies ist jedoch besonders wichtig für die Qualität der Arbeit, denn Mitarbeiter, die sich stark mit ihrer Firma und dem Team verbunden fühlen und identifizieren, spüren eine deutlich größere Verantwortung für ihre Tätigkeit. Daraus entstehen nicht nur eine bessere Arbeitsmoral und Sorgfalt, sondern auch eine größere Freude am Beruf und damit weniger wechselnde Mitarbeiter. Natürlich bedeutet das nicht, dass Mitarbeiter aus fernen Ländern regelmäßig auf Firmenkosten hergeflogen werden müssen. Stattdessen sind Video-Konferenzen oder Telefonate ein guter Weg, um sich besser kennenzulernen und den Teamgeist zu erwecken. In unserer digitalen Zeit sehnen sich immer mehr Menschen nach der persönlichen Note. Das zeigt sich z. B. in der Beliebtheit von Streaming-Technologien. Sie finden beinahe überall Einhalt. Egal, ob man Influencer bei Live-Übertragungen verfolgt oder mit den eigenen Freunden über Skype telefoniert, der Stream lässt uns alle näher zusammenrücken. Auch Online Casinos spüren diese Entwicklung durch Streaming, denn Live Casinos sind ein unaufhaltsamer Trend geworden. Im Casino 777 wird z. B. Live Roulette angeboten, ein Spiel, bei dem Kunden per Livestream mit einem Croupier Roulette spielen können. Der persönliche Kontakt wird also in vielen Bereichen des täglichen Lebens zunehmend wichtiger!

Quelle: Pexels

Das perfekte Homeoffice

Um Mitarbeitern in der Ferne das Arbeiten zu erleichtern, ist es besonders wichtig, dass die Arbeitsumgebung – in diesem Fall das Homeoffice – angenehm ist und problemlos funktioniert. Natürlich müssen Mitarbeiter selbst entscheiden, wo und wie sie ihren Arbeitsplatz gestalten, trotzdem können Vorgesetzte dabei unterstützen, dass alles reibungslos abläuft. Für Mitarbeiter, die langfristig im Homeoffice arbeiten, kann z. B. die Investition in einen guten Laptop oder einen ergonomischen Schreibtischstuhl eine Überlegung für das Unternehmen sein. Wer dem Mitarbeiter für solche Einkäufe ein Budget zur Verfügung stellt, kann damit die Lebensqualität und auch die Arbeitsleistung deutlich verbessern. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass Informationen und Datenbanken jederzeit auch aus der Ferne zugänglich sind, damit auch remote Mitarbeiter auf alle Informationen zugreifen können. Cloud-Systeme können hier sehr hilfreich sein. Sie sind bereits aus zahlreichen Branchen nicht mehr wegzudenken und reichen von Speichersystemen bis hin zu externen Servern, auf denen Programme und Spiele ausgeführt werden können. Der neueste Trend heißt Cloud-Gaming und hilft dabei, Spiele auch auf älterer oder schwächerer Hardware problemlos abzuspielen. Aber auch für Mitarbeiter könnten solche Cloud-Lösungen von Vorteil sein, wenn z. B. große Datenmengen verarbeitet werden müssen und nur ein kleiner Laptop zur Verfügung steht. Hier können die Prozesse auf einen externen Server ausgelagert werden.

Wer ein Team aus remoten Mitarbeitern managen muss, hat viele Hürden, aber auch viele Chancen vor sich. Eine persönliche Kommunikation via Stream kann dabei viele Missverständnisse vorbeugen und den Teamspirit anheizen, ein gutes Homeoffice erleichtert den Arbeitsalltag. Und schön läuft alles wie geschmiert!

