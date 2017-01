Unsichtbares sichtbar machen: Fünf Technologien, die unser Leben bis 2022 beeinflussen

Fünf Innova­tio­nen, die in den nächs­ten fünf Jahren unser Leben verän­dern.

Basis sind Fortschritte bei Künst­li­cher Intel­li­genz und Nanotech­no­lo­gie.

IBM kündigt ihre tradi­tio­nel­len »5 in 5« an – eine Liste wissen­schaft­li­cher Innova­tio­nen mit dem Poten­zial, unser Leben in den nächs­ten fünf Jahren nachhal­tig zu verän­dern. Sie basie­ren auf Ergeb­nis­sen von Markt­ana­ly­sen, gesell­schaft­li­chen Trends sowie Projek­ten aus den IBM-Forschungszentren rund um den Globus.

Die Innova­tio­nen:

Künst­li­che Intel­li­genz gibt uns Einblick in unsere mentale Gesund­heit

Neuar­tige Sehhil­fen in Kombi­na­tion mit künst­li­cher Intel­li­genz verschaf­fen uns die Sehfä­hig­kei­ten von Comic-Helden

Makro­sko­pie hilft uns, globale Zusam­men­hänge durch die unend­li­che Fülle ihrer Details besser zu verste­hen

Chips werden zu medizi­ni­schen Laboren und finden Auslö­ser für Krank­hei­ten auf der Nanoebene

Intel­li­gente Senso­ren entde­cken Umwelt­ver­schmut­zung in Echtzeit

1609 entwi­ckelte Galileo das Teleskop und sah mit einem Mal unseren Kosmos mit anderen Augen. Er bewies damit das bis dahin nicht Beweis­bare – dass die Erde und die anderen Plane­ten unseres Systems um die Sonne kreisen. IBM Research möchte mit neuar­ti­ger Software und Instru­men­ten diesem Beispiel folgen und das Unsicht­bare unserer Welt vom Makro- bis zum Nanole­vel sicht­bar machen.

»Die wissen­schaft­li­che Gemeinde hat schon immer Apparate entwi­ckelt, mit deren Hilfe wir die Welt mit völlig neuen Augen sehen. So macht das Mikro­skop für uns winzige Dinge sicht­bar, das Thermo­me­ter hilft uns bei der Messung von Tempe­ra­tu­ren«, so Dario Gil, Vice Presi­dent of Science & Soluti­ons bei IBM Research. »Auf Basis der Fortschritte im Bereich Künst­li­che Intel­li­genz und Nanotech­no­lo­gie wollen wir nun eine neue Genera­tion von Instru­men­ten entwi­ckeln, die uns hilft, die komple­xen, unsicht­ba­ren Zusam­men­hänge in unserer heuti­gen Welt in den nächs­ten fünf Jahren besser zu verste­hen.«

Ein weltwei­tes Team von IBM-Wissenschaftlern arbei­tet ständig daran, solche Erfin­dun­gen aus den Forschungs­zen­tren fit für die alltäg­li­che Verwen­dung zu machen. Die folgen­den fünf wissen­schaft­li­chen Innova­tio­nen werden in den nächs­ten fünf Jahren das Unsicht­bare sicht­bar machen.

Künst­li­che Intel­li­genz gibt Einblick in unsere mentale Gesund­heit

Einer von fünf Erwach­se­nen in den USA leidet heute unter neuro­lo­gi­schen oder menta­len Beein­träch­ti­gun­gen wie Hunting­ton, Alzhei­mer, Parkin­son, Depres­sio­nen oder Psycho­sen – aber nur etwa die Hälfte der Betrof­fe­nen ist in Behand­lung. Die Kosten für die Thera­pien derar­ti­ger Erkran­kun­gen überstei­gen weltweit dieje­ni­gen für Diabe­tes, Atemer­kran­kun­gen und Krebs: Allein in den USA entste­hen Kosten von mehr als einer Billion US-Dollar jährlich.

Viele Abläufe im Gehirn sind trotz der Erfolge in der Forschung nach wie vor ein Geheim­nis. Ein Schlüs­sel für ein besse­res Verständ­nis der komple­xen Zusam­men­hänge ist die Sprache. In den nächs­ten fünf Jahren werden kogni­tive Systeme in der Lage sein, aus der Art und Weise, wie wir sprechen und formu­lie­ren wichtige Rückschlüsse auf unsere mentale Verfas­sung und physi­sche Verfas­sung zu ziehen.

