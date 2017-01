Die Zukunft der digitalen Bildung

Dreidimensional, mobil, individuell: Mit der Digitalisierung eine neue Lernwelt schaffen.

Die digitale Trans­for­ma­tion nimmt in allen Berei­chen Fahrt auf und so auch in der Bildung. Techni­sche Lösun­gen, wie Virtual Reality, Games Engines, Mobile Techno­lo­gies und Weara­bles drängen in kurzen Abstän­den auf den Markt und bieten immer neue Möglich­kei­ten für moder­nes Lernen. Auch für die Gesell­schaft und Organi­sa­tio­nen bedeu­tet dies einen Wandel.

Digitale Bildung ist zu einem Wachs­tums­markt gewor­den, der auch der LEARNTEC von Jahr zu Jahr mehr Aufschwung verleiht. Die Nr. 1 in digita­ler Bildung für Schule, Hochschule und Beruf ist vom 24. bis 26. Januar 2017 zum 25. Mal Bühne für aktuelle Trends und zukünf­tige Entwick­lun­gen. Auf der größten Platt­form im Bereich E-Learning werden mehr als 240 Ausstel­ler aus 12 Natio­nen die neues­ten Anwen­dun­gen und Programme für das Lernen mit IT präsen­tie­ren und aktuelle Trends sowie zukünf­tige Bildungs­sze­na­rien aufzei­gen. Mehr als 7.500 IT-Verantwortliche und HR-Entscheider werden zur Jubilä­ums­aus­gabe erwar­tet.

Blick in die Zukunft der Bildung

»Die LEARNTEC ist bereits zum 25. Mal Impuls­ge­ber für die digitale Bildung«, so Britta Wirtz, Geschäfts­füh­re­rin der Karls­ru­her Messe- und Kongress-GmbH. »Das Jubiläum haben wir zum Anlass genom­men, ausge­wählte Bildungs­ex­per­ten um einen Blick in die Zukunft des digita­len Lernens zu bitten«. Im Rahmen der Studie »Digitale Bildung auf dem Weg ins Jahr 2025«, die in Zusam­men­ar­beit mit Prof. Dr. Peter A. Henning, Mitglied des Kongress­ko­mi­tees der LEARNTEC, und dem mmb-Institut durch­ge­führt wurde, wurde ein Exper­ten­pa­nel aus allen Bildungs­sek­to­ren sowie aus der Bildungs­po­li­tik zum digita­len Lehren und Lernen in den Berei­chen Schule, Hochschule und der beruf­li­chen Aus- und Weiter­bil­dung befragt.

E-Learning Markt wächst und wächst

Das Ergeb­nis: Der E-Learning Markt wird weiter­hin stark anwach­sen. Wenn der Mittel­wert aller Exper­ten­schät­zun­gen als Grund­lage genom­men wird, prognos­ti­zie­ren die Befrag­ten für die kommen­den fünf Jahre eine Umsatz­ent­wick­lung der E-Learning-Kernbranche um 116 Prozent. Als Ausgangs­wert wurde der vom mmb-Institut im vergan­ge­nen Jahr ermit­telte Wert von 600 Millio­nen Euro angenom­men. Der Branchen­um­satz von derzeit 600 Millio­nen wird sich demnach bis zum Jahr 2020 auf 1,3 Milli­ar­den Euro mehr als verdop­peln. Das entspricht einem jährli­chen Wachs­tum von 17 Prozent. Die Exper­ten wagen somit eine sehr günstige Prognose für die wirtschaft­li­chen Chancen der E-Learning-Branche im Zuge der Digita­li­sie­rung des Lernens in Deutsch­land.

Die Exper­ten wurden zudem zu folgen­den Aussa­gen befragt: »Bis zum Jahr 2025 werden – ähnlich wie bei Amazon im Handel – wenige große Wissens­platt­for­men kleine Fachver­lage weitge­hend verdrän­gen« und »Bis zum Jahr 2025 werden Virtua­li­sie­rung, Augmen­ted Reality und 3D-Technologien es ermög­li­chen, dass Wissens­ver­mitt­lung und Kompe­ten­z­er­werb – vor allem in den MINT-Bereichen – nahezu ausschließ­lich »immer­siv« statt­fin­den werden«. Die gesam­ten Ergeb­nisse der Studie werden im Dezem­ber veröf­fent­licht.

