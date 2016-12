B2B-Onlinehandel holt massiv auf: 2017 wird Wachstumsjahr

Die Grenzen zwischen Fach- und Endkun­den verschwim­men.

Online und Offline wachsen zusam­men.

Das zählt: Content und digitale Services mit Mehrwert.

Die Grenzen zwischen B2C und B2B werden fließen­der. So war in 2016 zu beobach­ten, dass mehr und mehr klassi­sche B2B-Unternehmen den digita­len Weg zum Endkun­den finden. Die einfa­chen Bestell­pro­zesse und ein hoher Automa­ti­sie­rungs­grad machen es möglich. Das verän­derte Kunden­ver­hal­ten erfor­dert es.

»Hier wird 2017 ein enormes Wachs­tum statt­fin­den«, sagt Roland Fesen­mayr, Vorstand der OXID eSales AG. Die Indus­trie könne massiv von den Erfah­run­gen der E-Commerce-Branche profi­tie­ren. »Der Launch eines ThyssenKrupp-Shops für Endkun­den, der ›Mass Custo­mi­zing‹ erlaubt, ist ein Vorge­schmack auf das, was noch kommen kann«, ist sich der OXID Vorstand sicher. Außer­dem macht der E-Commerce-Verband (www.bevh.org) ein signi­fi­kan­tes Online-Wachstum im B2B-Segment aus. Allein der klassi­sche B2B-Versandhandel – Unter­neh­men liefern an Unter­neh­men für den direk­ten Verbrauch – läge bei deutlich mehr als acht Milli­ar­den Euro.

Der Online­shop wird zur B2B-Beschaffungsplattform und löst die Faxbe­stel­lung oder EDI-Schnittstellen ab. Der digitale Handel zwischen Unter­neh­men wird einfa­cher und die webba­sier­ten Bestell­platt­for­men für Händler und Geschäfts­kun­den werden zuneh­mend attrak­ti­ver.

Steigende Invest­ments in B2B-Shops

Aktuelle Zahlen von Forres­ter Research unter­mau­ern die Aussa­gen des E-Commerce-Verbandes. Diese sehen die Inves­ti­tio­nen in den Ausbau von B2B-Shops deutlich steigen. 75 Prozent der befrag­ten Firmen gehen von einer Zunahme aus, auch die jewei­li­gen Summen steigen. Waren 2016 noch sechs Prozent des Online-Umsatzes für eine Re-Investition vorge­se­hen, sind es für 2017 bereits neun Prozent. »Ein Großteil davon wird in den Ausbau der Prozesse fließen, die weit über System­gren­zen hinweg imple­men­tiert werden müssen«, so Fesen­mayr. Von zentra­ler Bedeu­tung ist in diesem Zusam­men­hang auch, dass Offline und Online immer mehr zusam­men­wach­sen. Im Hinter­grund speisen sich beide aus den gleichen Syste­men. Sind diese nicht nahtlos über Schnitt­stel­len vernetzt, kann der Kunde nicht service­ori­en­tiert auf allen Kanälen bedient werden. Ob B2B oder B2C spielt dabei keine Rolle. Der Anspruch des Kunden ist in beiden Segmen­ten hoch, seine digitale Erfah­rung steigend. Unter­neh­men, die noch in Silos denken wie »Filiale versus Online« oder »Vertrieb versus Marke­ting«, werden es schwer haben, weil alles zu einer Omnichannel-Strategie verschmel­zen muss.

Content und digitale Services auf allen Kanälen

Für Online­händ­ler jenseits der Platz­hir­sche Amazon, Zalando und Co. reicht es in Zukunft nicht, ein »Me too«-Produkt zu verkau­fen. Was sie brauchen, sind hoch indivi­du­elle Lösun­gen und Geschäfts­ideen, die Mehrwert für den Kunden schaf­fen. Zum Beispiel in Form von digita­len Services oder exklu­si­vem Content. Die Custo­mer Journey muss dabei absolut stimmig sein und perfekt ins Geschäfts­mo­dell passen. »Auch wenn man es gefühlt schon zu oft gehört hat: An einem soliden Content-Commerce-Konzept führt auch im E-Commerce kein Weg mehr vorbei«, sagt Fesen­mayr.

Ob Story­tel­ling, Social[1] Media[1] Inter­ak­tion oder valide Kunden­re­zen­sio­nen, wie sie Amazon verwen­det – der Schlüs­sel zu Impuls- und Frequenz­käu­fen ist ein ausge­feil­tes Angebot von relevan­tem Content, der den Kunden auf allen Kanälen zur Verfü­gung steht. »Der Bedarf an mobilen Angebo­ten, auch vor Ort im statio­nä­ren Handel steigt. Zugleich steuern wir auf eine Sätti­gung der klassi­schen Shopping-Apps zu, da diese nicht alle Zielgrup­pen errei­chen und sich auch nur bei den ganz Großen rechnen. Hinge­gen erwar­tet heute jeder Kunde ein respon­sive Webde­sign, das sich wie ein Chamä­leon dem Endge­rät anpasst, so dass er auch auf dem Smart­phone immer und überall auf das Angebot zugrei­fen kann«, resümiert Fesen­mayr.