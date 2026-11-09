Arbeitsgesundheits-Studie: In Bayern sind Frauen deutlich stärker belastet

Laut der vorliegenden Juniper-Auswertung sieht jede zweite berufstätige Frau in Bayern ihre Gesundheit durch den Job beeinträchtigt; bei Männern ist es rund jeder Dritte. Zugleich meldet Bayern vergleichsweise wenig sehr hohen Stress. Für Entscheider ist das kein Widerspruch, sondern ein Anlass, genauer hinzusehen: Welche Tätigkeiten, Arbeitszeiten und organisatorischen Bedingungen belasten welche Beschäftigtengruppen? Statt pauschaler Gesundheitsangebote braucht es gezielte Arbeitsgestaltung – und einen kritischen Blick auf die Aussagekraft der Befragung.
Management Summary
- Durchschnittswerte verdecken Handlungsbedarf: Der Ausgangstext nennt für Bayern 50,7 % der Frauen und 32,9 % der Männer, die ihren Job als gesundheitsschädlich erleben. Das Management sollte Belastungen tätigkeitsbezogen untersuchen, statt den Landesdurchschnitt als Entwarnung zu lesen.
- Wenig Extremstress bedeutet nicht automatisch gesunde Arbeit: Bayerns Anteil von 3,2 % bei sehr hohem Stress beschreibt nur einen Teil der Befragung. Der Health Impact Score berücksichtigt laut Ausgangstext auch körperliche und organisatorische Faktoren.
- Arbeitsgestaltung vor Einzelangeboten: Arbeitsmenge, Unterbrechungen, Handlungsspielräume und planbare Erholung gehören auf die Agenda. Die Gefährdungsbeurteilung untersucht Arbeitsbedingungen – nicht die Belastbarkeit einzelner Personen. [2]
- Digitalisierung gesund organisieren: Ergonomie, geeignete Arbeitsmittel und klare Kommunikationsregeln müssen zusammen gedacht werden. Die DGUV beschreibt bei moderner Bildschirmarbeit sowohl körperliche als auch kognitive und organisatorische Anforderungen. [4]
- Umsetzung verbindlich machen: Geschäftsführung, Führungskräfte und Interessenvertretung einbinden, konkrete Maßnahmen vereinbaren und deren Wirksamkeit überprüfen. Befragungen ohne erkennbare Verbesserungen können das Betriebsklima belasten. [2]
Symbolbild: Gesunde Arbeit entsteht durch passende Arbeitsbedingungen, Ergonomie und verlässliche Zusammenarbeit. KI-generierte Illustration; keine Darstellung von Studienteilnehmenden.
Eine neue Umfrage des Anbieters für medizinische Gewichtsabnahme Juniper unter 2.000 Erwachsenen hat untersucht, wie gesund der Arbeitsalltag der Deutschen ist. Dabei zeigte sich: Jede zweite berufstätige Frau in Bayern (50,7 %) sagt, ihr Job schadet ihrer Gesundheit – bei den Männern sind es 32,9 %. Der Unterschied ist fast doppelt so groß wie im Bundesschnitt.
Berufstätige wurden unter anderem zu Bildschirm- und Sitzzeiten, Bewegung, Arbeitsplatzgestaltung, Schutzmaßnahmen, Stress und arbeitsbedingten Gesundheitsrisiken befragt. Daraus wurde ein „Health Impact Score“ von bis zu 100 Punkten ermittelt, der diese verschiedenen Faktoren zusammenführt – je höher, desto stärker belastet die Arbeit die Gesundheit.
Bayern: Kaum Extremstress – aber eine große Lücke zwischen Frauen und Männern
Im Bundesländer-Vergleich erreicht Bayern einen Health Impact Score von 47,98 Punkten (Rang 8, bundesweit: 47,52). 41,4 % der Berufstätigen sagen, ihr Job schadet ihrer Gesundheit – fast genau der Bundesschnitt (41,1 %).
