Black Friday: Fake-Shops erkennen, Zahlungsbetrug vermeiden

Professionell gestaltete Fake-Shops machen aus vermeintlichen Schnäppchen ein Risiko für Geld und Daten. Der Fake-Shop Detection Test 2026 von AV-Comparatives zeigt, welche sieben Sicherheitsprodukte unter den geprüften Bedingungen vor betrügerischen Shops warnen. Die Konsequenz ist klar: Technischer Schutz sollte mit bewussten Kaufentscheidungen und einem klaren Vorgehen im Betrugsfall zusammenspielen. [1][3][5]

Management Summary

Risiko jenseits von Schadsoftware: Fake-Shops zielen auf Zahlungen und persönliche Daten. Ein professioneller Internetauftritt ist kein Vertrauensnachweis. [1][4]

Fake-Shops zielen auf Zahlungen und persönliche Daten. Ein professioneller Internetauftritt ist kein Vertrauensnachweis. [1][4] Messbarer Zusatzschutz: AV-Comparatives prüfte 500 aktive Fake-Shop-Adressen und 100 seriöse Shopping-Websites. Sieben Produkte erhielten die Zertifizierung. [1]

AV-Comparatives prüfte 500 aktive Fake-Shop-Adressen und 100 seriöse Shopping-Websites. Sieben Produkte erhielten die Zertifizierung. [1] Zertifikate richtig einordnen: Die Untersuchung lief auf Windows 11 mit Google Chrome. Die Zertifizierung ist kein Beleg für lückenlosen Schutz oder dieselbe Wirkung auf allen Geräten. [1]

Die Untersuchung lief auf Windows 11 mit Google Chrome. Die Zertifizierung ist kein Beleg für lückenlosen Schutz oder dieselbe Wirkung auf allen Geräten. [1] Menschen und Prozesse einbeziehen: Shop-Adresse, Anbieterangaben und Zahlungsbedingungen vor dem Kauf prüfen; den Fakeshop-Finder als zusätzliche Entscheidungshilfe einsetzen. [3][4]

Shop-Adresse, Anbieterangaben und Zahlungsbedingungen vor dem Kauf prüfen; den Fakeshop-Finder als zusätzliche Entscheidungshilfe einsetzen. [3][4] Reaktionsfähigkeit vorbereiten: Bei Betrugsverdacht unverzüglich Bank oder Zahlungsdienstleister kontaktieren, Beweise sichern und eine Anzeige vorbereiten. Eine Rückzahlung lässt sich nicht garantieren. [3][5]

Symbolbild: Beim Online-Einkauf entscheidet nicht nur der Preis – auch der Schutz von Zahlungsdaten zählt. Stockfoto aus der Office-Bildbibliothek.

Fake-Shop Detection Test 2026: Sieben Sicherheitsprodukte zertifiziert

Rechtzeitig vor dem Black Friday am 27. November und dem Weihnachtsgeschäft hat AV-Comparatives seinen Fake-Shop Detection Test 2026 veröffentlicht. Sieben Sicherheitsprodukte für Privatanwender wurden dafür zertifiziert, zuverlässig vor betrügerischen Onlineshops zu warnen. Die vollständigen Ergebnisse stehen unter https://av-comparatives.org/fake-shops-detection-test-2026/ bereit.

Das Wichtigste in Kürze:

Zwei Drittel der Verbraucher in Deutschland, die den Black Friday kennen, sehen laut einer aktuellen Studie Sicherheits- oder Betrugsrisiken.

AV-Comparatives hat Sicherheitsprodukte mit 500 aktiven Fake-Shop-Adressen und 100 seriösen Shopping-Websites geprüft.

Sieben Produkte erhielten die Fake-Shop Detection Certification 2026.

Wie groß ist das Problem?

Laut der repräsentativen GfK-Studie „Mastercard Payment Pulse“ sehen 66 Prozent der Befragten in Deutschland, denen der Black Friday bekannt ist, Sicherheits- oder Betrugsrisiken. Betrügerische Onlineshops werden mit 30 Prozent am häufigsten als Gefahr genannt, 21 Prozent befürchten ausbleibende Lieferungen. 40 Prozent der Befragten berichten von Erfahrungen mit cyberkriminellem Zahlungsbetrug, Fake-Shops gehören dabei zu den am häufigsten genannten Betrugsformen.

Warum reicht Vorsicht allein nicht aus?

