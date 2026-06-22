Zahlungsmittel: Wie wichtig ist Bargeld noch?

Im vergangenen Jahr haben die Menschen in Deutschland ihre Einkäufe erstmals häufiger bargeldlos als mit Münzen und Scheinen bezahlt. Das geht aus der aktuellen Deutsche Bank-Studie »Zahlungsverhalten in Deutschland 2025« hervor. »Der Trend hin zu bargeldlosen Zahlungen setzt sich fort. Bargeld war dennoch weiterhin das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel, erklärte Burkhard Balz, Vorstandsmitglied der Bundesbank.« Ein Grund für diese Entwicklung ist, dass Bargeld nicht mehr überall akzeptiert wird. Als Beispiele nennt die Bundesbank den Personennahverkehr und Selbstbedienungskassen. Parallel zum Bedeutungsverlust von Bargeld ist der Transaktionsanteil von mobilen Bezahlverfahren und Internet-Bezahlverfahren in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dabei gibt es aber zwischen den Altersgruppen deutliche Unterschiede, wie eine weitere Statista-Grafik zeigt. Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/36338/anteil-von-zahlungsmitteln-an-allen-transaktionen-in-deutschland/?lid=8trbrekj15gt
128 Artikel zu „Zahlungsmittel“
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services
Was kostet die Nutzung verschiedener Zahlungsmittel?
Zahlen mit Bargeld, Debit- oder Kreditkarte – für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ist das Alltag. Doch jede Transaktion verursacht Kosten, die über Gebühren hinausgehen. Eine Studie der Deutschen Bundesbank hat diese Kosten erstmals umfassend aus Verbrauchersicht quantifiziert. Am günstigsten ist demnach die Barzahlung mit durchschnittlich 0,38 Euro pro Transaktion, gefolgt von der Debitkarte mit 0,74 Euro.…
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Trends 2017 | Strategien
Kryptowährungen im Kampf mit traditionellen Zahlungsmitteln
Laut einer Studie sind virtuelle Kryptowährungen zwar weitgehend bekannt, aber noch keine Alternative. Kryptowährungen erfreuen sich großer Bekanntheit. Über 70 Prozent der Verbraucher kennen die innovativen Zahlungsmittel oder haben davon schon mal gehört. Allerdings gibt es nach wie vor eine große Kluft zwischen Bekanntheit und tatsächlicher Nutzung. Zudem werden Kryptowährungen im Wettbewerb mit staatlichen…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services
Trinkgeld per Terminal: Nur 3 von 10 finden vorgeschlagene Beträge praktisch
Knapp zwei Drittel beobachten dadurch höhere Trinkgeldbeträge. Bei digitalem Trinkgeld sind die Deutschen grundsätzlich gespalten. Gerade Ältere zweifeln, ob digitales Trinkgeld beim Personal ankommt. Ob beim schnellen Kaffee am Morgen, nach dem Restaurantbesuch zum Mittag oder an der Bar am Abend – in vielen Geschäften und Gastronomiebetrieben wird beim elektronischen Bezahlen inzwischen eine…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Lösungen | Ausgabe 11-12-2025
Optimierungspotenziale identifizieren mit Process Mining – Der Prozess-Detektiv meldet sich zum Dienst
Eine kleine Ineffizienz hier, ein unnötiger Zwischenschritt dort – was im Arbeitsalltag eines einzelnen Mitarbeiters kaum ins Gewicht fällt, summiert sich in den Gesamtabläufen schnell zu deutlichen Verzögerungen auf. Effizienzeinbußen, die sich Unternehmen im harten Wettbewerb von heute kaum leisten können. Abhilfe versprechen unter anderem modernste Process-Mining-Ansätze: Sie helfen, Ineffizienzen aufzudecken und Optimierungspotenziale zu ermitteln – und das ohne großen manuellen Aufwand.
