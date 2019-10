Mobile Malware und APT-Spionage in ungeahnten Dimensionen

Aktuelle Studie analysiert mobile Malware in plattformübergreifenden Überwachungs- und Spionagekampagnen durch organisierte APT-Angreifer, die im Interesse der Regierungen Chinas, Irans, Nordkoreas und Vietnams tätig sind .

BlackBerry Limited veröffentlicht eine neue Studie mit dem Titel »Mobile Malware und APT-Spionage: erfolgreich, tiefgreifend und plattformübergreifend« [1]. Darin wird aufgezeigt, inwiefern organisierte Gruppen mittels mobiler Schadsoftware in Kombination mit traditioneller Desktop-Malware durch kontinuierliche Überwachungs- und Spionagekampagne für ein anhaltendes Bedrohungsszenario sorgen.

»Die Studie verdeutlicht, dass mobile Angriffe weitaus häufiger als bisher angenommen eine Bedrohung darstellen«, kommentiert Eric Cornelius, Chief Technology Officer bei BlackBerry Cylance. »Viele Experten dürften es gleichermaßen als Überraschung und Warnung aufnehmen, wie koordiniert die Angriffe die Nutzer mobiler Technologien über lange Zeit gezielt ins Visier genommen haben. Aufgrund des historischen Defizits bei effektiven Sicherheitslösungen zur Erkennung und zum Schutz vor mobiler Schadsoftware stellen diese User für Gruppen, die auf Advanced Persistent Threats, kurz APT, spezialisiert sind, ein leichtes Ziel dar.«

Neue Einblicke in das Bedrohungsszenario und seine Akteure

Die Studie dokumentiert mehrere bisher nicht identifizierte APT-Angriffe, definiert neue Schadsoftware-Familien und beantwortet offene Fragen anderer veröffentlichter Untersuchungen, die mobile Malware-Aktivitäten bekannter APT-Gruppen zum Gegenstand hatten. Konkret analysierten die Forscher mobile Desktop-Kampagnen von APT-Gruppen, die entweder mit den Regierungen Chinas, des Iran, Nordkoreas und Vietnams strategisch verbunden sind. Daneben fanden die Forscher zwei weitere nicht identifizierte, aber wahrscheinlich staatlich geförderte Bedrohungsakteure. Sämtliche Gruppen waren auf ausländische und inländische Ziele mit wirtschaftlichem und politischem Hintergrund ausgerichtet.

Folgende zuvor unbekannte Informationen und Sicherheitslücken deckt die Studie im Einzelnen auf:

Ein neu identifizierter Bedrohungsakteur namens BBCY-TA2 verwendet eine Android-Malware-Familie namens PWNDROID3 in Kombination mit einer Windows-Malware-Familie namens PWNWIN1. Dieser wird über gefälschte mobile Anwendungen implementiert, indem eine beliebte Bitcoin-Cashing-Anwendung in neuartigen plattformübergreifenden Kampagnen namens OPERATION DUALCRYPTOEX imitiert wird.

Der Bedrohungsakteur BBCY-TA3 wurde ebenfalls neu identifiziert; er fokussiert sich in der Wirtschaftsspionage auf west- und südasiatische Handelsunternehmen im Telekommunikationssektor sowie nahezu jedes Chemieunternehmen auf der Welt außerhalb Chinas. BBCY-TA3 teilt sich seine Angriffsstruktur mit BBCY-TA2.

Die plattformübergreifende Spionagekampagne OPERATION OCEANMOBILE der APT-Gruppe OCEANLOTUS setzt eine bisher unbekannte Android-Malware-Familie namens PWNDROID1 ein, die über ein ausgeklügeltes Trio gefälschter mobiler Anwendungen bereitgestellt wird.

Hinter der OPERATION DUALPAK der APT-Gruppe BITTER verbirgt sich eine plattformübergreifende Spionagekampagne, die auf das pakistanische Militär abzielt. Hier wird eine neu identifizierte mobile Malware-Familie mit dem Namen PWNDROID2 genutzt, die über gefälschte Applikationen, SMS, WhatsApp und andere Social-Media-Plattformen verbreitet wird.

Ebenfalls im Rahmen der Studie wurde die plattformübergreifende Spionagekampagne OPERATION DUALPAK2 identifiziert. Diese wird von CONFUCIUS durchgeführt und nimmt den Kaschmir-Konflikt zum Anlass, um die pakistanische Regierung sowie das Militär auszuspionieren. Hierbei kommt eine Windows-Malware-Familie namens PWNWIN2 zum Einsatz, die über eine JavaScript-Version einer Chat-Anwendung verbreitet wurde.

Tatsächliche Angriffsaktivitäten stellen Schätzungen in den Schatten

Da sich mobile Geräte großer Beliebtheit erfreuen und ihre Anzahl weltweit signifikant zunimmt, bieten sie ein schnelles und oftmals leichtes Einfallstor, um auf sensible Daten ausgewählter Ziele zuzugreifen. Die Analyse verdeutlicht, dass die Nutzung mobiler Malware durch staatliche oder staatlich geförderte APT-Gruppen weit über das hinausgeht, was bisher geschätzt wurde. Der Bericht zeigt auch: APT-Gruppen setzen mobile Schadsoftware aktiv in Verbindung mit traditionellen Desktop-Malware-Kampagnen ein. Zudem setzen Bedrohungsakteure mit sehr unterschiedlichen Zielen auf dieselbe Angriffsinfrastruktur, während einige APTs den Schwerpunkt von inländischen auf ausländische Ziele verlagern.

»Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher sollten sich Gedanken darüber machen, was dies nicht nur für den Schutz ihrer Informationen bedeutet, sondern auch für die Sicherheit des Landes, in dem sie leben und tätig sind«, erklärt Brian Robison, Chief Evangelist bei BlackBerry Cylance. »Es ist offensichtlich, dass die Zahl der Angriffe, die auf Mobilgeräte abzielen, in die Höhe geschnellt ist. Gleichzeitig wird mobile Schadsoftware mit Desktop-Malware-Kampagnen verwoben. Unsere Entdeckungen zeigen eindeutig, dass mehrere Nationalstaaten in die Aktionen der mobilen Spionagekampagnen eingreifen. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass Unternehmen fortschrittliche Technologien einsetzen, um die mobile Infrastruktur effektiv zu schützen.«