Hinter diesem Durchschnitt verbirgt sich jedoch ein deutlicher Unterschied: 50,7 % der berufstätigen Frauen in Bayern sehen ihre Gesundheit durch den Job beeinträchtigt, bei den Männern sind es 32,9 %. Mit fast 18 Prozentpunkten ist die Lücke fast doppelt so groß wie bundesweit (46,0 % zu 36,3 %). Einen positiven Einfluss ihres Jobs sehen 37,8 % der bayerischen Männer, aber nur 14,7 % der Frauen. Auch beim Stress zeigt sich der Unterschied: 38,7 % der Frauen empfinden ihn als hoch oder sehr hoch, bei den Männern sind es 28,0 %.
Insgesamt arbeitet Bayern vergleichsweise entspannt: Nur 3,2 % der Berufstätigen beschreiben ihren Stress als sehr hoch, weniger als halb so viele wie im Bundesschnitt (7,9 %) und der zweitniedrigste Wert aller Bundesländer. 26,8 % sehen einen positiven Einfluss ihres Jobs auf die Gesundheit (bundesweit: 23,0 %), Rang 2 hinter Mecklenburg-Vorpommern.
Im Vergleich: Nachbar Baden-Württemberg ohne Geschlechterlücke
Im Nachbarland Baden-Württemberg (Rang 6, 48,14 Punkte) liegen Frauen und Männer nahezu gleichauf: 40,0 % der Frauen und 37,9 % der Männer sagen, ihr Job schadet ihrer Gesundheit. Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Lücke mit 44,5 % zu 34,5 % deutlich kleiner als in Bayern. Noch größer fällt sie dagegen in Hessen (54,3 % zu 32,7 %) und Sachsen (53,2 % zu 29,4 %) aus.
Beim Stress zeigt sich Bayern entspannter als Baden-Württemberg: Dort beschreiben 10,2 % ihren Stress als sehr hoch, in Bayern 3,2 %. Am höchsten ist der Anteil in Sachsen-Anhalt (14,8 %).
Deutschland gesamt: Frauen und helfende Berufe am stärksten betroffen
Bundesweit sagen 41,1 % der Berufstätigen, ihr Job schadet ihrer Gesundheit. 31,8 % empfinden ihren Stress an einem normalen Arbeitstag als hoch oder sehr hoch, 45,2 % verbringen täglich mehr als vier Stunden vor Bildschirmen.
Frauen trifft es deutlich häufiger: 46,0 % sehen ihre Gesundheit durch den Job beeinträchtigt, bei den Männern sind es 36,3 %. In helfenden Berufen wie Gesundheit, Bildung und Sozialem sagt fast jeder Zweite (49,8 %), der Job schadet seiner Gesundheit – in der IT nur 29,2 %.
Regional ist die Belastung in Hamburg am höchsten (52,24 Punkte), gefolgt von Hessen (49,72) und Rheinland-Pfalz (49,71). Am wenigsten belastet die Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern (43,39).
Hier belastet der Job die Gesundheit am stärksten:
|
Rang
|
Bundesland
|
Health Impact Score /100
|
1
|
Hamburg
|
52,24
|
2
|
Hessen
|
49,72
|
3
|
Rheinland-Pfalz
|
49,71
|
4
|
Berlin
|
49,05
|
5
|
Saarland
|
48,33
|
6
|
Baden-Württemberg
|
48,14
|
7
|
Brandenburg
|
48,08
|
8
|
Bayern
|
47,98
|
9
|
Nordrhein-Westfalen
|
47,94
|
10
|
Niedersachsen
|
46,23
|
11
|
Schleswig-Holstein
|
45,63
|
12
|
Thüringen
|
45,10
|
13
|
Sachsen
|
45,02
|
14
|
Bremen
|
44,12
|
15
|
Sachsen-Anhalt
|
44,09
|
16
|
Mecklenburg-Vorpommern
|
43,39
Die 35- bis 44-Jährigen spüren die Belastung am stärksten
Die 35- bis 44-Jährigen spüren die Belastung am stärksten (49,75 Punkte): 47,2 % sagen, ihr Job schadet ihrer Gesundheit – mehr als in jeder anderen Altersgruppe.
