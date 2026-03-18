Superintelligenz für die Arbeit, die Antworten findet, handelt und Arbeitsabläufe automatisiert

Sana for Workday bringt ein neues konversationelles KI-Erlebnis in Workday

Der neue Sana Self-Service Agent startet mit 300+ Fähigkeiten und übernimmt bereits tägliche HR- und Finanzaufgaben für Kunden weltweit.

Sana Enterprise verbindet Workday mit Apps wie Gmail, Microsoft Outlook, Salesforce und SharePoint, um die Arbeit systemübergreifend zu erledigen.

Workday, die KI-Plattform für Unternehmen zur Verwaltung von Menschen, Geld und Agenten, gab am 17.3.2026 bekannt, dass Sana von Workday – Superintelligenz für die Arbeit – nun weltweit für Kunden verfügbar ist. Dazu gehören: Sana für Workday, die neue KI-Oberfläche für Workday; Sana Self-Service Agent, das eine breite Palette von HR- und Finanz-Arbeitsabläufen automatisiert; und Sana Enterprise, das Sanas KI-Fähigkeiten über Workday hinaus freischaltet. Mit Sana Enterprise können Agenten Arbeit nicht nur in Workday, sondern in allen Unternehmenssystemen und Anwendungen, die Mitarbeiter täglich nutzen, finden, orchestrieren und automatisieren.

Heute erkennen viele Organisationen die Auswirkungen ihrer KI-Investitionen nicht, weil ihre Agenten, Copiloten und andere KI-Tools über nicht zusammenhängende Systeme und außerhalb der eigentlichen Betriebsabläufe des Unternehmens verteilt sind. Diese angehefteten KI-Tools liefern oft keine unternehmensweite Genauigkeit, da sie nicht die gleichen Daten, den gleichen Compliance-Kontext und die Geschäftsregeln wie die Kernsysteme teilen, auf denen sie arbeiten.

Sana von Workday ändert das. Anstatt am Rand zu sitzen, bringt Sana KI in die Kernsysteme und Prozesse, die das Unternehmen steuern. Es zeigt nicht nur Informationen – es erledigt HR- und Finanzaufgaben mit demselben Sicherheitsmodell, der Konfiguration und den Richtlinien, auf die Unternehmen bereits setzen, sodass Antworten und Maßnahmen auf den richtigen Daten und Regeln basieren. Da Sana im bestehenden Sicherheits-, Berechtigungs- und Audit-Framework von Workday läuft, übernehmen die Agenten dieselben Kontrollen, denen Kunden für sensible HR- und Finanzdaten vertrauen, was wirklich unternehmensnahe Ergebnisse ermöglicht.

»KI funktioniert im Unternehmen nur, wenn sie mit vertrauenswürdigen, deterministischen Systemen verbunden ist, und genau diese hybride Architektur baut Workday auf«, sagte Aneel Bhusri, Mitgründerin, CEO und Vorsitzende von Workday. »Sana ist das, was alles zusammenführt. Es ist nicht nur eine neue Workday-Erfahrung – es ist eine kraftvolle Möglichkeit für Menschen, Arbeiten im gesamten Unternehmen zu suchen, zu begründen und zu orchestrieren.«

KI-Agenten, die auf den Personal- und Finanzdaten von Workday basieren

Im Gegensatz zu eigenständigen Assistenten oder Copiloten, die hauptsächlich Vorschläge geben, orchestriert Sana von Workday KI-Agenten, die systemübergreifend handeln. Es vereint vier Kernfunktionen:

Finden:

Liefert sofortige, zitierte Antworten aus Unternehmenswissen und Workday-Daten. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter fragen: »Wie viele Urlaubstage habe ich noch?« oder »Wie hoch ist der aktuelle Vertragswert von Acme Inc.?« und innerhalb von Sekunden eine klare Antwort erhalten.

