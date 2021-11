ADN STARTUP-KAMPAGNE: tegoly E-Signaturen – einfach und rechtssicher

Im Startup-Programm der ADN in Zusammenarbeit mit Microsoft sind Gründer*innen von Beginn an erfolgreich im IT-Business und Cloud-Geschäft. Nun ist das Startup-Förderungsprogramm um eine weitere Erfolgsgeschichte reicher: Mit tegolySIGN entwickelte ein Gründerteam aus Witten eine nahtlose und unkomplizierte eSign-Lösung, um Dokumente in Microsoft Teams rechtssicher zu unterzeichnen und Unterschriften einzuholen.

Nachdem die Wittener Gründer (NRW) der ADN-geförderten tegoly GmbH das ständige Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Anwendungen und eSign-Software als besonders lästig empfanden, beschlossen sie, eine eigene Lösung zu entwickeln, die sich nahtlos in Microsoft Teams integriert. Eine smarte Entscheidung, schließlich wächst der eSigning-Markt momentan um 50 % pro Jahr. Mithilfe der neuen eSign-Lösung tegolySIGN lassen sich Dokumente in Microsoft Teams unkompliziert rechtssicher unterzeichnen und Unterschriften von Kunden und Partnern einholen.

DIE GEBURT VON TEGOLYSIGN

tegoly hat sich vorgenommen, Arbeitsprozesse genau dort zu bündeln, wo sie stattfinden. Sven Gosda, CEO von tegoly, erklärt: »Es geht uns darum, Schlüsselprozesse zu vereinfachen und die Lücke zwischen inhomogenen Anwendungen zu schließen.« Aus diesem Grund konzentriert sich tegolySIGN auf die meistgenutzte Kommunikationslösung für Unternehmen: Microsoft Teams. »Bisherige eSign-Lösungen sind äußerst langsam und umständlich, zumal nicht immer klar ist, welche Daten wo gespeichert sind. Unser erstes Produkt tegolySIGN ist wie ein Turbolader für den Signaturprozess, ganz gleich, ob man ein Schriftstück selbst unterzeichnen möchte oder Unterschriften von Mitarbeitern und Geschäftspartnern benötigt«, so Gosda.

PERFEKTE MICROSOFT TEAMS-INTEGRATION

Natürlich ist tegolySIGN im Sinne von eIDAS sowie DSGVO absolut rechtskonform und damit auch für hochsensible Dokumente geeignet. Trotz des hohen Sicherheitsanspruchs von tegolySIGN funktioniert die innovative eSign-Lösung völlig intuitiv und unkompliziert. »tegolySIGN integriert sich so nahtlos in Microsoft Teams, dass die Benutzer nicht einmal merken, dass sie mit einer zusätzlichen Software arbeiten. Es gibt keinen wahrnehmbaren Übergang zwischen tegolySIGN und Microsoft Teams«, erklärt CEO Gosda. »Das ist der große Vorteil: alles digital, nahtlos und sicher – Made in Germany.

MIT ADN ZUM ERFOLG

Die Möglichkeit, sensible Dokumente rechtssicher innerhalb von MS Teams zu unterzeichnen, ist nur der Anfang. »Im Büroalltag gibt es noch so einige Prozesse, die man viel intelligenter in Microsoft Teams integrieren könnte. Hier sieht tegoly eine große Marktlücke, die wir mithilfe der Startup Förderung von ADN deutlich schneller besetzen können. Wir profitieren nicht nur von ihrer Expertise, sondern auch von ihrem riesigen Netzwerk, das aus weit mehr als 6.000 Partnerunternehmen

besteht. Die Startup-Kampagne von ADN beseitigt viele Hürden und macht es für uns einfacher, intelligente Workflows zu entwickeln, die den Büroalltag von Millionen von Menschen in vielen Branchen beeinflussen werden«, resümiert Geschäftsführer Sven Gosda zufrieden. Thilo Schumacher, betreuender Manager des Startup-Programms bei der ADN, ergänzt, dass vor allem Gründer, die die Azure Cloud bereits nutzen oder damit starten möchten, beim Sparring ihrer Cloud-Strategie und der Qualitätsprüfung ihrer Anwendung in guten Händen sind. »Es ist eine große Freude, eng mit tegoly zusammenzuarbeiten und das Unternehmen bei seinem Wachstum, seiner Entwicklung und seinem Erfolg zu unterstützen. Ob es sich um geschäftskritische Aufgaben wie Vertrieb oder Marketing handelt – wir helfen dabei, die Vision ohne Kompromisse zu verwirklichen, indem wir weitere Marketingbudgets anzapfen oder bei der Co-Finanzierung durch Microsoft beraten. Auf diese Weise können sich Gründer in der sensiblen Startphase auf ihre Kernaufgabe konzentrieren«, so Schumacher.

PRAXISNAHE HILFE FÜR DIGITALE GRÜNDER

Natürlich steht ADN seinen Startups nicht nur mit warmen Worten und einem großen Netzwerk zur Seite. Die Cloud-Experten haben ein umfassendes Paket geschnürt, das Microsoft-Förderungen und zahlreiche Incentives beinhaltet. Dazu gehören kostenlose Azure-Credits, Nachlässe auf Azure Ressourcen sowie der Zugang zu exklusiven Marketing-Budgets. Dabei berücksichtigt ADN jederzeit die individuellen Ziele und Anforderungen, um Gründern genau die Art von Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um als Unternehmer langfristig erfolgreich zu sein.

FÜNF GRÜNDE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DER ADN:

Persönliche Ansprechpartner von Beginn an

First-Level-Support für Microsoft Azure

Langjährige Projekterfahrung mit Cloud-Konzepten

Mehrfach ausgezeichnetes Team von Experten

Zugang zu riesigem Partnernetzwerk

