Besserer Service dank Vendor Managed Inventory: Lagerbestände effizient managen

Hersteller von Sanitär- und Heizungstechnik Viega verwaltet und optimiert Kundenbestände mit REMIRA VMI-Software.

Die Viega GmbH & Co. KG, Installationsspezialist für Sanitär, Heizung und Klima, setzt auf Vendor Managed Inventory (VMI), um die Lagerbestände ihrer Kunden effizient zu managen. Softwareseitig vertraut das Familienunternehmen dabei seit vielen Jahren auf die VMI-Lösung des Dortmunder Softwareanbieters REMIRA, die durch ihre hohe Flexibilität und kontinuierliche, individuelle Anpassung stetig mit den steigenden Anforderungen gewachsen ist. Durch das lieferantengesteuerte Bestandsmanagement wird nicht nur der Servicegrad deutlich erhöht – auch die Kunden von Viega profitieren von durchschnittlich 15 % weniger Stock-Outs bei gleichzeitiger Reduzierung der Überbestände um bis zu 10 %.

Die richtigen Produkte, in der richtigen Menge, zur richtigen Zeit, im richtigen Lager des Kunden – und dadurch mehr Umsatz: Diesen VMI-Service bietet die Viega GmbH & Co. KG seit über 20 Jahren in insgesamt acht Ländern und erhält dabei Unterstützung von REMIRAs VMI-Software. Das Attendorner Unternehmen Viega, das 1899 mit der Produktion von Bierarmaturen begann, zählt heute zu den Weltmarktführern in der Installationstechnik und fertigt an zehn internationalen Standorten über 17.000 Artikel. Um die Bestell- und Nachschubprozesse für seine Kunden zu optimieren, nutzt Viega das Vendor-Managed-Inventory-Modell. Da das bestehende ERP-System die Anforderungen in diesem Bereich jedoch nicht vollständig erfüllte, entschied sich das Unternehmen frühzeitig für die Implementierung der spezialisierten VMI-Lösung von REMIRA. Dabei ist jede Kundenanbindung ein Unikat und wird individuell vorbereitet, anhand spezifischer Zielsetzungen definiert sowie optimal in der Software eingestellt.

Optimale Erfüllung der Anforderungen und maximale Flexibilität

»Unser fortlaufendes Ziel ist es, den VMI-Prozess zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden abzubilden und gemeinsam die Effizienzpotenziale optimal auszuschöpfen. Dafür benötigen wir ein Tool, das maximale Flexibilität bietet, intuitiv bedienbar ist und dabei nur minimalen Aufwand erfordert«, erklärt Rudolf Kaiser, Director B2B Process Management bei Viega. »REMIRA hat uns mit ihrer VMI-Software eine Lösung bereitgestellt, die uns genau dies tagtäglich ermöglicht.« Sowohl die Anzahl der angebundenen Unternehmen als auch die damit einhergehenden Anforderungen sind dabei im Laufe der Jahre stark gewachsen. Inzwischen übernimmt Viega für mehr als 250 seiner Kunden in acht verschiedenen Ländern das Bestandsmanagement und beliefert sie automatisch mit der benötigten Ware. Der Installationsspezialist wird dazu per EDI-Schnittstelle täglich mit den relevanten Bestandsdaten aus den Logistik-Systemen der Großhändler versorgt und passt die Nachschubversorgung optimal an die Bedarfssituation an. So müssen die Kunden ihre Bestellungen nicht mehr selbst generieren, sondern der Prozess wird – auf Basis individuell definierter Regeln – vollständig von Viega übernommen. »Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen, auf die wir selbstverständlich eingehen. REMIRAs VMI-Software unterstützt uns dabei ideal, da sich auch individuelle Logiken problemlos umsetzen lassen und die Lösung eine hohe Flexibilität in puncto Customizing bietet«, sagt Rudolf Kaiser. Dabei haben einige Kunden ebenfalls die REMIRA Bestandsmanagementsoftware (ehemals LOGOMATE) im Einsatz, sodass ein direkter Datenaustausch zwischen den Systemen möglich ist. Dadurch stehen Viega nicht zuletzt weitere qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung, um den Bedarfs-Forecast einmal mehr zu optimieren.

VMI-Software schafft deutliche Service- und Effizienzvorteile

Vor diesem Hintergrund liegt für Viega einer der größten Mehrwerte in der Steigerung des Servicegrades für die Kunden sowie der Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus profitieren die Unternehmen von einer hohen Versorgungssicherheit bei gleichzeitiger Optimierung der Lagerbestände. So konnten die per VMI angebundenen Unternehmen ihren Lagerumschlag bei gleichzeitiger Verringerung des Lagerbestandswerts erhöhen. Für Viega liegt ein weiterer großer Vorteil darin, dass über VMI neue Produkte einfach eingesteuert und Auslaufprodukte frühzeitig erkannt sowie vom Bestand reduziert werden können, noch bevor der Markt informiert ist. Darüber hinaus ist die REMIRA-Software an die Business Intelligence-Lösung Microsoft Power BI angebunden und unterstützt Viega so bei der Datenanalyse rund um Bestände, Reichweiten, Lagerumschlag und weitere KPIs zur besseren Darstellung des tatsächlichen Nutzens und der Mehrwerte für den Kunden.

»Nach fast 20 Jahren, in denen wir die REMIRA VMI-Software einsetzen, sind wir noch immer sehr zufrieden und können mit Überzeugung sagen, dass REMIRA uns eine optimale Lösung für unsere Anforderungen bietet«, fasst Rudolf Kaiser zusammen. Lennart Neumann, Consultant bei REMIRA, ergänzt: »Wir schätzen Viega als Kunden und die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit sehr. Das Team von Viega verfügt über ein sehr fundiertes Know-how, das uns optimal dabei unterstützt, unsere Software genau auf die Anforderungen des Unternehmens und seiner Kunden abzustimmen.«

8 Artikel zu „Remira Lagerbestände „

News | Lösungen Slim4: Neues Bestandsmanagementsystem komplett remote implementiert KAISER+KRAFT organisiert seine Lagerstrukturen mit Slim4 im Lockdown neu. Weniger als zehn Monate nach Einführung erreicht das Unternehmen vorzeitig seine Zielsetzung und schafft durch ein effizientes Management der Lagerbestände über mehrere Standorte hinweg die Reduzierung der Kapitalbindungskosten sowie eine Erhöhung der Warenumschlagshäufigkeit. KAISER+KRAFT, Europas führender B2B-Versandhandel für Betriebs-, Lager- und Büroausstattung, entschied sich im… Weiterlesen →

News | Geschäftsprozesse | Lösungen Die niederländische Designmarke Fatboy trotzt der Corona-Krise Transparenz und übersichtliche Analyse-Dashboards ermöglichen Fokussierung nicht nur in turbulenten Zeiten. Fatboy trotzt der Krise und meistert Corona-bedingte Nachfrageschwankungen mit Bestandsoptimierungslösung Slim4. Ein unerwarteter Anstieg der Nachfrage an Lifestyle-Produkten in Kombination mit Pandemie-bedingten Engpässen bei den Lieferanten stellten eine große Herausforderung dar, die das Unternehmen mithilfe der fortschrittlichen Bestandsoptimierungslösung Slim4 meistert. Die Niederländer waren gerade… Weiterlesen →