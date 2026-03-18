Superintelligenz für die Arbeit, die Antworten findet, handelt und Arbeitsabläufe automatisiert

- Sana for Workday bringt ein neues konversationelles KI-Erlebnis in Workday
- Der neue Sana Self-Service Agent startet mit 300+ Fähigkeiten und übernimmt bereits tägliche HR- und Finanzaufgaben für Kunden weltweit.
- Sana Enterprise verbindet Workday mit Apps wie Gmail, Microsoft Outlook, Salesforce und SharePoint, um die Arbeit systemübergreifend zu erledigen.
Workday, die KI-Plattform für Unternehmen zur Verwaltung von Menschen, Geld und Agenten, gab am 17.3.2026 bekannt, dass Sana von Workday – Superintelligenz für die Arbeit – nun weltweit für Kunden verfügbar ist. Dazu gehören: Sana für Workday, die neue KI-Oberfläche für Workday; Sana Self-Service Agent, das eine breite Palette von HR- und Finanz-Arbeitsabläufen automatisiert; und Sana Enterprise, das Sanas KI-Fähigkeiten über Workday hinaus freischaltet. Mit Sana Enterprise können Agenten Arbeit nicht nur in Workday, sondern in allen Unternehmenssystemen und Anwendungen, die Mitarbeiter täglich nutzen, finden, orchestrieren und automatisieren.
Heute erkennen viele Organisationen die Auswirkungen ihrer KI-Investitionen nicht, weil ihre Agenten, Copiloten und andere KI-Tools über nicht zusammenhängende Systeme und außerhalb der eigentlichen Betriebsabläufe des Unternehmens verteilt sind. Diese angehefteten KI-Tools liefern oft keine unternehmensweite Genauigkeit, da sie nicht die gleichen Daten, den gleichen Compliance-Kontext und die Geschäftsregeln wie die Kernsysteme teilen, auf denen sie arbeiten.
Sana von Workday ändert das. Anstatt am Rand zu sitzen, bringt Sana KI in die Kernsysteme und Prozesse, die das Unternehmen steuern. Es zeigt nicht nur Informationen – es erledigt HR- und Finanzaufgaben mit demselben Sicherheitsmodell, der Konfiguration und den Richtlinien, auf die Unternehmen bereits setzen, sodass Antworten und Maßnahmen auf den richtigen Daten und Regeln basieren. Da Sana im bestehenden Sicherheits-, Berechtigungs- und Audit-Framework von Workday läuft, übernehmen die Agenten dieselben Kontrollen, denen Kunden für sensible HR- und Finanzdaten vertrauen, was wirklich unternehmensnahe Ergebnisse ermöglicht.
»KI funktioniert im Unternehmen nur, wenn sie mit vertrauenswürdigen, deterministischen Systemen verbunden ist, und genau diese hybride Architektur baut Workday auf«, sagte Aneel Bhusri, Mitgründerin, CEO und Vorsitzende von Workday. »Sana ist das, was alles zusammenführt. Es ist nicht nur eine neue Workday-Erfahrung – es ist eine kraftvolle Möglichkeit für Menschen, Arbeiten im gesamten Unternehmen zu suchen, zu begründen und zu orchestrieren.«
KI-Agenten, die auf den Personal- und Finanzdaten von Workday basieren
Im Gegensatz zu eigenständigen Assistenten oder Copiloten, die hauptsächlich Vorschläge geben, orchestriert Sana von Workday KI-Agenten, die systemübergreifend handeln. Es vereint vier Kernfunktionen:
- Finden:
Liefert sofortige, zitierte Antworten aus Unternehmenswissen und Workday-Daten. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter fragen: »Wie viele Urlaubstage habe ich noch?« oder »Wie hoch ist der aktuelle Vertragswert von Acme Inc.?« und innerhalb von Sekunden eine klare Antwort erhalten.