Fake-Shops wirken zunehmend professionell, und klassische Warnsignale wie Rechtschreibfehler oder schlechtes Design verlieren an Aussagekraft. Viele Shops sind zudem nur kurz online: Laut einem aktuellen Bericht des US-Unternehmens Savi Security verschwinden 85 Prozent der gemeldeten Fake-Shops innerhalb von zwei Wochen wieder. Sicherheitssoftware, die Websites beim Aufruf analysiert, kann diese Lücke schließen.

„Fake-Shops sind inzwischen so überzeugend, dass selbst erfahrene Online-Shopper darauf hereinfallen können, vor allem wenn Black Friday, Black Week und die Weihnachtszeit alle in Schnäppchenlaune versetzen. Sicherheitssoftware, die warnt, bevor Zahlungsdaten eingegeben werden, bietet eine wertvolle zusätzliche Schutzebene“, sagt Thomas Uhlemann, Cybersecurity Evangelist bei AV-Comparatives.

Wie hat AV-Comparatives getestet?

Vom 1. bis 7. Oktober 2026 prüfte AV-Comparatives die Produkte mit 500 Fake-Shop-Adressen, die zufällig aus einem größeren Pool zum Testzeitpunkt aktiver Seiten ausgewählt wurden. Ein Fehlalarmtest mit 100 beliebten seriösen Shopping-Websites ergänzte die Prüfung. Für die Zertifizierung musste ein Produkt mindestens 80 Prozent der Fake-Shops erkennen, ohne einen einzigen Fehlalarm auszulösen.

Welche Produkte wurden zertifiziert?

Avast Premium Security, Bitdefender Total Security, F-Secure Internet Security, Kaspersky Premium, NordVPN Next-gen antivirus, Norton 360 Deluxe und Norton VPN Ultimate.

Was können Verbraucher zusätzlich tun?

Webadressen genau auf Tippfehler prüfen, bei extremen Rabatten misstrauisch sein und Zahlungsarten mit Käuferschutz wählen. Laut Mastercard-Studie gelten bekannte Händler und Käuferschutz ohnehin als die wichtigsten Vertrauensmerkmale.

Alle Ergebnisse, die Produktberichte und weitere Tipps unter https://av-comparatives.org/fake-shops-detection-test-2026/

Infografik: Sechs Tipps für sicheres Einkaufen

KI-generierte Infografik mit sechs Praxistipps. Die Quellenverweise entsprechen dem Quellenverzeichnis des Beitrags.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die folgenden Hinweise vertiefen die sechs Prüfschritte. Alle Praxisbeispiele sind fiktiv und dienen der Veranschaulichung; sie beschreiben keine dokumentierten Betrugsfälle.

Tipp 1: Adresse statt Werbeversprechen prüfen

So gehen Sie vor: Prüfen Sie vor der Bestellung die tatsächliche Internetadresse in der Adresszeile. Achten Sie auf vertauschte Buchstaben, zusätzliche Bestandteile und eine Adresse, die nicht zum Sortiment oder zum behaupteten Händler passt. Eine vertraute Marke in der Werbung reicht nicht als Vertrauensnachweis. Ebenso wenig belegt eine bezahlte Anzeige, dass der Anbieter seriös ist. Die Verbraucherzentralen nennen auffällige Internetadressen ausdrücklich als Warnsignal. [4]

Fiktives Praxisbeispiel: Eine Einkäuferin sucht einen Büromonitor. Eine Anzeige verwendet den Namen eines bekannten Elektronikhändlers, doch die Zieladresse enthält einen zusätzlichen Bindestrich und einen anders geschriebenen Markennamen. Statt direkt ihre Zahlungsdaten einzutragen, öffnet sie die ihr bereits bekannte Händleradresse separat und sucht dort nach dem Angebot. Sie findet es nicht und entscheidet sich gegen die Bestellung über die Anzeige.

Entscheidungsregel: Bei einer ungeklärten Abweichung nicht bezahlen. Das Beispiel zeigt einen Prüfanlass, keinen automatischen Betrugsbeweis: Erst die Kombination aus Adresse, Anbieterangaben und Zahlungsbedingungen ermöglicht eine belastbarere Einschätzung. [4]

Tipp 2: Den Shop vor der Bestellung bewerten

So gehen Sie vor: Geben Sie die vollständige Shop-Adresse in den Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen ein und lesen Sie neben der Ampelfarbe auch die Erläuterungen. Bei Gelb sind die Merkmale nicht eindeutig; prüfen Sie insbesondere die genannten Auffälligkeiten selbst. Bei Rot empfiehlt die Verbraucherzentrale, einen anderen Shop zu wählen. Grün bedeutet lediglich, dass die Adresse auf einer verifizierten Liste bisher nicht negativ aufgefallener Shops steht. Sichere Zahlung und Rücksendebedingungen bleiben auch dann wichtig. [3]

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Käufer entdeckt einen günstigen Drucker bei einem bislang unbekannten Shop. Der Finder zeigt Gelb und weist auf unklare Anbieterangaben hin. Der Käufer prüft das Impressum und versucht, die Kontaktinformationen nachzuvollziehen. Da Widersprüche ungeklärt bleiben und nur Vorkasse möglich ist, bestellt er bei einem anderen Händler.

