Umsetzungsstand der Digitalisierungsstrategie: eco zieht positive Zwischenbilanz

Eine Bitkom-Studie hat ergeben, dass 86 Prozent der Unternehmen in Deutschland in der Digitalisierung eine große Chance sehen. Zugleich müssen sie aber angemessen mit möglichen Risiken umgehen, etwa beim Thema der (IT-)Sicherheit in kritischen Cloud-Umgebungen. Das Ziel scheint klar, der Weg dorthin stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Hier bietet Ihnen das Fujitsu Forum am 16.…

Weiterlesen →