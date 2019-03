Airbus und Boeing bei Auslieferungen fast gleichauf

Unser Alltag ist digital: Mit jedem neuen Service, der an das Internet angebunden ist – Stichwort »Internet der Dinge« –, gewinnt das Thema IT-Sicherheit in weiteren Bereichen unseres Lebens an Bedeutung. Dass Unternehmen persönliche Profile für ihren Vorteil nutzen, ist für Anwender manchmal nicht angenehm. Wenn Hacker Nutzerprofile für illegale Machenschaften missbrauchen, kann den Anwendern…

Weiterlesen →