IBM-Experten kombi­nie­ren beispiels­weise im Rahmen eines Projekts Abschrif­ten und Tonauf­nah­men aus Patien­ten­ge­sprä­chen mit Maschi­nel­len Lernen, um so in den Unter­la­gen Sprach­mus­ter aufzu­de­cken, die zukünf­tig dabei helfen sollen, Psycho­sen, Schizo­phre­nie, manisches Verhal­ten oder Depres­sion präzise vorher­zu­sa­gen. Momen­tan benötigt das kogni­tive System, das diese Daten verar­bei­tet nur noch 300 Wörter, um eine entspre­chende Vorher­sage zu treffen.

In Zukunft hoffen die Forscher, dass ähnli­che Techni­ken auch für die oben genann­ten Krank­heits­bil­der oder auch posttrau­ma­ti­sche Belas­tungs­stö­run­gen und sogar bei Autis­mus und Aufmerk­sam­keits­de­fi­zit­stö­run­gen angewen­det werden können. Dafür analy­sie­ren kogni­tive Systeme Sprache, Aussa­gen, Syntax und Intona­tion der Betrof­fe­nen. Kombi­niert mit tragba­ren Geräten und bildge­ben­den Verfah­ren wie der Elektro­en­ze­pha­lo­gra­fie (EEG), eine Methode zur Messung der elektri­schen Aktivi­tät des Gehirns durch Aufzeich­nung der Spannungs­schwan­kun­gen an der Kopfo­ber­flä­che, entsteht ein umfas­sen­des Bild der Person und unter­stützt so Psycho­lo­gen und Medizi­ner bei der Diagnose und der zukünf­ti­gen Behand­lun­gen.

Was früher unsicht­bare Anzei­chen waren, werden also in Zukunft erkenn­bare Indika­to­ren dafür werden, ob bei einem Patien­ten der Ausbruch der Krank­heit oder die Verschlech­te­rung seines Zustands unmit­tel­bar bevor­steht, die Behand­lung anschlägt oder angepasst werden muss. Werden zusätz­lich mobile Geräte einge­setzt, können der Patient oder seine Angehö­ri­gen bereits zu Hause entspre­chende Unter­su­chun­gen selbst machen und so die Arztter­mine helfen vorzu­be­rei­ten.

Neuar­tige Sehhil­fen in Kombi­na­tion mit künst­li­cher Intel­li­genz erwei­tern die Sehfä­hig­kei­ten

Das mensch­li­che Auge kann mehr als 99,9 % des elektro­ma­gne­ti­schen Spektrums nicht sehen. In den letzten 100 Jahren hat die Wissen­schaft jedoch entspre­chende Geräte entwi­ckelt, die mit Hilfe von Strah­len und ihrer Energie auf unter­schied­li­chen Wellen­län­gen Dinge sicht­bar machen – Beispiele dafür sind das Radar oder Röntgen­auf­nah­men. Obwohl oft schon seit Jahrzehn­ten in Gebrauch, sind die Geräte nach wie vor nur von Spezia­lis­ten zu bedie­nen und teuer in Unter­halt und Anschaf­fung.

In fünf Jahren werden uns es entspre­chende Sehhil­fen in Kombi­na­tion mit KI erlau­ben, größere Bandbrei­ten des elektro­ma­gne­ti­schen Spektrums zu sehen, um wertvolle Einbli­cke in Dinge zu bekom­men. Noch wichti­ger: Diese Hilfen werden tragbar, bezahl­bar und überall verfüg­bar sein.

Ein momen­tan viel disku­tier­tes und getes­te­tes Anwen­dungs­sze­na­rio sind selbst­fah­rende Autos. Mit Hilfe von kogni­ti­ven Syste­men können plötz­lich auftre­tende Hinder­nisse oder sich verschlech­ternde Wetter­be­din­gun­gen besser und schnel­ler als heute möglich analy­siert werden, um das Fahrzeug sicher an seinen Zielort zu navigie­ren.