- Handeln:
Führt Aufgaben über verbundene Systeme aus, basierend auf Unternehmensberechtigungen. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter fragen: »Aktualisieren Sie meine Wohnadresse und zeigen Sie, wie sich dies auf meine Steuerformulare und Leistungen auswirkt« oder »Aktualisieren Sie den Vertragswert von Acme Inc. auf 431.000 US-Dollar.«
- Aufbau:
Verwandelt Wissen in einsatzbereite Dashboards, Zusammenfassungen und Dokumente. Zum Beispiel kann ein Manager fragen: »Erstellen Sie ein Dashboard, das das Feedback zur Pipeline-Phase und zum Interview von Workday Recruiting zeigt.«
- Automatisieren:
Richtet no-code, mehrstufige Workflows ein, damit Agenten hinter den Kulissen arbeiten können. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter fragen: »Richte einen monatlichen Workflow ein, um meinen E-Mail-Posteingang auf Quittungen zu überprüfen, sie mit den Richtlinien abzugleichen und mir vor der Einsendung einen Bericht zur Genehmigung zu schicken.«
»Die meisten KI-Projekte finden heute in Piloten und Browser-Tabs statt – sie sehen in Demos beeindruckend aus, verändern aber nicht, wie tatsächlich Arbeit erledigt wird«, sagte Gerrit Kazmaier, Präsident für Produkt und Technologie bei Workday. »Mit Sana von Workday bieten wir eine neue Methode, um Arbeit zu erledigen – bei der KI-Agenten mit vertrauenswürdigem Kontext handeln und nicht nur Vorschläge machen. Sana von Workday wird die letzte Software sein, die Sie lernen müssen – eine einzige Erfahrung, bei der KI direkt in den Arbeitsfluss eingebettet ist.«
Eine neue KI-First-Erfahrung für Workday
Sana for Workday ist die neue einheitliche KI-Schnittstelle für Workday, die CHROs, CFOs, Manager und Mitarbeitenden einen zentralen Ort bietet, um Fragen zu stellen, Arbeitsabläufe auszulösen und mit Workday-Agenten zusammenzuarbeiten. Es wird zur neuen Art und Weise, wie Mitarbeiter Workday nutzen – traditionelle Menüs und Navigation werden durch ein transformatives, konversationsbasiertes KI-Erlebnis ersetzt.
Workday-Kunden haben nun Zugang zum Sana Self-Service Agent, der sofort Informationen aus Workday und anderen Wissensquellen findet und zusammenfasst, sodass Mitarbeiter sofort klare, personalisierte Antworten auf ihre Fragen erhalten. Der Agent versteht, wer der Nutzer ist und was er zu tun versucht, und kann bei Aufgaben helfen oder alltägliche Handlungen in seinem Namen übernehmen. Mit 300+ Fähigkeiten in Bereichen wie Gehalt, Zeit und Abwesenheit übernimmt der Sana Self-Service Agent bereits tägliche HR- und Finanzaufgaben für Kunden weltweit – reduziert Support-Tickets und gibt HR- und Finanzteams die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.
Sana for Workday und der Sana Self-Service Agent sind jetzt für alle Workday-Kunden über Workday Flex Credits verfügbar – keine zusätzliche Lizenz, keine separate Paywall. Kunden erhalten im Rahmen ihres Workday-Abonnements eine Zuteilung von Flex Credits, sodass sie Sana for Workday und den Self-Service Agent jetzt nutzen können.
Sana Enterprise erweitert die Kraft von Workday auf die Werkzeuge, die die Menschen bereits verwenden
Workday brachte außerdem Sana Enterprise auf den Markt, das das Sana-Erlebnis über Workday hinaus auf den Rest des Unternehmens erweitert, mit Connectors für Box, Confluence, Gmail, Google Kalender, Google Kontakte, Google Drive, Google Tasks, Jira, Linear, Microsoft Outlook Kalender, Microsoft Outlook Email, Miro, Notion, Salesforce, ServiceNow, SharePoint, Slack und Zoom – weitere sind für später in diesem Jahr geplant.
Mit diesen Integrationen können Mitarbeitende Arbeit über mehrere Systeme in einem einzigen Gespräch erledigen, anstatt jede Anwendung durchsuchen zu müssen. Zum Beispiel können Mitarbeiter die neueste Version eines Dokuments in Google Drive oder SharePoint finden und mit ihrem Team teilen; Verfügbarkeit prüfen und Termine in Outlook oder Google Kalender vereinbaren; oder Jira-Tickets für ein Projekt überprüfen und potenzielle Hindernisse identifizieren – alles über Sana Enterprise.
»Sana ist das, was einer superintelligenten Kollegin am nächsten kommt. Es sieht das vollständige Bild Ihrer Organisation in Workday, weiß, welche Systeme es ansprechen muss, und kann die Schritte zwischen ihnen koordinieren«, sagte Joel Hellermark, Senior Vice President und General Manager von AI bei Workday. »Statt Dutzende von Tickets und Übergaben verlangst du ein Ergebnis und Sana liefert es.«
Was die Leute sagen
»Innerhalb von 40 Tagen wurde Sana zu unserer Standard-KI-Schnittstelle bei der Arbeit – wir erreichten 90 % Akzeptanz und haben 400 ChatGPT-Lizenzen zurückgezogen«, sagte Joona Honka, Leiterin für KI und Analytics bei Berner.