News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Services
Wie Banken den Zahlungsverkehr von morgen mitgestalten können
Neue Studie »Bezahlen 2035« zeigt vier Zukunftsszenarien für den Zahlungsverkehr in Europa. »Wie wird in zehn Jahren bezahlt?«, »Welche Rolle spielen Banken, KI und der digitale Euro in der Welt der Zahlungsdienste von morgen?« – Diese Fragen beleuchtet die neue Zukunftsstudie »Bezahlen 2035 – Handlungsperspektiven für Kreditinstitute in der Zahlungsdienstewelt von morgen« der SRC Security…
News | Trends 2025 | Trends Security | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Trends Services | IT-Security | Tipps
Phishing boomt (nicht nur) im Weihnachtsgeschäft
Gefälschte und mit Schadsoftware verseuchte E-Mails, SMS oder QR-Codes: Sicherheitstipps für Online-Shopping vor Weihnachten. In der Vorweihnachtszeit boomt der Onlinehandel, angeheizt durch Rabattwochen rund um »Black Friday« und »Cyber Monday«. Doch wo Verbraucherinnen und Verbraucher nach Schnäppchen suchen, lauern häufig auch Betrüger. Phishing zählt dabei laut dem aktuellen »Bundeslagebild Cybercrime« des Bundeskriminalamts (BKA) zu den…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
»Wallet-Pflicht« – Grund zur Sorge oder Chance?
Unternehmen aus verschiedenen Branchen müssen bis spätestens Ende 2027 eine Schnittstelle zu den European-Digital-Identity-Wallets (EUDI) der EU anbieten. Bringt das nur noch mehr Bürokratie aus Brüssel oder können Unternehmen davon sogar profitieren? Christian Gericke, Geschäftsführer der d.velop mobile services und Vorstand des AK Vertrauensdienstes im Branchenverband Bitkom, analysiert das Business-Potenzial der digitalen Brieftaschen. Basierend auf…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Ausblick: Was kommt nach GPT-5?
Nach dem Launch von GPT-5 zeichnet sich bereits ab, wie die nächste Modellgeneration aussehen könnte. Während GPT-5 den Kontextumfang auf bis zu 5 Millionen Tokens erweitert und persistenten Speicher bietet, stehen für die Zukunft vor allem Fortschritte in kontinuierlichem Lernen, Effizienz und multimodaler Tiefe im Fokus. GPT-6: Kernmerkmale und Verbesserungen Merkmal GPT-5 Erwartetes GPT-6 Kontextfenster…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Kommunikation | Tipps
Metas Achselzucken, Ihr Risiko: Wie Facebooks Datenlecks in Silicon Valley zur neuen Normalität wurden
Es begann, wie diese Geschichten es oft tun, nicht mit einem Knall, sondern mit einem Prahlen. Vor fast zwei Monaten behauptete ein Hacker in einem dunklen Forum, 1,2 Milliarden Facebook-Nutzerdaten abgesaugt zu haben – Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtstage, Standorte, die digitalen Brotkrumen echter Leben. Das Forschungsteam von Cybernews machte sich daran, die Behauptung zu überprüfen.…
News | Digitalisierung | Healthcare IT | Produktmeldung
Desk7 vereinfacht Digitalisierungsprozesse in der Healthcare-Branche
Mit seinem Health-Care-Lab begleitet das IT-Systemhaus Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei ihrer Digitalstrategie. Desk7, ein Mitglied der Byteclub-Unternehmensgruppe aus Hamburg, hat ein Health-Care-Lab eingerichtet, das Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen als Testing-Pool zur Verfügung steht. Somit können diese zunächst mit kleinem Team und geringem Budget testen, ob sich das geplante Digitalisierungsprojekt wie gewünscht umsetzen lässt. Diese Vorgehensweise…
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Kontowechsel: Der digitale Umzugsservice wird immer beliebter
Mehrheit hat Girokonto schon einmal gewechselt. Aber ein Drittel hat Angst, dabei könnte etwas schief gehen. Digitaler Umzugsservice unter Jüngeren besonders beliebt. Wer früher die Bank wechseln wollte, musste Kontoauszüge durchforsten, Lastschriften manuell umstellen und Formulare einreichen. Heute hingegen lässt sich der Kontowechsel mithilfe eines digitaler Umzugsservices, der den Kontowechsel automatisiert und die Umstellung…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Strategien
Startups gehen auf Distanz zu den USA
31 Prozent stellen Finanzierung durch US-Investoren auf den Prüfstand. USA unter Trump gelten als Risiko für die deutsche Wirtschaft. Startup-Appell für mehr digitale Souveränität in Deutschland. Die USA galten lange Zeit als Vorbild und wichtigster Partner für die deutsche Startup-Szene, doch seit dem Regierungswechsel dort wächst hierzulande die Skepsis. 7 von 10 Gründerinnen und Gründern…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse
Task Mining und Process Mining: Zwei Perspektiven für bessere Prozesse
Unternehmen, die ihre Prozesse verbessern wollen, brauchen mehr als nur Einzelkennzahlen oder Systemauswertungen. Sie benötigen ein umfassendes Verständnis davon, wie ihre Abläufe tatsächlich funktionieren. Task Mining und Process Mining liefern gemeinsam die nötige Transparenz. Während das eine die operative Ebene beleuchtet, zeigt das andere die Prozesslogik in den Systemen. Zusammen ermöglichen sie einen ganzheitlichen Blick…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Strategien
Jedes dritte Unternehmen sucht die Nähe zu Startups
Die große Mehrheit ist mit der Zusammenarbeit zufrieden. Größte Hürden für eine Zusammenarbeit sind fehlendes Geld, fehlende Kontakte und fehlende Ideen. Etablierte Unternehmen haben oft hervorragende Marktkenntnisse und eingeführte Produkte, aber häufig fehlen ihnen Erfahrungen mit neuesten digitalen Technologien oder innovativen Geschäftsmodellen. Jedes dritte Unternehmen (32 Prozent) in Deutschland arbeitet deshalb mit Tech-Startups zusammen.…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Strategien
Bitcoin ist kein sicherer Hafen
Studie vergleicht Renditen von Bitcoin und Gold mit denen von Aktien und Staatsanleihen – Bitcoin-Rendite korreliert stark mit Aktienrenditen – Gold, das traditionell als sicherer Hafen gilt, entwickelt sich hingegen unabhängig zu den Märkten – Bitcoin eignet sich daher nicht, um Aktienportfolio zu diversifizieren und abzusichern. Die Rendite der Kryptowährung Bitcoin entwickelt sich ziemlich…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Services
Geldanlage: Welche Anlageprodukte nutzen die Altersgruppen?
Private Altersvorsorge ist für die meisten Menschen in Deutschland ein wichtiges Thema, denn auf die gesetzliche Rente wollen sich nur die wenigsten verlassen. Wer sich im Alter keine Sorgen um seine Finanzen machen möchte, der muss früh genug vorsorgen. Statista hat deshalb knapp 6.000 Menschen in Deutschland gefragt, welche Finanzprodukte sie nutzen. Die Ergebnisse deuten…
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Wie legen die Deutschen ihr Geld an?
Das gute alte Sparbuch wird noch immer von vielen Deutschen für die Geldanlage genutzt, allerdings mit deutlich abnehmender Tendenz. Waren es 2015 noch etwas über die Hälfte der Befragten, die Geld zur Anlage aufs Sparbuch oder in Spareinlagen eingezahlt haben, sind es gegenwärtig nur noch 35 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat die Verbreitung von Aktien,…
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Quishing : QR-Code als Sicherheitsfalle?
QR-Codes auf Verpackungen, Plakaten oder in Bars verlocken, einfach das Smartphone daran zu halten. Trotz vieler Vorteile für Unternehmen und Konsumenten raten Sicherheitsexperten zu Vorsicht und Einzelfallprüfung. Der Mensch neigt bekanntlich zur Bequemlichkeit. Warum noch extra den Browser mit dem kleinen Smartphone-Display bemühen – da kommt ein QR-Code doch goldrichtig. Informationen, die auf der…
News | IT-Security | Kommentar
Kommentare zum BSI-Jahresbericht: Anstrengungen für mehr Cybersicherheit hochfahren
Zur Veröffentlichung des Lageberichts 2024 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erklärt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst: »Deutschland wird jeden Tag tausendfach digital angegriffen – von Cyberkriminellen, aber zunehmend auch von staatlich gelenkten Akteuren. Cyberattacken sind längst Teil einer hybriden Kriegsführung. Der Lagebericht 2024 des BSI zeigt ebenso wie die Wirtschaftsschutzstudie des Bitkom eine…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Cybersicherheit: Angespannte Bedrohungslage trifft auf steigende Resilienz
Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland / Ransomware bleibt größte Bedrohung im Cyberraum. Die Sicherheitslage im Cyberraum ist weiterhin angespannt. Zugleich stellen sich Staat, Wirtschaft und Gesellschaft stärker als bisher auf die Bedrohungen ein und haben ihre Resilienz erhöht. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland hervor, den…