Jüngere sehen ihren Job positiver: Bei den 18- bis 24-Jährigen (47,36 Punkte) sind es nur 32,4 %. Die 25- bis 34-Jährigen (47,41 Punkte) hatten mit 42,5 % am häufigsten schon einen Arbeitsunfall.
Die 45- bis 54-Jährigen kommen auf 46,83, die über 55-Jährigen auf 46,71 Punkte – doch von den Ältesten wurde die Hälfte (50,9 %) nie über Gesundheitsrisiken aufgeklärt.
|
Altersgruppe
|
Health Impact Score /100
|
35–44
|
49,75
|
25–34
|
47,41
|
18–24
|
47,36
|
45–54
|
46,83
|
55+
|
46,71
[1] Methodik: Für die Untersuchung wurden 2.000 Beschäftigte in Deutschland zu ihrem Arbeitsalltag und dessen gesundheitlichen Auswirkungen befragt.
Berücksichtigt wurden unter anderem Bildschirm- und Sitzzeiten, Bewegung während des Arbeitstags, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeit im Freien und Schutzmaßnahmen sowie Stress, Aufklärung über gesundheitliche Risiken und arbeitsbedingte Verletzungen.
Anhand der Antworten wurde ein Health Impact Score von bis zu 100 Punkten berechnet.Die durchschnittlichen Scores wurden anschließend nach Bundesland, Altersgruppe und Geschlecht ausgewertet. Je höher der Score, desto stärker ist die gesundheitliche Belastung durch den Arbeitsalltag über die untersuchten Faktoren hinweg. https://www.myjuniper.com/de
Tipps: Arbeitsgesundheit wirksam steuern
Die folgenden Empfehlungen übersetzen die recherchierten Arbeitsschutzinformationen in praktische Managementschritte. Sie sind keine aus der Juniper-Umfrage nachgewiesenen Interventionseffekte.
1. Belastungen dort erfassen, wo sie entstehen
Teams nach vergleichbaren Tätigkeiten betrachten. Arbeitsaufgaben, Organisation, Arbeitszeit, soziale Beziehungen, Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung systematisch prüfen. Geschlecht und Alter können Hinweise zur vertieften Analyse liefern, ersetzen aber keine Prüfung der konkreten Arbeitsbedingungen. [2]
2. Aus Befragungen einen Verbesserungsprozess machen
Ziel, Ablauf und Umgang mit Ergebnissen vorab erklären. Beschäftigte und Interessenvertretung beteiligen, Anonymität sicherstellen und moderierte Workshops für die Entwicklung konkreter Maßnahmen nutzen. Ergebnisse transparent zurückmelden. [2]
3. Arbeitslast und digitale Kommunikation ordnen
Als praktische Umsetzung empfehlen sich klare Prioritäten, vereinbarte Antwortzeiten, geschützte Konzentrationsphasen und eine Prüfung unnötiger Abstimmungsschleifen. Hintergrund: Informationsfülle, ständige Erreichbarkeit und beschleunigte Kommunikation verändern die psychische Belastung bei der Arbeit. [6]
4. Bildschirmarbeitsplätze individuell anpassen
Arbeitsflächenhöhe, Anordnung der Arbeitsmittel, Blickrichtung und Blendung prüfen. Den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen sowie Bewegung im Arbeitsalltag ermöglichen. Ein höhenverstellbarer Tisch ist ein Baustein, aber kein Ersatz für passende Organisation und nutzbare Erholungszeiten. [2, 5]
5. Führung als Ressource gestalten
Wertschätzung, Rücksichtnahme und Beteiligung im Alltag verankern. In Gesprächen nach störenden Arbeitsbedingungen und benötigter Unterstützung fragen, statt gesundheitliche Diagnosen oder persönliche Belastbarkeit zu beurteilen. [2, 7]
6. Verantwortung und Wirksamkeit dokumentieren
Für jede Maßnahme eine zuständige Funktion, verfügbare Ressourcen und einen Prüftermin festlegen. Als vorgeschlagene Prozesskennzahlen eignen sich der Umsetzungsstand vereinbarter Maßnahmen und der Anteil überprüfter Arbeitsplätze. Ergänzend anonymes Feedback zur Veränderung der Arbeitsbedingungen einholen; diese Kennzahlen nicht zur Bewertung einzelner Beschäftigter verwenden. [2, 3]