»Bei Cheffelo ist Sana von einem KI-Experiment zu unserem KI-Rückgrat geworden – dem Ort, an dem die Arbeit beginnt, Wissen lebt und agentische Arbeitsabläufe im Hintergrund ablaufen, damit unsere Teams sich auf strategische Entscheidungen und Kunden konzentrieren können«, sagte Anton Nytorp, CTO von Cheffelo.
»Wir sind von ›Können wir diese eine Aufgabe automatisieren?‹ zu ›Wie soll dieser ganze Prozess ablaufen, wenn wir davon ausgehen, dass Sana 80 % der Ausführung übernehmen kann?‹«, sagte Alexander Bergström, GTM-Leiter bei Telavox. »Dieser Denkwechsel ist der eigentliche Wert.«
»Die Integration von Workday mit Sana ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Markt und bietet HR und Geschäftsanwendern eine hochintelligente, KI-native Erfahrung, um Arbeit zu automatisieren, Probleme zu lösen und agentische Lösungen zu entwickeln«, sagte Josh Bersin, globaler Branchenanalyst und CEO der Josh Bersin Company. »Wir sehen Sana als führende Person in diesem Bereich, und die Entscheidung, Sana in das Workday-Erlebnis einzubauen, wird das Geschäft von Workday sowie das gesamte Kunden- und Mitarbeitererlebnis verändern.«
Verfügbarkeit
Sana for Workday und der Sana Self-Service Agent sind jetzt über Workday Flex Credits für Workday-Kunden verfügbar. Sana Enterprise ist jetzt mit Workday Human Capital Management (HCM) oder Workday Financial Management sowie über Workday Flex Credits verfügbar.
Für weitere Informationen
Erfahren Sie hier mehr über Sana von Workday und wie seine Superintelligence for Work KI-Agenten im gesamten Unternehmen einsetzt. https://www.workday.com/en-us/perspectives/ai/building-superintelligence-work-ai-trust.html
Lesen Sie den Blog, um zu erfahren, wie Workday-Mitarbeiter Sana von Workday in ihrem Alltag nutzen. https://blog.workday.com/en-us/better-way-work-day-in-life-sana.html
10433 Artikel zu „KI Arbeit“
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI und Arbeit: Warum der große Jobabbau ausbleibt – und was sich stattdessen verändert
Während viele vor einer KI‑bedingten Entlassungswelle warnen, zeigen Daten und Praxis ein deutlich widersprüchlicheres Bild. KI ersetzt bislang kaum Jobs, sondern verschiebt Aufgaben, scheitert aber an Datenqualität und schafft neue Rollen dort, wo Prozesse neu gedacht werden. Warum Angst schneller wächst als Produktivität – und weshalb Europas Herausforderung weniger im Personalabbau als in Qualifizierung und…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Von sechs Stunden auf 60 Minuten: KI-Agent beschleunigt Analysearbeit
Daten zentral befragen: Eine Frage im Chat statt Suche in verstreuten Datensilos. Agenten erstellen automatische Analysen und Grafiken in Sekundenschnelle. Souveräne Infrastruktur bietet volle KI-Power und höchste Datensicherheit. Unternehmen horten enorme Datenmengen, doch ihr Potenzial bleibt oft ungenutzt. Informationen liegen in dutzenden Datenbanken und Anwendungen in unterschiedlichen Formaten vor. Studien von McKinsey und dem…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | New Work | Services
Barrierefreie KI: Zehn praxisnahe Schritte für inklusive Innovation am Arbeitsplatz
Generative KI verändert rasant die Art, wie wir arbeiten. Sie schreibt Texte, generiert Bilder und Videos, unterstützt Entscheidungen, automatisiert Prozesse. Doch allzu oft bleibt ein zentraler Aspekt unbeachtet: Barrierefreiheit. Wer Inklusion ernst nimmt, muss sicherstellen, dass KI-Systeme für alle zugänglich sind – unabhängig von körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten. Diese zehn Schritte zeigen, wie Organisationen GenAI…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wie Mitarbeitende lernen, KI zu vertrauen
Die meisten Unternehmen stehen KI inzwischen offen gegenüber, aber bei der praktischen Nutzung gibt es noch Nachholbedarf. Wichtig ist, dass Mitarbeitende KI tatsächlich im Arbeitsalltag einsetzen. Nahezu jedes große Unternehmen experimentiert heute in irgendeiner Form mit KI. Trotzdem bleibt es schwierig, die Technologie in den Arbeitsalltag zu integrieren. Was steht dem im Weg? Zweifel…
News | Business | Trends 2025 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI und Arbeitswelt: Überwiegend positiv
