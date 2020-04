Ein Zero-Trust-Modell mithilfe von File Integrity Monitoring (FIM) und Sicherheitskonfigurationsmanagement (SCM) implementieren

Vor inzwischen annähernd zehn Jahren prägte John Kindervag, damals Analyst bei Forrester, den Begriff des »Zero Trust«. Er entwickelte das Modell im Jahr 2010 zu einer Zeit, da viele Unternehmen gerade erst damit begonnen hatten, grundlegende Regelungen zur Cybersicherheit einzurichten.

Gleichzeitig gingen Firmen in zu hohem Maße von einer nur angenommenen Sicherheit innerhalb der Grenzen ihrer Netzwerke aus. Kindervag formuliert: »Bei Zero Trust geht es nicht darum, Netzwerke, Clouds oder Endpunkte vertrauenswürdiger zu machen. Es geht darum, das Konzept des Vertrauens in Bezug auf digitale Systeme überflüssig zu machen.« Herkömmliche Best Practices in der Cybersicherheit haben sich stark darauf konzentriert, die Grenzen eines privaten Netzwerks zu schützen. Leider führte das zu einem gewissen Maß an vorbehaltlosem Vertrauen gegenüber Aktivitäten innerhalb dieser Netzwerke.

Ein kognitiver blinder Fleck, von dem Bedrohungsakteure nach wie vor profitieren.

Was versteht man unter Zero Trust?

Das Zero-Trust-Modell geht von einer bestimmten Prämisse aus. Dabei werden sämtliche Aktivitäten, auch diejenigen innerhalb des eigenen vertrauenswürdigen Netzwerks, genauso überprüft und verifiziert wie Aktivitäten von außerhalb des Netzwerks. Das Konzept des Bring-Your-Own-Device setzt sich weiter durch und die Zahl der remote tätigen Mitarbeiter steigt. Eine Entwicklung, die ein Netzwerk ständig neuartigen Risiken aussetzt.

Verabschiedet man sich hingegen von der trügerischen Idee »vertrauenswürdiger« Benutzer und Geräte, hilft das, wachsam zu bleiben. Wenn man sämtliche Interaktionen als nicht verifiziert betrachtet, dann ändert sich die Art und Weise, mit der man Kontrollen betrachtet:

Beim Einrichten von Kontrollen zur Authentifizierung und zur Überprüfung des Benutzerverhaltens, betrachten Sicherheitsfachleute sämtliche Aktivitäten auf Grundlage eines Zero-Trust-Modells so, als handele es sich dabei um potenzielle Bedrohungen.

Die Microsoft-Strategie unterstützt drei wichtige Sicherheitsziele, die sich als Grundlage für die Implementierung von Zero Trust in einer IT-Umgebung eignen (wie hier aufgeführt):

Umfassende Sicherheit

Beziehen Sie alle verfügbaren Datenpunkte in die Authentifizierung und Autorisierung ein – Identität, Standort, Geräteintegrität, Datenklassifizierung, Anomalien, Service oder Workload. Prinzip der geringsten Berechtigungen/Prinzip der minimalen Rechtevergabe

Schränken Sie den Zugriff mit JIT/JEA (Just-in-Time/Just-Enough-Access), flexiblen Risikorichtlinien und Datenschutzstrategien ein, um weiterhin sicher und produktiv zu arbeiten. Was tun wenn…?

Behalten Sie Sicherheitsvorfälle unter Kontrolle, und vermeiden Sie die Ausbreitung im System – ganz einfach durch Segmentierung des Zugriffs nach Netzwerk, Nutzern, Geräten und Anwendungen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sessions durchgehend verschlüsselt ablaufen. Mit Analytics fördern Sie zudem die Transparenz und erkennen Bedrohungen schneller.

SCM und FIM kommen ins Spiel

Sicherheitskonfigurationsmanagement (Security Configuration Management oder kurz SCM) und die Überwachung der Dateiintegrität (File Integrity Monitoring, FIM) sind zwei der wichtigsten Sicherheitskontrollen, die man bei einem Zero-Trust-Modell im Netzwerk implementieren kann.

Falls Sie mit diesen Praktiken noch nicht vertraut sind, geben wir hier eine kurze Beschreibung der einzelnen Methoden:

SCM: SCM kombiniert Elemente der Schwachstellenbewertung, der automatisierten Korrektur und der Konfigurationsbewertung. Die Methode senkt Risiken indem sie sicherstellt, dass Systeme ordnungsgemäß konfiguriert sind, um interne und/oder behördliche Sicherheits- und Compliance-Standards zu erfüllen.

FIM: FIM ist eine (von Tripwire entwickelte) Sicherheitstechnologie, die Änderungen in einer Umgebung überwacht, erkennt und bewertet. Ziel ist es, Sicherheitsbedrohungen als solche zu identifizieren und zu beheben. FIM geht dabei über die Dateien selbst hinaus und überwacht die Systemintegrität. FIM warnt somit vor unberechtigten Änderungen an Servern, Datenbanken, Netzwerkgeräten, File-Servern, Anwendungen, Cloud-Umgebungen und virtuellen Images.

Hier zwei kurze Beispiele, wie SCM und FIM dabei helfen, Zero Trust in die Praxis umzusetzen:

Schleichende Ausweitung von Zugriffsrechten (Access Creep): SCM kann helfen, die von Microsoft empfohlenen JIT/JEA-Richtlinien durchzusetzen. Access Creep ist ein häufig auftretendes Problem. Nutzer erhalten im Laufe der Zeit immer weiter gefasste Zugriffsberechtigungen, ohne dass routinemäßig überprüft wird, ob diese Berechtigungen überhaupt noch angemessen sind. Wenn ein Nutzer bestimmte Ressourcen nicht mehr benötigt, sollte er nicht über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. In Filesystemen werden Berechtigungen schnell unverhältnismäßig – ein SCM-Tool, das richtlinienbasierte Audits anwendet, hält das Problem auf sämtlichen Geräten in Schach. Ein SCM-Tool sollte Sie zusätzlich auch dann benachrichtigen, wenn ein unnötiger Zugriff ein Risiko darstellt.

Überwachung von Änderungen in Echtzeit: FIM-Tools verfolgen Änderungen bei allen Benutzern und auf sämtlichen Geräten nach. Dadurch erhält man ein klares Bild, welche Änderungen autorisiert oder nicht autorisiert vorgenommen wurden und kann unerwartete Änderungen oder Risiken beheben. Wenn man FIM-Tools mit Agenten zur Überwachung in Echtzeit kombiniert, bieten sie ausreichenden Einblick über die Vorgänge in einem Netzwerk, um ein Zero-Trust-Modell zu unterstützen.

Zero Trust ist allerdings kein Benchmark, den man erreichen kann. Vielmehr handelt es sich um einen netzwerkverstärkenden Ansatz, der kontinuierliche Anstrengungen über die Zeit belohnt. Aber selbst, wenn man sich nur ansatzweise mit der Idee des Zero Trust befasst, wird jedes Sicherheitsprogramm langfristig davon profitieren.

Frank Augenstein, Tripwire

https://www.microsoft.com/en-us/security/business/zero-trust