Lebens­lan­ges Lernen im Fokus

»Als Veran­stal­ter der LEARNTEC liegt es uns am Herzen, die digitale Bildung in alle Lebens­pha­sen zu integrie­ren«, sagt KMK-Chefin Britta Wirtz. »Während der Einsatz von digita­len Medien in deutschen Unter­neh­men im europäi­schen Vergleich überdurch­schnitt­lich ist, hinken wir im Bereich der digita­len Bildung in Schulen und Hochschu­len oft anderen Ländern hinter­her.« Um diesen Rückstand zu beheben, hat die LEARNTEC sich dem Einsatz von digita­len Medien in der Schul­lehre bereits 2014 angenom­men und den Themen­be­reich school@LEARNTEC initi­iert. Zudem fand im vergan­ge­nen Jahr die Premiere von university@LEARNTEC statt. Beide Themen­be­rei­che werden auch in diesem Jahr wieder die Zukunft der digita­len Bildung in Schulen und Hochschu­len aufzei­gen. Bei school@LEARNTEC erwar­ten die Besucher einige Neuerun­gen: In einer digita­len Lernland­schaft, die unter anderem mit der Hochschule der Medien Stutt­gart konzi­piert wurde, zeigen Exper­ten, welche didak­ti­schen Konzepte sich anbie­ten, um die 21st Century Skills zu erwer­ben und wie digitale Medien (-konzepte) dabei helfen können.

Hochka­rä­tig besetz­ter Kongress mit inter­na­tio­nal gefrag­ten Referen­ten

Der Kongress der 25. LEARNTEC widmet sich dem Motto »Zukunft Lernen: Lernwel­ten neu denken«. Er behan­delt das Spannungs­feld zwischen moder­nen techni­schen Möglich­kei­ten und dem Menschen im Mittel­punkt der digita­len Lernsze­na­rien. Exper­ten zeigen an den drei Kongress­ta­gen Zukunfts­tech­no­lo­gien auf. Die Teilneh­mer erfah­ren hier beispiels­weise, wie mit Virtual Reality Erleb­nis­räume erschaf­fen und inter­ak­tive Videos gestal­tet werden und was sich hinter Social Augmen­ted Learning verbirgt. Da zum Entste­hen neuer Lernwel­ten mehr als nur Techno­lo­gie benötigt wird, beschäf­tigt sich der Kongress der kommen­den LEARNTEC auch beson­ders mit der Frage­stel­lung, wie das Arbei­ten und Lernen zukünf­tig in Organi­sa­tio­nen erfolgt. Dieser Bereich wird in Sektio­nen wie Future and modern Workplace Learning, New Work – Stake­hol­der, Change, Kreati­vi­tät, Commu­nity Manage­ment und Indivi­dua­li­sie­rung des Lernens behan­delt. Vom Einstei­ger bis zum E-Learning-Experten – das Kongress­pro­gramm bietet gebün­del­tes praxis­na­hes Wissen für alle Zielgrup­pen.

Insge­samt werden auf der LEARNTEC 2017 mehr als 120 Referen­ten in Vorträ­gen und Workshops ihr Wissen mit dem Fachpu­bli­kum teilen und zeigen, wie sich der Wandel hin zu einer digita­len Lernkul­tur gestal­tet und wie die Lernwelt jetzt und in Zukunft aussieht. Ein beson­de­res Highlight des Kongres­ses bildet die Keynote des weltweit anerkann­ten Futuristen,Analysten und Speakers Elliott Masie am ersten Messe­tag, der dem Publi­kum seine Vorstel­lung von »Learning Trends, Shifts and Disrup­ters« präsen­tie­ren wird. Auch die Diskus­si­ons­runde zum Thema »Zukunft der Bildung – Deutsch­land als digita­les Entwick­lungs­land«, an der unter anderem Markus Becke­dahl, Chefre­dak­teur von Netzpolitik.org teilneh­men wird, gehört zu den Höhepunk­ten des Kongres­ses. Das Kongress­pro­gramm sowie Tickets sind unter www.learntec.de verfüg­bar.