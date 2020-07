Mehr als nur ein Ersatz für SAPscript & Co.

Die Etikettenproduktion in der SAP-Welt ist traditionell ein komplexer, von der IT gesteuerter Prozess. Angesichts eines hohen Wettbewerbsdrucks benötigen Unternehmen allerdings eine agile Lösung, die Kundenanforderungen zur Änderung von Etiketten innerhalb von Stunden und nicht von Wochen ermöglicht.

Viele, gerade große Unternehmen nutzen in ihrer Fertigung und in ihren Supply-Chain-Prozessen SAP-Software. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, dass die Etikettierung nahtlos und effizient innerhalb der SAP-Umgebung integriert ist. Bisher werden zur Erstellung von Etiketten klassischerweise drei verschiedene Technologien genutzt: SAPscript, Smart Forms und Adobe Interactive Forms. SAPscript ist die älteste SAP-Formulartechnologie und codenah geschrieben. Da SAPscript-Formulare in der Regel über die Jahre immer wieder um neue Anforderungen ergänzt wurden, ist der Quellcode nicht selten über 10.000 Zeilen lang. Änderungen an Etiketten beziehungsweise Vorlagen sind dabei ohne Programmierunterstützung durch die IT-Abteilung und einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf nicht möglich. Ähnlich sieht es bei Smart Forms aus, Änderungswünsche können dank umständlicher Designprozesse zu einer großen Belastung für die IT-Mannschaft werden. Adobe Interactive Forms, die gegenwärtig aktuellste Formulartechnologie von SAP, hat zwar einige Einschränkungen von SAPscript wie die nicht vorhandene Unterstützung von Mehrsprachigkeit überwunden, trotzdem fehlen grundlegende Funktionen etwa für die Gestaltung von Barcode-Etiketten. Auch hier kämpfen Unternehmen mit einem Prozess, der zu stark in der IT-Abteilung aufgehängt ist – schnelle Etikettenänderungen können so nicht vorgenommen werden.

Ein modernes Etikettenmanagement ist der schnellere Weg

Moderne Geschäftsszenarien – angefangen von der Notwendigkeit, Waren schnell durch das Lager zu bewegen, bis hin zur Situation, dass Produkte nach einem Rückruf schnell neu etikettiert werden müssen – erfordern eine agilere Lösung. Ein modernes Etikettenmanagementsystem umfasst einen integrierten Etikettendesigner, mit dem Etiketten in wenigen Minuten und ohne Codierung erstellt werden können. Durch die Verwendung universeller, aber dynamischer Vorlagen können Unternehmen schnell komplexe Etiketten entwerfen, die für alle Druckermarken oder -modelle verwendet werden können. Dadurch kann nicht nur die Zahl der benötigten Vorlagen drastisch gesenkt werden, auch der dafür benötigte Aufwand reduziert sich von Wochen auf Stunden, was insgesamt die Kosten für die Etikettenerstellung verringert. Der Etikettendesigner verlagert die Erstellung und Wartung zudem aus der IT-Abteilung in die Zuständigkeit der Geschäftsanwender und bringt sie damit näher ans Kerngeschäft – gleichzeitig werden wertvolle IT-Ressourcen für andere Arbeiten frei.

Neben Zeit- und Kosteneinsparungen optimiert eine moderne Lösung für das Etikettenmanagement die Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit. Das LMS Enterprise von NiceLabel beispielsweise beinhaltet ein Dokumentenmanagement-System, das speziell für die regelkonforme Etikettierung entwickelt wurde. Unternehmen erhalten einen vollständigen Versionsverlauf für sämtliche Vorlagen, integrierte Revisions- und Genehmigungs-Workflows sowie eine Übersicht darüber, wer auf Etiketten zugegriffen, sie geändert und ausgedruckt hat. Mit Hilfe einer Business-Rule-Engine, die auf den von SAP gelieferten Daten aufsetzt, lassen sich Arbeitsabläufe automatisieren, an individuelle Kunden- oder Branchenanforderungen anpassen und so die Effizienz des Etikettenproduktionsprozesses erhöhen sowie die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler verringern. Im Lieferumfang von LMS Enterprise ist zudem ein ABAP-Paket enthalten, das eine schnelle Systembereitstellung durch eine nahtlose Integration ermöglicht. Unternehmen müssen nicht mehr einen eigenen Code schreiben, um Etiketten innerhalb der SAP-Umgebung anzuzeigen, zu autorisieren oder zu drucken. Dadurch reduzieren sich Entwicklungs- und Bereitstellungskosten, was wiederum zu einer schnelleren Wertschöpfung führt. Gleichzeitig ermöglicht das ABAP-Paket einen optimierten Druckprozess, indem es den SAP-Spooler »umgeht«. Dank integrierter Filter und Schnittstellen für das SAPscript-Format Raw Data Interface (RDI) und das Format XML for Smart Forms (XSF) müssen zudem keine kostspieligen und komplexen externen Konnektoren angeschafft werden.

Eine Plattform für eine weltweit standardisierte Lösung

Durch ein modernes Etikettenmanagementsystem können Unternehmen den Prozess der Etikettenerstellung und -pflege erheblich vereinfachen und gleichzeitig den Arbeitsaufwand für ihre IT-Abteilung spürbar reduzieren. Mit einer integrierten Web- oder Cloud-Technologie können sie darüber hinaus einheitliche Etikettierungsprozesse über Standorte hinweg auf die gesamte Lieferkette ausdehnen. Dies führt zu Effizienzsteigerungen, die weit über eine erhöhte Produktivität hinausgehen.

Nigel Street, Sales Director bei NiceLabel

