Was kosten Elektroautos im Vergleich zum Verbrenner?

Der durchschnittliche Kaufpreis für Elektroautos liegt in vielen großen Märkten weiterhin über dem von Verbrennern – mit auffälligen Ausnahmen. In Großbritannien kostet ein batterieelektrisches Fahrzeug 61.000 Euro, während ein Verbrenner bei 47.000 Euro liegt. Auch in den USA (50.730 gegenüber 40.050 Euro) und in Deutschland (50.730 gegenüber 42.720 Euro) zeigt sich ein deutlicher Preisaufschlag. Die Infografik auf Basis von Daten der International Energy Agency macht jedoch deutlich, dass sich dieses Verhältnis nicht überall bestätigt [1].
In Norwegen und China kehrt sich das Bild um: Dort sind Elektroautos günstiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. In Norwegen liegt der Durchschnittspreis bei 53.400 Euro gegenüber 57.850 Euro, in China bei 21.360 gegenüber 26.700 Euro. Diese Märkte zeigen, dass sich mit zunehmender Verbreitung und politischer Förderung Preisvorteile für Elektroautos realisieren lassen.
Auffällig ist zudem das insgesamt deutlich niedrigere Preisniveau in China. Neben einer geringeren Kaufkraft spielen vor allem strukturelle Standortvorteile eine zentrale Rolle. Dazu zählen eine eng integrierte Lieferkette, niedrigere Produktionskosten und eine starke lokale Batterieindustrie. Diese Faktoren senken die Herstellungskosten spürbar und dürften stärker ins Gewicht fallen als die Nachfragebedingungen.
Die Unterschiede zwischen den abgebildeten Ländern spiegeln strukturelle Faktoren wie staatliche Subventionen, Skaleneffekte und Marktreife wider. Während etablierte Automärkte noch mit höheren Einstiegskosten kämpfen, könnten sinkende Batteriepreise und intensiver Wettbewerb die Preislücke künftig weiter verringern. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36240/durchschnittlicher-kaufpreis-fuer-pkw-nach-antriebsart/?lid=mejfaxf8yra5
[1] https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer/
Wie viele Elektroautos werden weltweit zugelassen?
Der weltweite Markt für Elektroautos wird zunehmend von China dominiert. Im Jahr 2025 entfallen 13,3 Mio. der insgesamt 21,2 Mio. Neuzulassungen auf den chinesischen Markt, während der Rest der Welt auf 7,9 Mio. kommt. Damit steht China für knapp zwei Drittel der globalen Verkäufe, was die Infografik auf Basis des IEA Global EV Outlook 2026 verdeutlicht [1].
Seit 2018 hat sich der globale Markt rasant entwickelt: Die weltweiten Neuzulassungen stiegen von 2,1 Mio. auf 21,2 Mio., während der Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen von 2 Prozent auf 25 Prozent kletterte. Besonders stark fiel das Wachstum ab 2021 aus. China baute dabei seine Führungsrolle kontinuierlich aus und vergrößerte den Abstand zum Rest der Welt deutlich. Auch für deutsche Autobauer ist China ein besonders wichtiger Markt.
Die Entwicklung unterstreicht die strategische Bedeutung des chinesischen Marktes für die Elektromobilität. Staatliche Förderung, lokale Hersteller und eine dynamische Nachfrage treiben das Wachstum. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte China seine dominante Position weiter festigen und globale Wettbewerbsstrukturen nachhaltig prägen. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36239/weltweite-neuzulassungen-von-elektroautos/?lid=mzd0yl3ap0vy
[1] https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer/
198 Artikel zu „Elektroautos“
News | Business | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Logistik | Nachhaltigkeit
Elektromobilität: Wer verkauft wie viele Elektroautos?