FAQ: Zehn Fragen zur Arbeitsgesundheit
1. Was misst der Health Impact Score?
Laut Ausgangstext bündelt der Score Angaben zu Bildschirm- und Sitzzeiten, Bewegung, Arbeitsplatzgestaltung, Schutzmaßnahmen, Stress, Risikoaufklärung und Verletzungen. Höhere Werte stehen für eine stärkere Belastung über diese Faktoren hinweg. Die genaue Gewichtung und eine Validierung sind im bereitgestellten Text nicht dokumentiert; daraus lässt sich keine individuelle Diagnose ableiten.
2. Ist Bayern insgesamt besonders stark belastet?
Der Ausgangstext nennt Rang 8 mit 47,98 Punkten bei einem bundesweiten Wert von 47,52. Bayern liegt damit im Mittelfeld der dort abgebildeten Rangliste. Ohne Angaben zur statistischen Unsicherheit sollten kleine Unterschiede zwischen Bundesländern nicht als gesicherte Unterschiede interpretiert werden.
3. Warum berichten Frauen in Bayern häufiger von gesundheitlichen Belastungen?
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen einen Unterschied in den Selbstauskünften, erklären aber dessen Ursachen nicht. Eine vertiefte Auswertung müsste etwa Tätigkeiten, Arbeitszeiten und organisatorische Bedingungen berücksichtigen. Aussagen über eine grundsätzlich geringere Belastbarkeit von Frauen sind daraus nicht ableitbar.
4. Wie passt wenig sehr hoher Stress zu einer deutlichen Gesundheitsbelastung?
Die Frage nach sehr hohem Stress und die Frage nach dem gesundheitlichen Einfluss des Jobs messen nicht dasselbe. Auch die im Ausgangstext genannten körperlichen und organisatorischen Faktoren fließen in die Betrachtung ein. Die BGW unterscheidet entsprechend mehrere Themenfelder von Arbeitsinhalten bis zur Arbeitsumgebung. [2]
5. Müssen Unternehmen psychische Belastungen berücksichtigen?
Ja. Nach der von der BGW erläuterten gesetzlichen Anforderung müssen psychische Belastungsfaktoren in die Gefährdungsbeurteilung einbezogen werden. Dabei stehen die Arbeitsbedingungen und mögliche Gestaltungsmaßnahmen im Mittelpunkt, nicht die psychische Verfassung einzelner Beschäftigter. [2]
6. Wie lässt sich psychische Belastung erfassen?
Geeignete Zugänge sind schriftliche Befragungen, Beobachtungen, Interviews und moderierte Workshops. Die Auswahl sollte zu den Tätigkeiten und betrieblichen Bedingungen passen. Wichtig sind eine verständliche Vorbereitung, Beteiligung und ein gesicherter Umgang mit anonymen Befragungsergebnissen. [2]
7. Welche Risiken bringt digitale Bildschirmarbeit mit sich?
Das IFA der DGUV nennt bei mobiler, hybrider und langandauernder sitzender Bildschirmarbeit mögliche körperliche Belastungen, etwa Muskel-Skelett-Beschwerden, sowie erhöhte kognitive und organisatorische Anforderungen. Für Unternehmen folgt daraus eine gemeinsame Betrachtung von Ergonomie und Arbeitsorganisation. [4]
