Sie werden in Ihrer eigenen Wohnung überwacht. Was können Sie tun, um Ihre Privatsphäre zu schützen?

Der Markt von Smart Home wächst stetig. Laut Statista wird erwartet, dass die Zahl der Nutzer von Smart-Home-Geräten bis 2028 von 424,5 Millionen auf ein Rekordhoch von 785,16 Millionen ansteigen wird. Intelligente Geräte können heute alles sein – vom Kopfkissen bis zur Dusche und Toilette – und viele benötigen eine App, die wiederum unsere Daten benötigt.

Aber wenn Duschen und Matratzen Daten sammeln, ist unser Zuhause dann noch unser privatester Ort? Die jüngste Studie von Surfshark, Smart Home Privacy Checker, hat ergeben, dass Smart-Home-Apps in der Regel zu viele Daten der Nutzer sammeln und sie verfolgen [1]. Amazon und Google haben die daten-hungrigsten Smart-Home-Geräte-Apps entwickelt, die täglich von Millionen genutzt werden.

»In einer Zeit, in der Bequemlichkeit häufig Vorrang vor Datenschutzbedenken hat, hat unsere jüngste Untersuchung einen beunruhigenden Trend bei Smart-Home-Geräte-Apps aufgedeckt, vor allem von Tech-Giganten wie Amazon und Google. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Problem über die bloße Datenerfassung hinausgeht; es greift in die intimen Aspekte des Lebens der Nutzer ein, was, wenn es falsch gehandhabt wird, zu Datendiebstahl, Sicherheitsverletzungen und der nicht genehmigten, unkontrollierten Weitergabe von persönlichen Informationen an Dritte führen könnte. Die Nutzer müssen aufgeklärt und in die Lage versetzt werden, ihre digitale Privatsphäre zurückzuerlangen«, sagt Goda Sukackaite, Privacy Counsel bei Surfshark.

Warum sollten wir besorgt sein?

Laut der Analyse von Surfshark sammeln verschiedene Smart-Home-Apps oft große Mengen an persönlichen Daten, darunter Namen, Kontaktinformationen, E-Mails und Textnachrichten und sogar den Browserverlauf. Nach dem Sammeln der Daten können die Apps Sie nachverfolgen, um gezielte Werbung anzuzeigen oder Ihre Informationen an Dritte und Datenbroker weiterzugeben. Diese Unternehmen verwenden Ihre persönlichen Informationen für Zwecke wie gezielte Werbung, Kreditrisikobewertung oder Marktforschung. Es kann also sein, dass Sie am Ende zweimal für die Nutzung dieser Apps bezahlen – einmal für das Gerät und ein zweites Mal mit Ihren Daten.

Was können wir tun, um unsere Privatsphäre zu schützen?

Intelligente Geräte sammeln riesige Datenmengen, doch die meisten Verbraucher werden sie wahrscheinlich weiterhin aus Bequemlichkeit nutzen. Wie können wir also unsere Privatsphäre besser schützen, während wir sie nutzen? Laut Goda Sukackaite sollten Sie, wenn Sie intelligente Geräte verwenden, Folgendes tun:

Privatsphäre-Einstellungen analysieren;

Die App-Berechtigungen aktiv verwalten und diejenigen hinterfragen, die Ihnen übertrieben erscheinen;

Unnötige Mikrofone und Kameras auf intelligenten Geräten deaktivieren und es überprüfen, ob die App, die auf Ihr Mikrofon oder Ihre Kamera zugreifen, dies wirklich benötigt, um ihre Funktion zu erfüllen;

Sich über die Datensicherheitsrichtlinien der von Ihnen ausgewählten Smart-Home-Geräte informieren;

Überprüfen, welche Informationen von Ihren Smart-Geräte-Apps gesammelt werden, und diejenigen auswählen, die weniger in die Privatsphäre eingreifen. Um zu überprüfen, welche Daten von Smart-Geräte-Apps erfasst werden, gehen Sie bitte auf Smart Home Privacy Checker von Surfshark [2].

Welche Apps sammeln die meisten Daten?

Laut der Studie von Surfshark sammelt Amazons Alexa 28 von 32 möglichen Datenpunkten – mehr als dreimal so viel wie das durchschnittliche Smart-Home-Gerät. Diese Daten sind mit individuellen Nutzerprofilen verknüpft und umfassen den genauen Standort, Kontaktinformationen (E-Mail, Telefonnummer) und Gesundheitsdaten.

Google sammelt etwas weniger als Amazon und erfasst 22 von 32 möglichen Datenpunkten. Das ist immer noch fast das Dreifache der Menge, die normalerweise von anderen Smart-Home-Geräten erfasst wird. Wie Amazon verknüpft auch Google alle gesammelten Daten mit dem Nutzer. Einige der bemerkenswertesten gesammelten Datenpunkte sind Adresse, genauer Standort, Fotos oder Videos, Audiodaten, Browsing und Suchverlauf.

Sicherheitskameras für den Außenbereich sammeln die meisten Nutzerdaten unter den Smart-Home-Geräten. Deep Sentine-l und Lorex-Apps sind unter denen, die am meisten Daten anhäufen.

Wie geht es weiter mit Smart-Home-Geräten und Datenerfassung?

Unsere Daten sind sehr wertvoll, vor allem für Werbetreibende, Datenvermittler und andere Unternehmen, die sie zum Aufbau ihrer Geschäfte nutzen. Da immer mehr unserer wichtigen Daten und Dokumente – wie Unterschriften, Pässe und Bankkonten – online übertragen werden, wird der Datenschutz immer wichtiger. Viele Länder haben bereits strikte Datenschutzgesetze erlassen, wie z. B. die Datenschutzgrundverordnung (GDPR) in Europa, um potenzielle Datenschutzprobleme zu lösen.

Strikte Gesetze helfen jedoch nicht, wenn wir als Nutzer der Weitergabe unserer Daten ohne viel nachzudenken zustimmen. Wir müssen mehr darauf aufmerksam achten, wo und wie unsere Daten genutzt werden. Das bedeutet, dass wir die Berechtigungen, die wir unseren Geräten und Apps erteilen, überprüfen, die Datenschutzeinstellungen unter die Lupe nehmen und überlegen, ob eine App oder ein Gerät die angeforderten Informationen tatsächlich benötigt. Datenschutz beginnt mit unseren Handlungen und unseren Berechtigungen. Der beste Weg, Ihre persönlichen Daten in Zukunft zu schützen, ist daher, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen und mehr Acht zu lassen.

METHODIK

Der Smart Homes Privacy Checker untersuchte 290 Apps, die mit über 400 Internet of Things (IoT) Smart-Home-Geräten verbunden sind. Dabei wurden Apps ausgewählt, die 64 Gerätetypen entsprechen, die in Online-Artikeln über die Suche nach IoT-Geräten aufgrund ihrer Beliebtheit hervorgehoben wurden. Surfshark Research Hub analysierte die Daten aus den Auflistungen der Apps im Apple App Store und untersuchte 32 potenzielle Datenpunkte in 12 Kategorien, wobei der Schwerpunkt auf der Einzigartigkeit des Benutzers, dem Tracking und der Verknüpfung lag. Die daten-hungrigen Apps wurden anhand der Anzahl der gesammelten einzigartigen Datenpunkte, des Umfangs der auf das Tracking bezogenen Datenpunkte und der Menge der mit den Nutzern verknüpften Daten eingestuft. Weitere Informationen finden Sie unter surfshark.com/research/smart-homes/methodology