Dass es mit dem Umstieg auf Elektromobilität beim Volkswagen-Konzern schlecht läuft, ist in Deutschland etwa so bekannt wie dass die Deutsche Bahn grundsätzlich zu spät kommt. Ein Vergleich mit anderen führenden Autobauern weltweit zeigt allerdings, dass es bei manchen noch schleppender zugeht als beim größten deutschen Hersteller. Im Jahr 2024 war bereits jeder zehnte, der…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
Elektroautos ab 2025 günstiger als Verbrenner – auch ohne Verbrenner-Verbot
Neues Modell zur Entwicklung der deutschen Fahrzeugflotte bis 2045 vorgestellt. Interaktives Tool zeigt Szenarien bei unterschiedlichen Randbedingungen: https://transport-analyses.fz-juelich.de . Elektromobilität nach detaillierter Fahrzeugkostenanalyse schon ab 2025 günstigster Antriebstyp im Pkw-Bereich. Schon ab dem Jahr 2025 wird ein durchschnittlicher batterieelektrischer Mittelklasse-Pkw günstiger sein als ein solcher mit Verbrennungsmotor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Infografiken | Lösungen | Services | Strategien
Elektromobilität: Ladenetz für Elektroautos wächst rasant
Die Zahl der zugelassenen Elektroautos steigt rasant an. In einem ebenso schnellen Tempo schreitet mittlerweile auch der Ausbau der nötigen Infrastruktur voran. Weltweit gibt es bereits beinahe 750.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos und ein immer größer werdender Teil davon sind sogar Schnellladestationen, die innerhalb von 20 Minuten Strom im Gegenwert von bis zu 300…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Trends 2018 | Marketing
Elektromobilität: Die größten Märkte für Elektroautos
Während Deutschland weiterhin über mögliche Dieselfahrverbote diskutiert, wird sich beim Genfer Autosalon, der am Donnerstag seine Tore öffnet, auch in diesem Jahr vieles um die elektrische Zukunft des Automobils drehen. So wird unter anderem Volkswagen auf der Messe eine neue Elektrostudie vorstellen, die einen Vorausblick auf das autonome Fahren im Jahr 2030 gewähren soll. So…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Trends Mobile | Infrastruktur | Trends 2017 | Trends 2022 | Strategien
Elektroautos: Politik und Hersteller in der Pflicht
Ausbau von Elektrotankstellen und Ladesäulen soll vorangetrieben werden. Nur 8 Prozent der Bundesbürger plädieren für eine Quote für Elektroautos. Mehrheit erwartet bereits 2030 positive Auswirkung auf Umweltschutz und Lärm. In den kommenden Jahren werden praktisch alle großen Automobilhersteller Elektroautos auf den Markt bringen. Doch um der E-Mobilität in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen, nehmen…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Trends 2017 | Strategien
Elektromobilität: Die Kaufprämie bringt Elektroautos langsam in Fahrt
Martin Schulz möchte die Autoindustrie stärker regulieren und hat dazu einen Fünf-Punkte-Plan entworfen, der eine Elektroauto-Quote für Europa vorsieht. Obwohl der Kanzlerkandidat der SPD wohl eher keine Gelegenheit bekommen wird, sich mit den Autoherstellern anzulegen, die Idee könnte Potenzial haben. Die Kaufprämie für Elektroautos hat bislang jedenfalls eher bescheidene Auswirkungen. Bis Ende Juli gingen bei…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Mobile | Trends 2017 | Strategien
Elektroautos könnten sich als Firmenwagen durchsetzen
■ Jedes zweite Industrieunternehmen rechnet mit Anschaffung von E-Fahrzeugen. ■ Bislang sprechen vor allem die geringe Reichweite und hohe Kosten gegen den Kauf. Rund jedes zweite deutsche Industrieunternehmen (49 Prozent) geht davon aus, dass es in den kommenden zehn Jahren Elektrofahrzeuge für den eigenen Fuhrpark oder als Firmenwagen anschaffen wird. Das ist das Ergebnis einer…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Trends 2016
Elektromobilität: Die Kaufprämie für Elektroautos im Praxischeck
Die Begeisterung der Deutschen für alternative Antriebe hält sich in sehr engen Grenzen. Von 3,4 Millionen im vergangenen Jahr neu für den Straßenverkehr zugelassenen Pkw waren laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) rund 48.000 Hybrid- und 11.400 Elektroautos. Die Zahl der Neuzulassungen ist bei Letzteren gegenüber 2015 sogar um 7,7 Prozent zurückgegangen. Und das obwohl die Bundesregierung die…
News | Business | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Industrie 4.0 | Trends 2016 | Lösungen | Strategien
Steigende Popularität von Elektroautos ermöglicht ein vereinfachtes Supply Chain Management
Das Vorhaben, ab 2030 in Deutschland Autos mit Verbrennungsmotoren zu verbieten, ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung der CO2-Emission hin zu umweltfreundlicheren Richtlinien. Dieser Schritt wird dank der im Vergleich zum typischen Verbrennungsmotor vereinfachten Baugruppen außerdem Produktions- und Lieferketten einfacher gestalten, so die Aussage von InfinityQS [1]. Deutschland hat sich dazu verpflichtet, eine Vorgabe umzusetzen,…
News | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Trends 2016
Großes Interesse an Elektroautos
■ Bitkom-Umfrage zur Elektromobilität. ■ Autohersteller zeigen E-Mobility auf Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Elektroautos könnten bald das Stadtbild verändern: Rund 7 von 10 Deutschen (69 Prozent) können sich vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen. Das zeigt eine Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Dabei knüpfen die Verbraucher aber bestimmte Bedingungen an den Kauf:…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Nachhaltigkeit | Strategien
Wie Solarenergie die Weltwirtschaft umkrempelt
