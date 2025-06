Highlights der USU World 2025 – »Wo Hightech Kopf steht!«

Unter dem Motto »Wo Hightech Kopf steht!« fand die diesjährige USU World vom 3. bis 5. Juni 2025 im Confertainment Center des Europa-Park Rust statt. Über 350 Fach- und Führungskräfte versammelten sich drei Tage in dieser erlebnisreichen Location, um sich in spannenden Vorträgen über aktuelle Trends rund um IT und Customer Service Management zu informieren, Einblicke in die strategischen Entwicklungen der USU zu erhalten und sich in Diskussionsrunden und User Group Sessions über zukunftsweisende Lösungen auszutauschen. Im Fokus standen die Themen künstliche Intelligenz (KI), Software as a Service (SaaS) sowie Financial Operations (FinOps).

Impulse für Entscheider: Hauptprogramm mit Expertenvorträgen

Die diesjährige USU World stand ganz im Zeichen der Inspiration: Das Hauptprogramm am 4. Juni bot hochkarätige Keynotes und Fachvorträge mit visionärem Blick auf die Rolle der IT im digitalen Wandel. Unter dem Motto »Gemeinsam in die Zukunft« stellte USU ihre Vision und Perspektiven sowie ihre Produktstrategie für eine nachhaltige, intelligente IT-Landschaft vor. Tamara Tomasevic (Head of Program Development bei CIONET) sprach über die neue Verantwortung der IT-Verantwortlichen im KI-Zeitalter und diskutierte darüber, warum es im KI-Zeitalter ein neues IT-Führungsverständnis braucht. Auch Verantwortliche der Polizei Baden-Württemberg sowie des Bundesministeriums der Verteidigung betonten in ihren Vorträgen die Schlüsselrolle des IT Management und stellten ihre Visionen und innovativen IT-Konzepte vor.

International Partner Summit zum Auftakt

Den Auftakt zur USU World bildete der International Partner Summit am 3. Juni mit über 40 teilnehmenden Partnern, bei dem USU Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen, strategische Kundenprojekte und internationale Erfolgsgeschichten gab. Besonderes Augenmerk lag auf der USU-Roadmap, aktuellen Growth Driver, sowie der strategischen Produktausrichtung und ausgewählten Produktneuheiten. Des Weiteren berichtete USU zum aktuellen Status der Integration des SaaS-Management-Spezialisten saasmetrix in die USU-Gruppe.

Vielfältige Austauschformate und Partnerausstellung

Begleitend fand über alle drei Tage hinweg eine umfassende Partnerausstellung statt, bei der Technologiepartner ihre neuesten Lösungen präsentierten. Ergänzend boten User Group Meetings an beiden Tagen Gelegenheit für vertieften fachlichen Austausch. Ein Teil der Agenda waren Projektberichte, Best Practices, Produkt-Updates und Roadmap-Vorstellungen sowie Customer-Insights, Usability Tests und Trendberichte.

Ein attraktives Rahmenprogramm mit Networking-Events rundete die Veranstaltung am Abend des 4. Juni ab – mit zahlreichen Gelegenheiten zum persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre.

991 Artikel zu „USU“

News | Produktmeldung | Services Strategische Weichenstellung: USU forciert Innovation und Markenausbau USU gestaltet die Zukunft neu. Mit dem Abschluss der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung durch Thoma Bravo eröffnet die USU GmbH (»USU« oder »USU Product«) ein neues Kapitel auf ihrem Weg, europäischer Champion in den Bereichen IT & Customer Service Management zu werden. Die Partnerschaft mit der führenden Software-Investmentfirma bietet enorme Chancen, die Innovationskraft und Marktposition von… Weiterlesen →

News | Services Berlin Recycling stärkt Unternehmenswissen mit USU Knowledge Management Um die Nutzung des organisationsweiten Wissens weiter zu optimieren, hat sich die BR Berlin Recycling GmbH für den Einsatz von USU Knowledge Management entschieden. Geplant ist der Aufbau einer Wissensdatenbank, die als »single source of truth« den zentralen Zugang zu qualitätsgesicherten Inhalten sicherstellen soll. Entlang der Prozesse soll dieses Wissen sukzessive unterschiedlichen Service-Bereichen aus dem… Weiterlesen →

News | Produktmeldung USU gewinnt Liferay-Projekt bei niederländischer Parnassia-Gruppe Die Parnassia Groep mit Hauptsitz in Den Haag hat USU mit dem Liferay-basierten Betrieb, der Weiterentwicklung und Migration auf die neueste Liferay-Version DXP 7.4 für ihre etwa 30 Websites beauftragt. Parnassia ist der größte niederländische Anbieter medizinischer und sozialer Unterstützungsleistungen für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen aller Art. Nach dem Projektstart wird USU ab April… Weiterlesen →

News | Effizienz Zukunft nachhaltig beeinflussen: Kunden müssen Druck ausüben Welche Möglichkeiten es für mehr Nachhaltigkeit im Büro genau gibt und wie Klimakrieger auch gleichzeitig zu Sparfüchsen werden können, erklärt Tanja Schmidt, Geschäftsführerin der Bremer igreeen solution GmbH und Expertin für die technische Büroausstattung. »Im Alltag sowie im Berufsleben kommt kaum einer noch um das wichtige Thema Klimawandel herum. Auch den Deutschen tritt es… Weiterlesen →

News | Effizienz | Tipps Nachhaltigkeit: Druck ausüben beim Umweltschutz Nachhaltigkeit bedarf keiner großen Strategien. Schön, wenn es sie gibt, aber umweltbewusst können Unternehmen und ihre Mitarbeiter jederzeit handeln. Für Apogee fängt das beim Drucken an. Hier sieben Tipps für einen nachhaltigeren Büroalltag.​ Niemand kann allein die Welt retten – aber jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Insbesondere beim Drucken verspielen Unternehmen und ihre Mitarbeiter… Weiterlesen →

News | Künstliche Intelligenz USU entwickelt im Forschungsprojekt AutoQML KI-Modelle für hochkomplexe Anwendungsfälle Quantencomputing ermöglicht maschinelles Lernen der nächsten Generation. Erlaubt Quantencomputing auch im Bereich KI einen Quantensprung? Das zumindest ist eines der Ziele des Forschungsprojektes AutoQML. Das Verbundprojekt mit acht Partnern aus Forschung und Industrie wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und soll Lösungsansätze entwickeln, die Quantencomputing und maschinelles Lernen (ML) verknüpfen. USU wird… Weiterlesen →

News | Produktmeldung | Services USU erfüllt Kundenwünsche am besten Aktuelle Studie von DEUTSCHLAND TEST und IMWF bescheinigt USU als Branchensieger sehr hohes Kundenvertrauen. In einer sich ständig verändernden digitalen Welt ist Kundenvertrauen die wichtigste Währung. Im Rahmen der diesjährigen FOCUS-Studie DEUTSCHLAND TEST wurde die USU-Gruppe mit dem Siegel »Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche« ausgezeichnet. Im Segment Software-Unternehmen belegte USU mit 100 Punkten die Spitzenposition, gefolgt… Weiterlesen →