Entscheidungsregel: Gelb ist weder Freigabe noch endgültiger Betrugsnachweis. Nutzen Sie die Prüfung vor der Eingabe von Zahlungsdaten und nicht erst nach der Überweisung. Die Ampel ergänzt Ihre Entscheidung, übernimmt sie aber nicht. [3]

Tipp 3: Anbieterangaben und Vertrauenssignale gegenprüfen

So gehen Sie vor: Lesen Sie Impressum, Kontaktangaben und Rücksendebedingungen vor dem Kauf. Achten Sie auf Angaben, die widersprüchlich oder nicht plausibel erscheinen. Suchen Sie nach Erfahrungen außerhalb des Shops, statt sich ausschließlich auf dessen eigene Bewertungen zu verlassen. Klicken Sie ein angezeigtes Gütesiegel an und kontrollieren Sie, ob es tatsächlich zum passenden Zertifikat des Siegelanbieters führt. Betrüger können sowohl Bewertungen als auch Siegel zur Täuschung einsetzen; eine professionell gestaltete Seite ersetzt diese Prüfung nicht. [4]

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Online-Shop bietet hochwertige Bürostühle an und zeigt ein bekannt wirkendes Gütesiegel. Beim Anklicken öffnet sich jedoch nur ein Bild, kein Zertifikat. Gleichzeitig nennen Impressum und Rücksendeseite unterschiedliche Unternehmen. Eine Interessentin betrachtet diese Widersprüche als Anlass, die Bestellung auszusetzen und einen nachvollziehbaren Anbieter zu suchen.

Entscheidungsregel: Mehrere Vertrauenssignale sollten zusammenpassen. Ein Impressum oder einige positive Rezensionen allein sind kein ausreichender Nachweis. Lassen sich wesentliche Widersprüche nicht klären, verzichten Sie auf die Bestellung. [4]

Tipp 4: Die tatsächlichen Zahlungsbedingungen prüfen

So gehen Sie vor: Kontrollieren Sie die Zahlungsart im letzten Bestellschritt, nicht nur die Logos auf der Startseite. Wenn angekündigte Alternativen plötzlich verschwinden und nur Überweisung übrig bleibt, brechen Sie den Kauf bei einem unbekannten Anbieter ab. Lesen Sie bei einem Zahlungsdienst mit Käuferschutz die Bedingungen und Fristen vorab. Ungesicherte Vorkasse ist besonders problematisch, weil eine bereits ausgeführte Überweisung häufig kaum zurückzuholen ist. Ein Käuferschutzangebot darf nicht mit einer bedingungslosen Erstattung verwechselt werden. [1][3][4]

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Käufer will ein Notebook bestellen. Der Shop wirbt mit mehreren Zahlungsarten. Im letzten Schritt erscheint eine Meldung, wonach wegen eines technischen Problems ausschließlich Banküberweisung möglich sei. Obwohl der Preis attraktiv ist, beendet der Käufer den Vorgang und sucht einen Händler mit nachvollziehbaren Zahlungsbedingungen.

Entscheidungsregel: Entscheidend ist, wie Sie tatsächlich bezahlen sollen. Lassen Sie sich durch den bereits investierten Zeitaufwand nicht zu einer Zahlung drängen, deren Risiken Sie ursprünglich vermeiden wollten. Prüfen Sie bei Käuferschutz insbesondere, ob der geplante Kauf unter die jeweiligen Bedingungen fällt. [4]

Tipp 5: Technischen Schutz und Aufmerksamkeit kombinieren

So gehen Sie vor: Nutzen Sie Webschutz als zusätzliche Schutzschicht und nehmen Sie Warnmeldungen ernst. Prüfen Sie einen verdächtigen Shop unabhängig davon anhand seiner Adresse, Anbieterangaben und Zahlungsbedingungen. HTTPS beziehungsweise ein Schloss-Symbol weist nicht nach, dass der Händler seriös ist. Auch der AV-Comparatives-Test ist kein Beleg für universellen Schutz: Er wurde auf Windows 11 mit Google Chrome durchgeführt und beschreibt die geprüfte Konstellation. Ein fehlender Warnhinweis allein rechtfertigt daher kein Vertrauen in einen unbekannten Shop. [1]

Fiktives Praxisbeispiel: Beim Aufruf eines vermeintlichen Zubehör-Schnäppchens zeigt der Webschutz eine Warnung. Ein Mitarbeiter umgeht sie nicht, sondern beendet den Aufruf und prüft das Angebot über einen anderen, bekannten Anbieter. Er behandelt die Warnung als Anlass zur Klärung, nicht als störende Hürde vor dem Kauf.

