Mieten statt Kaufen: Für 2/3 ist mieten keine Alternative

1.500 Elektronikprodukte »aus den Bereichen TV und Audio, Entertainment, Smartphones, Wearables, Neue Medien und IT, Foto/Video sowie Haushaltsgeräte« können Kunden bald bei Media Markt mieten. Mit der Idee ist das Unternehmen nicht allein. Zum Beispiel will Ikea künftig Möbel verleihen. Mieten statt kaufen ist also offenbar ein Trend. Aber was sagt eigentlich der Verbraucher dazu? Laut Statista Global Consumer Survey ist die Idee hierzulande bislang eher mäßig populär. 67 Prozent der Befragten halten nichts von dem Konzept. Am ehesten ist mieten statt kaufen noch in Bereichen wie Autos oder Fahrräder eine Alternative. Bei Haushaltsgeräten oder anderer Technik überwiegt bislang noch die Skepsis, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/18007/befragtendie-folgende-produkte-auch-mieten-statt-kaufen-wuerden/