Liefert sofortige, zitierte Antworten aus Unternehmenswissen und Workday-Daten. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter fragen: »Wie viele Urlaubstage habe ich noch?« oder »Wie hoch ist der aktuelle Vertragswert von Acme Inc.?« und innerhalb von Sekunden eine klare Antwort erhalten. Handeln:

Führt Aufgaben über verbundene Systeme aus, basierend auf Unternehmensberechtigungen. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter fragen: »Aktualisieren Sie meine Wohnadresse und zeigen Sie, wie sich dies auf meine Steuerformulare und Leistungen auswirkt« oder »Aktualisieren Sie den Vertragswert von Acme Inc. auf 431.000 US-Dollar.«

Führt Aufgaben über verbundene Systeme aus, basierend auf Unternehmensberechtigungen. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter fragen: »Aktualisieren Sie meine Wohnadresse und zeigen Sie, wie sich dies auf meine Steuerformulare und Leistungen auswirkt« oder »Aktualisieren Sie den Vertragswert von Acme Inc. auf 431.000 US-Dollar.« Aufbau:

Verwandelt Wissen in einsatzbereite Dashboards, Zusammenfassungen und Dokumente. Zum Beispiel kann ein Manager fragen: »Erstellen Sie ein Dashboard, das das Feedback zur Pipeline-Phase und zum Interview von Workday Recruiting zeigt.«

Verwandelt Wissen in einsatzbereite Dashboards, Zusammenfassungen und Dokumente. Zum Beispiel kann ein Manager fragen: »Erstellen Sie ein Dashboard, das das Feedback zur Pipeline-Phase und zum Interview von Workday Recruiting zeigt.« Automatisieren:

Richtet no-code, mehrstufige Workflows ein, damit Agenten hinter den Kulissen arbeiten können. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter fragen: »Richte einen monatlichen Workflow ein, um meinen E-Mail-Posteingang auf Quittungen zu überprüfen, sie mit den Richtlinien abzugleichen und mir vor der Einsendung einen Bericht zur Genehmigung zu schicken.«

»Die meisten KI-Projekte finden heute in Piloten und Browser-Tabs statt – sie sehen in Demos beeindruckend aus, verändern aber nicht, wie tatsächlich Arbeit erledigt wird«, sagte Gerrit Kazmaier, Präsident für Produkt und Technologie bei Workday. »Mit Sana von Workday bieten wir eine neue Methode, um Arbeit zu erledigen – bei der KI-Agenten mit vertrauenswürdigem Kontext handeln und nicht nur Vorschläge machen. Sana von Workday wird die letzte Software sein, die Sie lernen müssen – eine einzige Erfahrung, bei der KI direkt in den Arbeitsfluss eingebettet ist.«

Eine neue KI-First-Erfahrung für Workday

Sana for Workday ist die neue einheitliche KI-Schnittstelle für Workday, die CHROs, CFOs, Manager und Mitarbeitenden einen zentralen Ort bietet, um Fragen zu stellen, Arbeitsabläufe auszulösen und mit Workday-Agenten zusammenzuarbeiten. Es wird zur neuen Art und Weise, wie Mitarbeiter Workday nutzen – traditionelle Menüs und Navigation werden durch ein transformatives, konversationsbasiertes KI-Erlebnis ersetzt.

Workday-Kunden haben nun Zugang zum Sana Self-Service Agent, der sofort Informationen aus Workday und anderen Wissensquellen findet und zusammenfasst, sodass Mitarbeiter sofort klare, personalisierte Antworten auf ihre Fragen erhalten. Der Agent versteht, wer der Nutzer ist und was er zu tun versucht, und kann bei Aufgaben helfen oder alltägliche Handlungen in seinem Namen übernehmen. Mit 300+ Fähigkeiten in Bereichen wie Gehalt, Zeit und Abwesenheit übernimmt der Sana Self-Service Agent bereits tägliche HR- und Finanzaufgaben für Kunden weltweit – reduziert Support-Tickets und gibt HR- und Finanzteams die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.

Sana for Workday und der Sana Self-Service Agent sind jetzt für alle Workday-Kunden über Workday Flex Credits verfügbar – keine zusätzliche Lizenz, keine separate Paywall. Kunden erhalten im Rahmen ihres Workday-Abonnements eine Zuteilung von Flex Credits, sodass sie Sana for Workday und den Self-Service Agent jetzt nutzen können.