8. Reicht ein höhenverstellbarer Schreibtisch aus?
Nein, er deckt nur einen Teil der Arbeitsgestaltung ab. Die DGUV nennt neben dem Sitz-Steh-Wechsel unter anderem individuelle Anpassbarkeit, ausreichenden Beinraum und eine aufgabengerechte Arbeitsfläche. Hinzu kommen organisatorische Faktoren wie Arbeitsintensität, Pausen und Erholungszeiten. [2, 5]
9. Was können Führungskräfte beitragen?
Die BAuA beschreibt Wertschätzung, Rücksichtnahme und Beteiligung als gesundheitsförderliche Aspekte von Führung. Praktisch bedeutet das: Unterstützung zugänglich machen, Arbeitsbedingungen besprechen und Beschäftigte an Verbesserungen beteiligen. Führung ersetzt keine medizinische Behandlung. [7]
10. Wie prüfen Unternehmen, ob Maßnahmen wirken?
Vereinbarte Maßnahmen konkret dokumentieren und nach angemessener Zeit überprüfen. Rückmeldungen der Beschäftigten und eine erneute Prüfung der betroffenen Arbeitsbedingungen können zeigen, wo nachgesteuert werden muss. Ein einmaliger Fragebogen ohne Umsetzung und Wirksamkeitsprüfung ist kein abgeschlossener Verbesserungsprozess. [2, 3]
Quellen und Recherchehinweise
Internetrecherche: 8. November 2026. Nummern in eckigen Klammern verweisen auf die folgenden Quellen.
[1] Juniper, Anbieter-Startseite: https://www.myjuniper.com/de. Im Ausgangstext als Bezug zur Untersuchung genannt. Keine unabhängig recherchierte Bestätigung der Studienzahlen; Originalbericht und vollständige Methodik lagen nicht vor.
[2] BGW, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung: https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/sicher-mit-system/gefaehrdungsbeurteilung/gefaehrdungsbeurteilung-psychischer-belastung-23100
[3] GDA, Psychische Belastungen – Empfehlungen und Materialien: https://www.gda-portal.de/DE/Betriebe/Psychische-Belastungen
[4] DGUV/IFA, Bildschirmarbeit: https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/bildschirmarbeit/index.jsp
[5] DGUV Information 215-410, Abschnitt Arbeitstisch/Arbeitsfläche, bereitgestellt von BG BAU: https://www.bgbau-medien.de/handlungshilfen_gb/daten/dguv/215_410/8_3_1.htm
[6] BAuA, Psychische Belastung im Berufsleben erkennen und Arbeit gut gestalten, 2025: https://shop.baua.de/baua-praxis/pub-baua-a45
[7] BAuA, Führung und psychische Gesundheit: https://www.baua.de/DE/Forschung/Projekt-Psychische-Gesundheit-in-der-Arbeitswelt/Fuehrung
[8] manage it, Psychische Gesundheit: Was gute Führung im Arbeitsalltag leisten muss – redaktionelle Orientierung für die managementnahe Struktur, nicht Beleg der Juniper-Zahlen: https://ap-verlag.de/psychische-gesundheit-was-gute-fuehrung-im-arbeitsalltag-leisten-muss/108645/
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
Einordnung der Studienangaben
Die Juniper-Zahlen stammen aus dem bereitgestellten Ausgangstext. Eine öffentlich auffindbare Originalveröffentlichung mit diesen Ergebnissen ließ sich nicht ermitteln; die verlinkte Anbieter-Startseite belegt die Einzelwerte nicht. Angaben zu Erhebungszeitraum, Rekrutierung, Gewichtung, Teilstichproben und Unsicherheiten fehlen im Text. Daher sind Repräsentativität, statistische Signifikanz und Ursachen der Unterschiede nicht belegt. Der Score ist hier kein nachgewiesen validiertes Diagnoseinstrument.
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