Warum entgegen allen Unkenrufen des amerikanischen Präsidenten die solare Weltwirtschaft längst im Entstehen ist, das erläutert PV-Experte Thomas Schoy, Mitinhaber und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Privates Institut: »Donald Trump hat einmal erklärt, Windräder seien hässlich, machten krank und seien im Grunde ein chinesischer Trick, um die USA zu schwächen. Wenn man das heute liest, wirkt…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur
Stromproduktion in der EU: Wind und Strom überholen fossile Energie
Windkraft und Solarenergie lieferten 2025 zusammen 30,1 Prozent des Stroms in der Europäischen Union und lagen damit knapp vor allen fossilen Energieträgern (29 Prozent Anteil an der Stromerzeugung). Das zeigt die Statista Infografik auf Basis von Daten des unabhängigen Energie‑Thinktanks Ember [1]. Haupttreiber des Umschwungs war das starke Wachstum der Solarenergie: Ihre Erzeugung stieg um gut 20 Prozent…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
Pkw-Neuzulassungen: Verbrenner auf dem Rückzug
Die Neuzulassungen von Personenkraftwagen mit Verbrennungsmotoren sind weltweit rückläufig – sie werden kontinuierlich durch neue elektrifizierte Technologien ersetzt. Das Ausmaß dieses Technologie-Shifts wird durch neue Zahlen des Marktforschungs- und Datenanalyseunternehmen JATO deutlich [1]. Diese zeigen: Autos mit alternativen Antrieben nehmen einen immer größeren Anteil an den weltweiten Neuzulassungen von Personenkraftwagen ein. So ist der Anteil an rein batteriebetrieben Elektroautos…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Strategien
Chinas Exportkontrollen für Seltene Erden stärken EU-Hersteller im Wettbewerb
Chinas Exportbeschränkungen für Seltene Erden führten dazu, dass EU-Hersteller gezwungen waren, innovative Technologien zu entwickeln, um den Einsatz dieser Rohstoffe zu reduzieren oder zu ersetzen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit steigerte. Die Innovationsaktivität in der EU stieg deutlich an, insbesondere in Branchen, die zuvor stark auf Seltene Erden angewiesen waren, während chinesische Hersteller mit unbeschränktem Zugang weniger…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Trends Mobile | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
Elektromobilität: Lokale E-Autos sind beliebt
Der internationale Handel mit Elektroautos boomt aktuell. Allerdings produzieren Autohersteller ihre Fahrzeuge üblicherweise in dem Land oder zumindest in der Region, in der sie sie verkaufen möchten. Daten der IEA geben Aufschluss darüber, welche Hersteller außerhalb ihrer Heimatregionen bedeutende Erfolge auf Elektroautomärkten erzielt haben. Erschwingliche chinesische Autos verändern den Markt für Käufer (und andere Hersteller),…
News | Business | Effizienz | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien | Tipps
Trend 2026: Unternehmen denken in Szenarien statt in Strategien
Flexibilität wird zum Erfolgsprinzip – Technologie und Marktverständnis geben den Takt vor. Starre Strategien mit langen Planungshorizonten haben ausgedient. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit, technologischer Umbrüche und globaler Krisen setzen immer mehr Unternehmen auf Szenarioplanung – eine Methode, die verschiedene Zukunftsentwicklungen gleichzeitig betrachtet. Laut der Management- und Personalberatung Liebich & Partner AG wird dieser Ansatz 2026 zum…
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Legacy-Systeme: Technische Schulden verursachen Millionenkosten
Weil sie nicht in der Lage sind, veraltete und ineffiziente Legacy-Systeme und Legacy-Anwendungen zu modernisieren, entstehen vielen Unternehmen wachsende Kosten. Das geht aus einer Studie von Pegasystems, The Enterprise Transformation Company, hervor, für die vom Forschungsunternehmen Savanta über 500 IT-Entscheider weltweit zu den Herausforderungen durch technische Schulden und den Fortschritten bei der Modernisierung von Legacy-Technologien…
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services | Strategien
KI wird Monetarisierung von Software deutlich verändern
KI-fähige Produkte und Funktionen drücken die Margen, nutzungsbasierte Monetarisierung ist mittlerweile Mainstream und Datenlücken verstärken die Herausforderungen bei der Kundenbindung. Revenera, Anbieter von Plattformen zur Software-Monetarisierung, Open-Source-Compliance und Installation, präsentiert den »Revenera Monetization Monitor: Software Monetization Models & Strategies 2026 Outlook«. Die Umfrage unter mehr als 500 Anbietern legt dabei unter anderem die aktuellen…
News | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Logistik | Services | Strategien
EV-Ladesystem der nächsten Generation für das Megawatt-Zeitalter
Das neue Ladesystem zeichnet sich durch branchenführende Leistungsdichte und flexible Dispenser-Optionen für jeden Standort aus. Stromversorgungseinheit liefert ab 480 kW bis 1,68 MW DC mit volldynamischer Leistungsverteilung und bis zu 1.500 A Ladestrom. Dynamische Leistungsverteilung von 80 kW bis 1,68 MW pro Ladepunkt. Pilotkunde OMV hat das erste SICHARGE FLEX-System für ein Projekt in Kufstein…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Mobile | Logistik
Wie werden sich die alternativen Auto-Antriebe entwickeln?
Die nächsten drei bis fünf Jahre werden für alternative Auto-Antriebe entscheidend – sowohl technologisch als auch politisch. Die aktuellen Daten und Prognosen zeigen einen klaren Trend: der Verbrenner verliert rapide Marktanteile, während Elektro- und Hybridantriebe dominieren werden. Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV) Weltweit starkes Wachstum: Der Anteil an Neuzulassungen ist von 1,9 % (2019) auf 14,5 % im…