Entscheidungsregel: Kein einzelnes Signal sollte die gesamte Entscheidung tragen. Kombinieren Sie technische Warnungen mit Shop-Prüfung und einer bewussten Zahlungswahl. Für andere Geräte oder Browser lässt sich aus dem genannten Test keine identische Wirkung ableiten. [1]

Tipp 6: Bei Betrugsverdacht unverzüglich handeln

So gehen Sie vor: Kontaktieren Sie sofort Ihre Bank oder den Zahlungsdienstleister und schildern Sie Zahlungsart, Zeitpunkt und Betrugsverdacht. Lassen Sie klären, ob ein Zahlungsstopp oder eine Rückforderung noch möglich ist. Sichern Sie parallel Bestellbestätigung, Zahlungsbelege, Nachrichten und Screenshots der Shop-Seiten. Diese Unterlagen helfen, den Vorgang zu dokumentieren. Erstatten Sie Anzeige und prüfen Sie weitere Maßnahmen zum Schutz eingegebener persönlicher Daten. Der Notfall-Check der Verbraucherzentralen bietet hierfür eine individuelle Checkliste. [5]

Fiktives Praxisbeispiel: Nach einer Bestellung erkennt ein Käufer, dass der Shop widersprüchliche Kontaktdaten verwendet und nicht mehr erreichbar ist. Er wartet nicht auf weitere vertröstende Nachrichten, sondern kontaktiert seine Bank. Gleichzeitig speichert er die Bestellmail und den Überweisungsbeleg, dokumentiert die noch sichtbaren Shop-Seiten und bereitet die Anzeige vor. Ob Geld zurückkommt, bleibt offen.

Entscheidungsregel: Schnelles Handeln schafft keine Rückzahlungsgarantie, kann aber noch verfügbare Handlungsmöglichkeiten erhalten. Wenn Zahlungsdaten möglicherweise kompromittiert wurden, klären Sie mit dem zuständigen Anbieter auch Schutzmaßnahmen für das betroffene Zahlungsmittel. Eine interne Meldung bei einem dienstlichen Kauf wäre eine zusätzliche organisatorische Empfehlung, kein Ersatz für die Kontaktaufnahme mit Bank oder Zahlungsdienstleister. [5]

FAQ: Zehn Fragen zu Fake-Shops und wirksamem Schutz

1. Was ist ein Fake-Shop?

Ein Fake-Shop ist eine gefälschte Verkaufswebsite, die Käufer zu Bestellungen und Zahlungen verleiten soll. Die bestellte Ware wird häufig nicht geliefert; zudem können persönliche Daten für weiteren Betrug missbraucht werden. Manche Angebote führen statt zur erwarteten Ware zu minderwertigen Produkten oder Fälschungen. [3][5]

2. Welche Produkte wurden 2026 zertifiziert?

Avast Premium Security, Bitdefender Total Security, F-Secure Internet Security, Kaspersky Premium, NordVPN Next-gen antivirus, Norton 360 Deluxe und Norton VPN Ultimate. Die veröffentlichte Liste nennt zertifizierte Produkte; aus ihr allein lässt sich keine Rangfolge ableiten. [1]

3. Wie wurde getestet und welche Hürde galt?

Vom 1. bis 7. Oktober 2026 wurden 500 zufällig ausgewählte, aktive Fake-Shop-Adressen sowie 100 beliebte seriöse Shopping-Websites geprüft. Die Testumgebung bestand aus einem vollständig aktualisierten Windows-11-System in der 64-Bit-Version und Google Chrome. Für die Zertifizierung waren mindestens 80 Prozent Erkennung und kein Fehlalarm im Test erforderlich. [1][2]

4. Garantiert die Zertifizierung vollständigen Schutz?

Nein. Die Zertifizierung bezieht sich auf das geprüfte Szenario und den Testzeitraum. Die Mindestanforderung liegt unter vollständiger Erkennung; auch ein fehlalarmfreies Ergebnis bei 100 seriösen Websites bedeutet nicht, dass im Alltag niemals Fehlalarme auftreten. Für andere Betriebssysteme oder Browser lässt sich aus diesem Test keine gleiche Schutzleistung ableiten. [1][2]

