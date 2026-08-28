KI-Strategie geplant? Diese sechs Infrastrukturfragen sollten Unternehmen zuerst beantworten – Glasfaser als Infrastruktur-Fundament für KI- und Cloud

KI verändert Geschäftsmodelle rasant – doch ihr Erfolg entscheidet sich oft an einer unscheinbaren Stelle: der Netzinfrastruktur. Wer Cloud, Datenanalyse und Automatisierung skalieren will, braucht mehr als schnelle Software; er braucht ein belastbares digitales Fundament. Glasfaser wird damit vom technischen Detail zum strategischen Hebel für Wettbewerbsfähigkeit.
Künstliche Intelligenz und Cloud-Anwendungen gelten als zentrale Treiber der digitalen Transformation. Doch während viele Unternehmen über KI-Strategien sprechen, bleibt eine entscheidende Frage oft unbeantwortet: Ist die eigene digitale Infrastruktur dafür ausreichend? Denn je leistungsfähiger digitale Anwendungen werden, desto deutlicher zeigt sich: Nicht die Software ist der Engpass – sondern das Netz darunter.
1. Warum beginnt jede KI-Strategie bei der Infrastruktur?
Die Einführung von KI ist kein einmaliges Projekt, sondern Teil einer fortlaufenden digitalen Transformation. Mit jeder neuen Anwendung steigen die Anforderungen an Bandbreite, Verfügbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit. Unternehmen sind deshalb auf eine Infrastruktur angewiesen, die mit ihren Ambitionen wächst. Mit jeder neuen KI-Anwendung rückt eine Frage in den Vordergrund: Reicht die vorhandene Konnektivität noch aus? Nicht ohne Grund halten 82 Prozent der deutschen Unternehmen laut einer Studie von YouGov im Auftrag von 1&1 Versatel eine leistungsfähige Internetanbindung inzwischen für überlebenswichtig [1].
2. Welche Rolle spielt die Upload-Geschwindigkeit?
Lange war die Qualität eines Internetanschlusses vor allem eine Frage der Download-Geschwindigkeit. Die digitale Transformation stellt diese Logik auf den Kopf. Inzwischen übertragen Unternehmen kontinuierlich große Datenmengen für KI-Anwendungen, Cloud-Dienste, Datenanalysen oder Backups. Wird der Upload zum Engpass, verlängern sich Prozesse, Anwendungen reagieren langsamer und Workflows werden ausgebremst. Symmetrische Bandbreiten im Gigabit-Bereich, bei denen der Upload genauso schnell ist wie der Download, ermöglichen effiziente Workflows und eine reibungslose Nutzung datenintensiver Anwendungen. Entsprechend planen bereits 54 Prozent der Unternehmen Investitionen in Glasfaser, um ihre Infrastruktur fit für künftige KI-Anwendungen zu machen.
3. Wie wichtig ist eine stabile Netzverfügbarkeit?
Früher bedeutete ein kurzer Internetausfall eine Unterbrechung. Heute bedeutet er Stillstand. CRM-Systeme, Zahlungsprozesse, Produktionssteuerung oder KI-gestützte Entscheidungen hängen direkt an der Cloud. Fällt die Verbindung aus oder wird instabil, entstehen nicht nur Verzögerungen, sondern erhebliche finanzielle Schäden.
4. Welche Bedeutung hat die durchgängige Glasfaseranbindung?
Viele Unternehmen verfügen bereits über einen Glasfaseranschluss. Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur entfaltet ihr volles Potenzial jedoch erst dann, wenn sie konsequent bis ins Gebäude und idealerweise bis zum Arbeitsplatz reicht. Die sogenannte »letzte Meile« spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie stellt sicher, dass die verfügbare Bandbreite auch vollständig genutzt werden kann. Trotzdem verfügen bislang nur 31 Prozent der Unternehmen über eine durchgängige Glasfaseranbindung innerhalb ihrer Gebäude.
5. Warum wird Datensouveränität zur Infrastrukturfrage?
Mit zunehmender Vernetzung steigt auch die Sensibilität für Datenwege. Unternehmen müssen sich heute nicht nur fragen, wie schnell Daten übertragen werden, sondern auch: Wer kontrolliert sie unterwegs? Cyberrisiken, Abhängigkeiten von Drittanbietern und regulatorische Anforderungen machen Datensouveränität zu einem strategischen Faktor. Eine dedizierte, abgesicherte Infrastruktur kann hier ein wichtiger Baustein für mehr Kontrolle und Resilienz sein.
