IT-Security-Awareness: Informationssicherheit »for a better working life«

secion stärkt IT-Security-Awareness der NEW-WORK-Mitarbeiter.

Die secion GmbH, die IT-Security Division der Unternehmensgruppe Allgeier, wurde als IT-Sicherheitsspezialist engagiert, um bei den über 1.500 XING-Mitarbeitern (Marke der NEW WORK SE) unternehmensweit und standortübergreifend Schulungen für IT- und Informationssicherheit durchzuführen. Nach der gemeinsamen Betrachtung der Möglichkeiten entschieden sich die Projektverantwortlichen bei der NEW WORK SE für interaktive Awareness-Schulungen mit Live Hackings. Die Trainings fanden vor Ort wahlweise auf Englisch statt und wurden per Video-Stream an die anderen Standorte übertragen.

Die NEW WORK SE verankert das Thema Informationssicherheit nachhaltig im Bewusstsein aller Mitarbeiter. Um das Unternehmen optimal zu schützen und die Mitarbeiter auch auf aktuelle Gefahren aufmerksam zu machen, werden regelmäßig Awareness–Maßnahmen geplant und durchgeführt.

Aufgrund des tiefgehenden fachlichen Schwerpunkts des Unternehmens auf den Bereich Security Awareness und der differenzierten Maßnahmen wie Phishing-Kampagnen, interaktiven Cyberabwehr-Workshops, Management-Trainings sowie der Entwicklung von E-Learning-Einheiten und Awareness-Videos für Mitarbeiter, entschied sich die NEW WORK SE für secion.

»Bei Awareness-Trainings ist es wichtig, auf die täglichen Arbeitsabläufe und mögliche Szenarien einzugehen«, sagt Marcus Henschel, Geschäftsführer der secion GmbH, Allgeier Company. »Um die gewählten Schulungen so praxisnah und authentisch wie möglich zu gestalten, haben wir sie auch bei der NEW WORK SE gemäß den spezifischen Anforderungen individuell angepasst.«

»Die Trainings haben das Know-how und die Awareness unserer Mitarbeiter in Sachen IT- und Informationssicherheit erneut einen Schritt weitergebracht. Durch das praxisnah vermittelte Wissen haben sie nun ein noch feinsinnigeres Gespür dafür, worauf sie in ihrem Arbeitsalltag achten müssen. Von diesem Wissen profitieren unsere Mitarbeiter nicht nur bei ihrer Arbeit, sondern auch in ihrem Privatleben«, sagt Gerrit Helm, Senior Security Engineer der NEW WORK SE.