5. Ist ein Shop mit HTTPS automatisch seriös?

Nein. Eine verschlüsselte Verbindung beziehungsweise ein Schloss-Symbol belegt nicht, dass der Händler vertrauenswürdig ist. Auch betrügerische Shops können verschlüsselte Verbindungen verwenden. Deshalb müssen Anbieter, Adresse und Zahlungsbedingungen unabhängig davon geprüft werden. [1]

6. Wie zuverlässig ist der Fakeshop-Finder?

Der kostenlose Dienst der Verbraucherzentralen untersucht Shop-Adressen auf typische Merkmale und liefert eine Ampelbewertung. Grün bedeutet, dass der Shop auf einer verifizierten Liste bisher nicht negativ aufgefallener Anbieter steht – nicht, dass jeder Einkauf risikofrei ist. Gelb verlangt zusätzliche Prüfung; bei Rot empfiehlt sich ein anderer Shop. Der Finder ist eine Entscheidungshilfe, kein Ersatz für die eigene Prüfung. [3]

7. Warum ist Vorkasse bei unbekannten Händlern riskant?

Nach einer Überweisung lässt sich das Geld häufig kaum zurückholen. Deshalb sollten Käufer bei unbekannten Anbietern keine ungesicherte Vorkasse leisten. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn ein Shop zunächst mehrere Zahlungsarten bewirbt, beim Bezahlen aber ausschließlich Überweisung zulässt. Käuferschutz ist an die jeweiligen Bedingungen gebunden und keine pauschale Erstattungsgarantie. [3][4]

8. Sind Gütesiegel und positive Bewertungen ein sicherer Nachweis?

Nein. Fake-Shops können Siegel erfinden oder echte Siegel ohne Berechtigung verwenden. Ein anklickbares Siegel sollte zum passenden Zertifikat beim Siegelanbieter führen. Bewertungen innerhalb des Shops allein reichen nicht: Erfahrungen auf unabhängigen Portalen können ein abweichendes Bild zeigen. [4]

9. Was tun, wenn bereits bezahlt oder Daten eingegeben wurden?

Sofort die Bank oder den Zahlungsdienstleister kontaktieren und die verfügbaren Möglichkeiten zur Schadensbegrenzung klären. Bestell- und Zahlungsunterlagen, Nachrichten und Screenshots sichern und Anzeige erstatten. Wurden persönliche Daten eingegeben, sollten zusätzlich Maßnahmen gegen weitere Betrugsversuche geprüft werden. Der Notfall-Check der Verbraucherzentralen liefert dazu eine individuelle Checkliste; eine Rückzahlung kann nicht zugesichert werden. [5]

10. Was sollten IT-Verantwortliche daraus ableiten?

Empfehlung für die Praxis: Shop-Prüfung, ernst genommene Webschutzwarnungen und ein klarer Meldeweg bei verdächtigen Zahlungen gehören zusammen. Eine kurze Sensibilisierung vor der Schnäppchensaison kann die Prüfschritte vermitteln. Wichtig bei der Produktauswahl: Die hier genannten Zertifizierungen betreffen Sicherheitsprodukte für Privatanwender und sind kein Eignungsnachweis für einen Unternehmenseinsatz. Grundlage dieser Einordnung sind die Testumgebung und der kombinierte Schutzansatz von AV-Comparatives. [1][2]

Quellen der redaktionellen Ergänzungen

Internetrecherche und Abruf: 8. November 2026. Die Ergänzungen beruhen auf den folgenden Quellen; der vorhandene Ausgangstext bleibt unverändert.

[1] AV-Comparatives: Fake-Shop Detection Test 2026, veröffentlicht am 6. November 2026. https://av-comparatives.org/fake-shops-detection-test-2026/

[2] AV-Comparatives via PR Newswire: Fake-Shops vor dem Black Friday, veröffentlicht am 6. November 2026; ergänzende Angaben zu Zertifizierungskriterien. https://www.prnewswire.com/news-releases/fake-shops-vor-dem-black-friday-av-comparatives-zeigt-welche-sicherheitsprodukte-schutzen-302931977.html

[3] Verbraucherzentrale: Fakeshop-Finder – Prüfen Sie, ob ein Online-Shop seriös ist. https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560

[4] Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: Abzocke online – Wie erkenne ich Fakeshops im Internet?, Stand 11. Juni 2025. https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/abzocke-online-wie-erkenne-ich-fakeshops-im-internet-13166

[5] Verbraucherzentrale: Fakeshops entlarven – Sich und andere schützen, Stand 8. Oktober 2025. https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshops-entlarven-sich-und-andere-schuetzen-104792

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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