Einen Schritt weiter­ge­dacht: Was, wenn Techno­lo­gien dieser Art zukünf­tig in unsere Smart­pho­nes verbaut werden und uns dabei helfen können, den Nährstoff­ge­halt eines Nahrungs­mit­tels oder seine Haltbar­keit anzuzei­gen? Oder helfen, die Echtheit eines Arznei­mit­tels zu bestim­men? Schon heute arbei­ten IBM-Wissenschaftlicher an einer entspre­chen­den kompak­ten Techno­lo­gie­platt­form, die unsere Sehfä­hig­kei­ten deutlich erwei­tern wird.

Mit Makro­sko­pie globale Zusam­men­hänge besser verste­hen

Die Zusam­men­hänge und die Komple­xi­tät unserer unmit­tel­ba­ren Umgebung bleiben uns in den aller­meis­ten Fällen verbor­gen. Mit dem Inter­net der Dinge und seiner bereits mehr als sechs Milli­ar­den verbun­de­nen Geräte wird sich das nachhal­tig ändern: Kühlschränke und Glühbir­nen, Drohnen, Kameras, Wetter­sta­tio­nen, Satel­li­ten oder Teleskope liefern jeden Monat bereits Exabytes an zusätz­li­chen, bisher nur wenig genutz­ten Daten. Nach der Digita­li­sie­rung von Infor­ma­tio­nen, Trans­ak­tio­nen und sozia­len Inter­ak­tio­nen ist es jetzt an der Zeit, die Abläufe der physi­schen Welt zu digita­li­sie­ren.

In den nächs­ten fünf Jahren werden Machine-Learning-Algorithmen und Software dabei helfen, diese Infor­ma­tio­nen aus der physi­schen Welt zu organi­sie­ren und zu verste­hen. Man nennt diesen Ansatz Makro­sko­pie. Im Gegen­satz zu einem Mikro­skop oder einem Teleskop sind Systeme, die für diesen Ansatz entwi­ckelt werden, darauf ausge­rich­tet, Wechsel­wir­kun­gen von Dingen zu analy­sie­ren, die mit bloßem Auge erkenn­bar, aber nicht einfach in einen Zusam­men­hang gebracht werden können.

Beispiel Landwirt­schaft: Durch das Sammeln, Organi­sie­ren und Analy­sie­ren von Daten zu Klima, Boden­be­schaf­fen­heit, Grund­was­ser­spie­gel und Anbau­me­tho­den können zukünf­tig Bauern auf Basis entspre­chen­der Daten ihr Saatgut auswäh­len, den richti­gen Stand­ort für Felder bestim­men und den Ertrag optimie­ren – ohne dabei beispiels­weise kostbare Grund­was­ser­re­ser­ven unnötig auszu­beu­ten.

2012 begann IBM Research ein Projekt mit dem US-amerikanischen Winzer Gallo, in dessen Verlauf Bewäs­se­rungs­me­tho­den, Boden­be­schaf­fen­heit, Wetter­da­ten von Satel­li­ten und andere Details ausge­wer­tet wurden, um die beste Bewäs­se­rung für optimale Ausbeute und Quali­tät für dessen Böden sicher­zu­stel­len. In der Zukunft werden solche Makroskopie-Ansätze überall einge­setzt werden können – beispiels­weide in der Astro­no­mie, um dort anfal­lende Daten über Astero­iden auszu­wer­ten, ihre Materi­al­zu­sam­men­set­zun­gen exakter zu ermit­teln und Kolli­si­ons­kurse vorher­zu­sa­gen.

Chips werden zu medizi­ni­schen Laboren und finden Auslö­ser für Krank­hei­ten auf der Nanoebene

Früherken­nung von Krank­hei­ten ist entschei­dend für deren Behand­lung. Aller­dings gibt es auch Krank­hei­ten wie das oben erwähnte Parkinson-Syndrom oder Krebs, die nur schwer frühzei­tig zu diagnos­ti­zie­ren sind. Eine Möglich­keit der Früherken­nung sind Biopar­ti­kel in Körper­flüs­sig­kei­ten wie Speichel, Tränen, Blut, Urin oder Schweiß. Da diese Parti­kel aber oft 1000-mal kleiner sind als der Durch­mes­ser eines mensch­li­chen Haars, sind sie extrem schwer nachzu­wei­sen.