Die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt sind noch wenig erforscht, besonders in Bezug auf spezifische Veränderungen für Unternehmen und Beschäftigte. Laut einer OECD-Umfrage unter 5.334 Beschäftigten und 2.053 Unternehmen in mehreren Ländern bewerten Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Finanzsektor und im verarbeitenden Gewerbe den Einfluss von KI auf Produktivität und Arbeitsbedingungen überwiegend positiv: 80 %…
News | Trends 2026 | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wenn KI nicht mehr antwortet, sondern arbeitet
Unternehmen setzen große Hoffnungen in künstliche Intelligenz. McKinsey schätzt das weltweite Produktivitätspotenzial auf rund 4,4 Billionen Dollar pro Jahr, und mehr als neun von zehn Firmen planen höhere KI-Investitionen [1]. Gleichzeitig nutzt bislang nur ein kleiner Teil KI so, dass sie im Alltag echte Wirkung entfaltet. Viele Systeme liefern zwar Antworten, bleiben aber oberflächlich,…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Verarbeitendes Gewerbe will signifikant in industrielle KI investieren
Jedes vierte Unternehmen will mehr als 20 Prozent der Gesamtinvestitionen in industrielle KI fließen lassen. Überbordende Regulatorik schreckt auf: Fast jedes zweite Unternehmen erwägt Investitionen außerhalb der EU. Die industrielle Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) hat enormes Potenzial für den Industriestandort Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des ZVEI unter…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
Delta und Siemens stärken ihre Zusammenarbeit, um die Energieinfrastruktur von Rechenzentren im KI- und Cloud-Zeitalter zu optimieren
Delta, Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, und Siemens Smart Infrastructure haben eine globale Partnerschaft geschlossen, um vorgefertigte, modulare Energielösungen zu liefern, die die Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur beschleunigen und gleichzeitig die CAPEX deutlich reduzieren. Die Kooperation verschafft Hyperscalern und Colocation-Anbietern einen strategischen Vorteil im wettbewerbsintensiven KI- und Cloud-Computing-Markt – mit höchster Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Whitepaper
KI-Agenten am Arbeitsplatz machen Identity Resilience unerlässlich
Angreifer brechen nicht mehr ein; sie melden sich einfach an. Eine neue Studie zeigt eine besorgniserregende Lücke zwischen der wachsenden Angriffsfläche für Identitätsdiebstahl und der Fähigkeit von Unternehmen, sich von Kompromittierungen zu erholen [1]. Die KI-Welle führt zu einer Zunahme von KI-Agenten am Arbeitsplatz und damit zu mehr nicht-menschlichen Identitäten (NHIs) sowie agentenbasierten Identitäten.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Eigeninitiative bei KI-Nutzung birgt Sicherheitsrisiken: Mitarbeiter oft auf sich allein gestellt
Learning by Doing im KI-Zeitalter – Eigeninitiative von Mitarbeitern kann zu schweren Sicherheitsrisiken führen. 85 Prozent halten KI-Sicherheit für sehr wichtig, doch viele werden bei Einführung und Fortbildung oft sich selbst überlassen. Bei dem Großteil der Deutschen kommt KI bereits im Arbeitsalltag zum Einsatz, 62 Prozent nutzen Tools wie ChatGPT sogar täglich. Doch bisher wird…
News | Business | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Wie Unternehmen Mitarbeitende im Umgang mit KI schulen können
Die produktive Nutzung von KI setzt eine adäquate Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus. Durch die Automatisierung von Aufgaben, die Bereitstellung von Erkenntnissen und die Förderung der Zusammenarbeit ermöglicht KI Mitarbeitern, sich auf höherwertige Tätigkeiten zu konzentrieren, die Kreativität, kritisches Denken und strategische Entscheidungen erfordern. Da Unternehmen KI zunehmend nutzen, ist es entscheidend, die…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Digitale Verwaltung: Zwei Drittel möchten, dass ihre Anträge von einer KI bearbeitet werden
