Zahlungsmittel: Wie wichtig ist Bargeld noch?

Im vergangenen Jahr haben die Menschen in Deutschland ihre Einkäufe erstmals häufiger bargeldlos als mit Münzen und Scheinen bezahlt. Das geht aus der aktuellen Deutsche Bank-Studie »Zahlungsverhalten in Deutschland 2025« hervor. »Der Trend hin zu bargeldlosen Zahlungen setzt sich fort. Bargeld war dennoch weiterhin das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel, erklärte Burkhard Balz, Vorstandsmitglied der Bundesbank.« Ein Grund für diese Entwicklung ist, dass Bargeld nicht mehr überall akzeptiert wird. Als Beispiele nennt die Bundesbank den Personennahverkehr und Selbstbedienungskassen. Parallel zum Bedeutungsverlust von Bargeld ist der Transaktionsanteil von mobilen Bezahlverfahren und Internet-Bezahlverfahren in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dabei gibt es aber zwischen den Altersgruppen deutliche Unterschiede, wie eine weitere Statista-Grafik zeigt. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/36338/anteil-von-zahlungsmitteln-an-allen-transaktionen-in-deutschland/?lid=8trbrekj15gt

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