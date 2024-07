Komplettpaket für sicheres ultramobiles Arbeiten auf iOS-Basis für die öffentliche Verwaltung

Mit dem Sicherheitskonzept »indigo« kann die öffentliche Verwaltung ultramobiles Arbeiten mit iPhone und iPad nach VS-NfD realisieren. Als Apple Managed Service Provider unterstützt Materna Virtual Solution Behörden ab sofort mit ganzheitlichen, maßgeschneiderten Lösungen rund um indigo – von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb.

Für den Umgang mit Verschlusssachen der Kategorie »Nur für den Dienstgebrauch« deckt indigo (iOS Native Devices in Government Operation) die grundlegenden Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen wie Mail, Kalender und Kontakte ab. Materna Virtual Solution ergänzt diese nativen Apps durch ein breites Angebot an zusätzlichen zertifizierten Anwendungen und Services, die im eigenen indigo Kompetenz-Center entwickelt werden.

Das indigo-Produktportfolio von Materna Virtual Solution erweitert das indigo-Ökosystem um zusätzliche Apps für das sichere ultramobile Arbeiten. TrustDok bildet alle gängigen Dokumentenbearbeitungsfunktionen wie Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Freigeben und lokales Speichern gebündelt und geschützt in einer einzigen Anwendung ab. Mit dem Intranet-Browser TrustOwl haben die Mitarbeitenden mobil Zugriff auf interne Ressourcen und Fachanwendungen, was für den täglichen Behördenbetrieb von zentraler Bedeutung ist. Aktuell in der Entwicklung ist TrustCam – eine Kamera, die die sichere Aufnahme und Übertragung von Fotos ermöglicht.

Alles aus einer Hand

Darüber hinaus bietet Materna Virtual Solution in Partnerschaft mit Rhode & Schwarz sowie agilimo Consulting die Lösung »indigo-in-a-box« an – für eine schnelle, einfache und sichere Aktivierung der mobilen Endgeräte. Die Box enthält Hardware, Software und Server-Infrastruktur, so dass die Lösung innerhalb kürzester Zeit in Betrieb genommen werden kann. Im Rahmen eines Proof of Concept unterstützt Materna Virtual Solution die Behörden zudem bei der praxisnahen Evaluierung und Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Ferner steht in enger Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Materna ein DaaS-Angebot (Device as a Service) zur Verfügung.

Als Apple Managed Service Provider liefert Materna Virtual Solution aber nicht nur die für das ultramobile Arbeiten notwendigen Anwendungen und Geräte, sondern auch einen umfassenden Service entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Portfolio des indigo Kompetenz-Center umfasst neben der Entwicklung behördenspezifischer Anwendungen eine Lernplattform für den richtigen Umgang mit indigo, einen indigo Readiness Check für das Prüfen der infrastrukturellen Gegebenheiten, Experten »on demand« sowie Unterstützung und Beratung bei Konzeption, Rollout und Betrieb von indigo-Umgebungen.

Individuelle App-Entwicklung für den öffentlichen Sektor

Eine Schlüsselrolle im Lösungsportfolio für Behörden nimmt auch die App-Manufaktur von Materna ein: Deren Experten entwickeln maßgeschneiderte Anwendungen, die auf die speziellen Anforderungen des öffentlichen Sektors mit seinen spezifischen Fachverfahren zugeschnitten sind. Das Angebot deckt den gesamten Lebenszyklus der App ab – von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb. Bei Bedarf kann die Anwendung mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen für die VS-NfD-Klassifizierung ausgestattet werden.

»In einer zunehmend mobilen Welt spielen Smartphones und Tablets auch am Arbeitsplatz eine immer größere Rolle. Dabei darf die Sicherheit sensibler Informationen nicht auf der Strecke bleiben. Für Behörden ist es daher unerlässlich, eine absolut zuverlässige Technologie und zertifizierte Anwendungen einzusetzen, um die Vertraulichkeit der Daten jederzeit zu gewährleisten. Materna Virtual Solution hat diesen Bedarf erkannt und bietet ganzheitliche, maßgeschneiderte Lösungen und Managed Services rund um indigo und iOS an. Ziel ist es, die innovative Welt von indigo zugänglich zu machen und eine neue Ära der ultramobilen Produktivität und Sicherheit einzuleiten«, erklärt Volkan Gümüs, Geschäftsführer von Materna Virtual Solution.

Wie sieht die Digitale Verwaltung der Zukunft aus?

In diesem Whitepaper erhalten Sie Antworten. Wir beleuchten den aktuellen Status quo der Digitalisierung in einer kurzen Bestandsaufnahme. Anschließend geben wir strategische Handlungsempfehlungen und stellen pragmatische Lösungsansätze vor, die den digitalen Wandel in Behörden voranbringen.

In der aktuellen Version unseres Whitepapers von Juni 2022 finden Sie:

Aktuelle Daten und Fakten zum Stand der Digitalen Verwaltung

Die Chancen der Digitalisierung in deutschen Behörden

Die größten Herausforderungen für die Verantwortlichen

Technologische Lösungsansätze für sicheres mobiles Arbeiten

Möglichkeiten einer ausschreibungsfreien Beschaffungsstrategie

Whitepaper nach Registrierung: https://www.virtual-solution.com/government-whitepaper/