6. Warum wird die Wahl des Infrastrukturpartners zur strategischen Entscheidung?
Mit der Leistungsfähigkeit eines Internet-Anschlusses allein ist es heute nicht mehr getan. Denn je stärker Unternehmen auf KI und Cloud setzen, desto wichtiger wird ein Infrastrukturpartner, der nicht nur Bandbreite liefert, sondern digitale Geschäftsprozesse zuverlässig unterstützt. Unternehmen sollten bei der Auswahl eines Infrastrukturpartners vor allem auf vier Faktoren achten:
- Verfügt der Partner über Erfahrung mit komplexen Unternehmensanforderungen und standortübergreifenden Netzwerken und hat er die Fähigkeit, neue Standorte, Cloud-Dienste, oder mobile Anwendungen flexibel in die bestehende Infrastruktur zu integrieren?
- Bietet das Netz eine nachweisbare Verfügbarkeit und Servicequalität für geschäftskritische Anwendungen?
- Gibt es umfassende Sicherheits- und Resilienzkonzepte, die über die reine Datenanbindung hinausgehen?
- Fungiert der Anbieter als zentraler Ansprechpartner für ein einheitliches, breites Produktportfolio mit durchgängig hohem Qualitätsniveau?
Fazit: Wer KI nutzen will, muss Glasfaser mitdenken.
Glasfaser bringt die technischen Voraussetzungen zusammen, die moderne KI- und Cloud-Anwendungen benötigen:
- Hohe symmetrische Bandbreiten: ermöglichen datenintensive KI-Workflows ohne Flaschenhals.
- Niedrige Latenz: entscheidend für Echtzeitanwendungen. Hohe Ausfallsicherheit: schützt geschäftskritische Prozesse vor Stillstand.
- Skalierbarkeit: Infrastruktur wächst mit den Anforderungen, ohne physische Neuinstallation.
Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Unternehmen KI einsetzen werden, sondern wie schnell sie neue Anwendungen produktiv nutzen können. Genau hier zeigt sich die Bedeutung der Glasfaser-Infrastruktur. Wer über leistungsfähige und skalierbare Netze verfügt, kann neue Technologien schneller integrieren, Daten effizienter nutzen und Innovationen zügiger in die Praxis bringen. Glasfaser wird damit vom technischen Unterbau zum strategischen Wettbewerbsvorteil. Entsprechend geben 78 Prozent der Unternehmen an, für einen Standort mit leistungsfähiger digitaler Infrastruktur sogar einen Standortwechsel in Betracht zu ziehen.
Frank Rosenberger
ist Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO)
von 1&1 Versatel
[1] https://fs.1und1.net/presse_material/studie-yougov-digitalisierungsbedarfe-unternehmen.pdf
Illustration: © Serhii Yaremenko | Dreamstime.com
358 Artikel zu „Glasfaser“
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Ein robustes Glasfasernetzmanagement ist für Rechenzentren und ihre Kunden heute von entscheidender Bedeutung, um einen kontinuierlichen Hochgeschwindigkeitsdatentransport (End-to-End-HSDT) und eine durchgängige Bereitstellung von Diensten zu gewährleisten.
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Video-Streaming: Art der Datenübertragung entscheidend für Klimabilanz. Für Video-Streaming in HD-Qualität entstehen je nach Übertragungstechnik unterschiedlich viel Treibhausgasemissionen. Der Anteil an den CO2-Emissionen durch die Datenverarbeitung im Rechenzentrum ist dabei mit jeweils 1,5 Gramm CO2 pro Stunde relativ gering. Entscheidend für die Klimaverträglichkeit von Cloud-Diensten wie Video-Streaming ist hingegen, mit welcher Technik die Daten von…
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Breitbandausbau: Deutschland bleibt Glasfaser-Entwicklungsland
2,6 Prozent aller stationären Breitbandanschlüsse in Deutschland waren laut Ende Februar veröffentlichten Daten der OECD im Juni 2018 mit einem Glasfaserkabel verbunden – das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2017 [1]. Fast nirgendwo in den Industriestaaten ist der Glasfaseranteil derartig niedrig. Absolute Weltspitze ist in dieser Hinsicht Südkorea mit einem Glasfaseranteil von 78,5…
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Deutschland muss seine Digitalstrategie überdenken: Nachholbedarf bei Glasfaseranschlüssen
Deutschland bei Gigabitfähigkeit abgehängt. Bisherige Fördermaßnahmen zwar punktuell erfolgreich, aber staatliche Subventionierung allein nicht der Königsweg. Abkehr von Netzneutralität aus ökonomischer Sicht sinnvoll. Beim Breitbandausbau hinkt Deutschland seinen selbstgesteckten Zielen, bis Ende des Jahres eine flächendeckende Verfügbarkeit von 50 Megabit-Bandbreiten zu erreichen, weit hinterher. Der Anteil liegt derzeit bei nur 75 Prozent der Haushalte.…
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Glasfasernetzausbau erlebt weltweit Investitionsboom
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