Versa erneut Branchenführer und Outperformer im Bereich SASE

Neuer GigaOm-Report: Versa erzielt Höchstpunktzahl für wichtige SASE-Funktionen und Fünf-Sterne-Bewertungen in zehn Kategorien wie Sovereign SASE und Edge-Computing-Integration.

Versa Networks wurde im neuen »GigaOm Radar for Secure Access Service Edge (SASE)« als Branchenführer und Outperformer bewertet [1]. Damit zeichnen die Analysten zum zweiten Mal in Folge Versa Secure Unified SASE als herausragende Lösung aus.

In dem Bericht werden 17 Anbieter anhand von 24 technischen und unternehmerischen Kriterien als »Leader«, »Challenger« oder »Entrants« eingestuft. Dabei konnte Versa die höchste Punktzahl im Vergleich der wichtigsten Funktionen erzielen. Die Analysten begründen die Einstufung als »Outperformer« mit der »kontinuierlichen Innovation« von Versa und verweisen dabei auf neue Funktionen wie die GenAI-Firewall, die Endpunkt-Erkennung mit GraphML, einen MCP-Server für die KI-Integration und SASE-on-SIM-Implementierungen.

Versa wurde mit 5 Sternen für Edge-Computing-Integration, dynamisches Verkehrsmanagement, API-gesteuerte Automatisierung, Sovereign SASE, Überwachung der digitalen Nutzererfahrung und Self-Service-Portal-Funktionen bewertet. Versa erhielt außerdem die Höchstpunktzahl im Vergleich der Geschäftskriterien für Flexibilität, Verwaltbarkeit, Performance und Support.

Von den 17 bewerteten SASE-Anbietern wurden nur vier sowohl als »Leader« als auch als »Outperformer« eingestuft. In der Übersichtsmatrix des GigaOm Radar wird Versa im Quadranten »Maturity/Platform Play« aufgeführt. Dies bedeutet, dass der Anbieter »sowohl über die technische Tiefe als auch über die organisatorischen Ressourcen verfügt, die erforderlich sind, um umfassende Lösungen auf Enterprise-Niveau anzubieten, die die gesamte SASE-Architektur abdecken.«

»Wir freuen uns sehr, zum zweiten Mal in Folge im GigaOm-Radar-Bericht als SASE-Leader ausgezeichnet worden zu sein«, erklärt Pantelis Astenburg, Vice President Global Sales DACH von Versa Networks. »Die Aufnahme neuer Kriterien in diesem Jahr, wie beispielsweise Sovereign SASE und die granulare Kontrolle der lokalen Datenverarbeitung, spiegelt wider, wie sich die Welt aktuell verändert. Die Anerkennung der Führungsrolle von Versa unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer, KI-gestützter SASE-Lösungen, die die Sicherheit und Resilienz für unsere Kunden stärken.«