Sana Enterprise erweitert die Kraft von Workday auf die Werkzeuge, die die Menschen bereits verwenden

Workday brachte außerdem Sana Enterprise auf den Markt, das das Sana-Erlebnis über Workday hinaus auf den Rest des Unternehmens erweitert, mit Connectors für Box, Confluence, Gmail, Google Kalender, Google Kontakte, Google Drive, Google Tasks, Jira, Linear, Microsoft Outlook Kalender, Microsoft Outlook Email, Miro, Notion, Salesforce, ServiceNow, SharePoint, Slack und Zoom – weitere sind für später in diesem Jahr geplant.

Mit diesen Integrationen können Mitarbeitende Arbeit über mehrere Systeme in einem einzigen Gespräch erledigen, anstatt jede Anwendung durchsuchen zu müssen. Zum Beispiel können Mitarbeiter die neueste Version eines Dokuments in Google Drive oder SharePoint finden und mit ihrem Team teilen; Verfügbarkeit prüfen und Termine in Outlook oder Google Kalender vereinbaren; oder Jira-Tickets für ein Projekt überprüfen und potenzielle Hindernisse identifizieren – alles über Sana Enterprise.

»Sana ist das, was einer superintelligenten Kollegin am nächsten kommt. Es sieht das vollständige Bild Ihrer Organisation in Workday, weiß, welche Systeme es ansprechen muss, und kann die Schritte zwischen ihnen koordinieren«, sagte Joel Hellermark, Senior Vice President und General Manager von AI bei Workday. »Statt Dutzende von Tickets und Übergaben verlangst du ein Ergebnis und Sana liefert es.«

Was die Leute sagen

»Innerhalb von 40 Tagen wurde Sana zu unserer Standard-KI-Schnittstelle bei der Arbeit – wir erreichten 90 % Akzeptanz und haben 400 ChatGPT-Lizenzen zurückgezogen«, sagte Joona Honka, Leiterin für KI und Analytics bei Berner.

»Bei Cheffelo ist Sana von einem KI-Experiment zu unserem KI-Rückgrat geworden – dem Ort, an dem die Arbeit beginnt, Wissen lebt und agentische Arbeitsabläufe im Hintergrund ablaufen, damit unsere Teams sich auf strategische Entscheidungen und Kunden konzentrieren können«, sagte Anton Nytorp, CTO von Cheffelo.

»Wir sind von ›Können wir diese eine Aufgabe automatisieren?‹ zu ›Wie soll dieser ganze Prozess ablaufen, wenn wir davon ausgehen, dass Sana 80 % der Ausführung übernehmen kann?‹«, sagte Alexander Bergström, GTM-Leiter bei Telavox. »Dieser Denkwechsel ist der eigentliche Wert.«

»Die Integration von Workday mit Sana ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Markt und bietet HR und Geschäftsanwendern eine hochintelligente, KI-native Erfahrung, um Arbeit zu automatisieren, Probleme zu lösen und agentische Lösungen zu entwickeln«, sagte Josh Bersin, globaler Branchenanalyst und CEO der Josh Bersin Company. »Wir sehen Sana als führende Person in diesem Bereich, und die Entscheidung, Sana in das Workday-Erlebnis einzubauen, wird das Geschäft von Workday sowie das gesamte Kunden- und Mitarbeitererlebnis verändern.«

Verfügbarkeit

Sana for Workday und der Sana Self-Service Agent sind jetzt über Workday Flex Credits für Workday-Kunden verfügbar. Sana Enterprise ist jetzt mit Workday Human Capital Management (HCM) oder Workday Financial Management sowie über Workday Flex Credits verfügbar.

Für weitere Informationen

Erfahren Sie hier mehr über Sana von Workday und wie seine Superintelligence for Work KI-Agenten im gesamten Unternehmen einsetzt. https://www.workday.com/en-us/perspectives/ai/building-superintelligence-work-ai-trust.html

Lesen Sie den Blog, um zu erfahren, wie Workday-Mitarbeiter Sana von Workday in ihrem Alltag nutzen. https://blog.workday.com/en-us/better-way-work-day-in-life-sana.html

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