65 Prozent wollen, dass die Verwaltung Vorreiter bei künstlicher Intelligenz wird. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möchte, dass Ämter und Behörden KI zur Bearbeitung von Anträgen einsetzen. 7 Prozent wollen, dass bei einem eigenen Antrag die KI den Antrag selbsttätig prüft und auch entscheidet. 17 Prozent möchten, dass die KI die…
News | Trends 2025 | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten werden Arbeitskräfte ersetzen – aber später als gedacht
Lediglich 15 % der IT-Anwendungsleiter gaben an, dass sie derzeit vollständig autonome KI-Agenten – also zielorientierte KI-Tools, die ohne menschliche Aufsicht arbeiten – in Betracht ziehen, testen oder bereits einsetzen. Das geht aus einer Umfrage von Gartner hervor [1]. Im Mai und Juni 2025 befragte Gartner insgesamt 360 IT-Anwendungsleiter aus Unternehmen mit mindestens 250 Vollzeitbeschäftigten…
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Connected Work: 6 Wege, wie KI intelligente Zusammenarbeit fördert
Liefertermine wackeln, Teams arbeiten unter Dauerlast, Know-how verschwindet in der Rente: In vielen Industrieunternehmen gehört der Ausnahmezustand zum Betriebsalltag. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit in Produktion, Qualitätskontrolle und Wartung immer schneller, präziser und vernetzter werden. Wie das KI-gestützt gelingen kann, zeigt der Softwarehersteller Augmentir an sechs konkreten Praxisbeispielen. Intelligente Kollaboration in der Industrie geht über…
News | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Bachelorarbeit und KI – Chancen und Risiken bei der akademischen Abschlussarbeit
Die künstliche Intelligenz ist in unserem Leben allgegenwärtig. Auch in den Hochschulen und Universitäten hat sie längst Einzug gehalten. Referate, Seminararbeiten und Abschlussarbeiten erstellen die Studierenden ganz oder teilweise mithilfe von Apps wie ChatGPT, Go Thesis oder DeepL Write. Vor allem wenn der Zeitdruck groß wird, wie am Ende des Studiums, wird gern KI eingesetzt.…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Trends Services | Kommunikation | New Work | Services
Digitale Mitarbeitererfahrung: KI und DEX
Es gibt eine wachsende Diskrepanz zwischen der angenommenen digitalen Reife von Unternehmen und den realen technischen Herausforderungen, die Büroangestellte und IT-Fachkräfte betreffen. Nur 21 % der Büroangestellten geben an, dass KI ihre Produktivität deutlich steigert. Digitalen Mitarbeitererfahrung: Technische Störungen verursachen in Unternehmen jährlich Produktivitätsverluste in Millionenhöhe. In den nächsten drei Jahren planen 92 %…
News | Business | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Künstliche Intelligenz | New Work
KI treibt das neue flexible Arbeitsmodell voran
Die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer denkt, dass KI physische Büros in Zukunft überflüssig macht. GoTo, Anbieter von Cloud-Kommunikation und IT-Lösungen, veröffentlicht die neuen Ergebnisse aus seiner Studie »The Pulse of Work in 2025: Trends, Truths, and the Practicality of AI« [1]. Die Studie fasst die Ergebnisse einer Umfrage unter 2.500 globalen Mitarbeitern und IT-Führungskräften zur…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
EU KI-Gesetz wird scharf gestellt: Was Personalverantwortliche und Arbeitnehmende jetzt wissen müssen
KI-Verstöße ab August 2025 können teuer werden. Das KI-Gesetz der Europäischen Union, die weltweit erste umfassende KI-Verordnung, erreicht am 2. August 2025 einen entscheidenden Meilenstein. Ab diesem Stichtag gelten für Unternehmen, Behörden und KI-Anbieter in der EU zahlreiche zentrale Verpflichtungen, bei deren Nichteinhaltung Strafmaßnahmen eingeleitet und verhängt werden können. SD Worx, europäischer Anbieter von HR-Lösungen,…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
Zwischen Meeting-Frust und KI-Schub: So digital arbeiten Deutschlands Büros wirklich
Neun von zehn deutschen Büroangestellten starten frustriert in Online-Meetings. 80 Prozent nutzen künstliche Intelligenz für ihre Arbeit, vor allem jüngere Generationen setzen auf KI-Tools. 35 Prozent der Befragten fühlen sich durch KI produktiver, 24 Prozent kreativer. Vor der Pandemie ist nach der Pandemie? Online-Meetings sind spätestens seit 2020 fester Bestandteil des Büroalltags. Doch während technologische…