In den nächs­ten fünf Jahren werden Chips zu winzi­gen medizi­ni­schen Laboren, die unsere Körper­flüs­sig­kei­ten scannen und uns recht­zei­tig wissen lassen, ob es Zeit für einen Arztter­min ist. Das Ziel der Forschun­gen ist es, die notwen­di­gen Unter­su­chun­gen, für die bisher eine voll ausge­stat­tete Labor­um­ge­bung gebraucht wurde, auf einem einzi­gen Chip zu bündeln. Es ermög­licht den Nutzern in Zukunft, schnell und regel­mä­ßig Biomar­ker auszu­le­sen und diese Infor­ma­tio­nen bequem von zu Hause in die Cloud zu geben. Dort können sie mit weite­ren Daten von beispiels­weise Schlaf­mo­ni­to­ren oder Smart Watches verknüpft werden und von einem kogni­ti­ven System analy­siert werden. Die Kombi­na­tion aus verschie­de­nen Daten­sät­zen ergibt einen umfas­sen­den Einblick in den Gesund­heits­zu­stand und kann proble­ma­ti­sche Indika­to­ren frühzei­tig identi­fi­zie­ren.

Wissen­schaft­ler von IBM Research arbei­ten bereits an einer »Lab-on-a-chip«-Nanotechnologie, die Biopar­ti­kel mit einem Durch­mes­ser von ledig­lich 20 Nanome­tern und damit in der Größen­ord­nung unserer DNA, von Viren oder Exoso­men trennen und isolie­ren kann.

Intel­li­gente Senso­ren entde­cken Umwelt­ver­schmut­zung in Echtzeit

Die meisten Schad­stoffe sind für das mensch­li­che Auge unsicht­bar – bis ihre Auswir­kun­gen nicht mehr zu ignorie­ren sind. Methan beispiels­weise ist eine Kompo­nente von Erdgas, einer eigent­lich saube­ren Energie­quelle. Wenn Methan aller­dings in die Luft gelangt, bevor es verbrannt wird, trägt es neben Kohlen­di­oxid entschei­dend zur Erder­wär­mung bei.

In den Verei­nig­ten Staaten entsteht Methan vor allem bei Verar­bei­tungs­vor­gän­gen in der Öl- und Gasin­dus­trie. Die ameri­ka­ni­sche Umwelt­be­hörde EPA schätzt, dass allein aus natür­li­chen Methan­quel­len 2014 mehr als neun Millio­nen Tonnen Methan ausge­tre­ten sind. Das entspricht der Menge von Treib­haus­ga­sen, die in den letzten 100 Jahren von der ameri­ka­ni­schen Eisen- und Stahl-, Zement- und Aluminium-Branchen zusam­men­ge­nom­men produ­ziert wurden.

In fünf Jahren werden neue, preis­werte Sensor­tech­no­lo­gien verfüg­bar sein, die an den Gasquel­len, Tanks und Pipelines angebracht werden und dafür sorgen, dass die Indus­trie bisher schwer zu findende Lecks in Echtzeit entde­cken werden. Netzwerke aus Senso­ren des Inter­nets der Dinge werden in der Cloud mitein­an­der verbun­den sein und die weit verstreu­ten Quellen und die Förder-Infrastruktur überwa­chen, um inner­halb von Minuten – statt wie bisher nach Wochen – ein Leck zu entde­cken. Sie helfen damit, Verschmut­zun­gen und die Wahrschein­lich­keit von Katastro­phen zu reduzie­ren.

IBM-Forscher arbei­ten bereits mit Gasun­ter­neh­men wie Southwes­tern Energy aus Texas zusam­men, um im Rahmen des ARPA-E Methane Obser­va­tion Networks with Innova­tive Techno­logy to Obtain Reduc­tions (MONITOR) program ein entspre­chen­des, intel­li­gen­tes Methan­über­wa­chungs­sys­tem zu entwi­ckeln.

Die Forscher nutzen dazu Silicon Photo­nics – eine Techno­lo­gie, bei der Daten zwischen Compu­ter­chips durch Licht übertra­gen werden. Der Vorteil: Licht kann in kürze­rer Zeit weitaus mehr Daten übertra­gen als elektri­sche Leiter. Diese Chips können in Netzwerk­sen­so­ren direkt vor Ort, an anderen Stellen der Überwa­chungs­kette oder auch in Drohnen integriert werden. So kann aus Echtzeit­da­ten ein komple­xes Umwelt­mo­dell entwi­ckelt werden, das den Ursprung und die Menge der Schad­stoffe in dem Moment bestimmt, in dem sie auftre­ten.

