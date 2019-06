Auszeichnung für innovatives und erfolgreiches Unternehmertum

Die noris network AG wird mit dem Bayerischen Gründerpreis 2019 ausgezeichnet. Das IT-Unternehmen aus Nürnberg setzte sich in der Kategorie »Aufsteiger« durch. In dieser Kategorie würdigt die Expertenjury Unternehmen, die sich bereits am Markt etabliert haben, seit Gründung ein außerordentliches Umsatzwachstum aufweisen und so Potenzial zur Marktführerschaft zeigen. Der von den Sparkassen, der Zeitschrift stern, dem Unternehmen Porsche und dem ZDF initiierte Gründerpreis gehört zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Unternehmen in Bayern.

Zu den Bewertungskriterien in der Kategorie »Aufsteiger« gehören ein überlegener Kundennutzen, die Leistungsfähigkeit des Managementteams, das bisher erzielte Umsatzwachstum sowie Anzahl und Aufbau sicherer Arbeitsplätze.

Ingo Kraupa, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von noris network, freut sich über den Bayerischen Gründerpreis: »Wir alle sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie würdigt in meinen Augen nicht nur die Leistung unseres Unternehmens und Mitarbeiterteams, sondern richtet das Augenmerk der Öffentlichkeit zusätzlich auf die Bedeutung unserer Branche. Anbieter wie wir, die sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen, werden für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland immer wichtiger werden. Für uns ist der Preis ein Ansporn, den Service für unsere Kunden noch weiter zu verbessern, um an der Spitze zu bleiben.«

Der Bayerische Gründerpreis zeichnet alljährlich in sechs Kategorien Unternehmen aus, die sich durch Innovation und Erfolg besonders hervorheben. Dafür schlägt ein Netzwerk aus mehr als hundert unabhängigen Experten geeignete Kandidaten aus der bayerischen Gründer- und Unternehmerszene vor.

Auf Grundlage eines Rankings werden anschließend drei Unternehmen für jede Kategorie nominiert. Ein Ausschuss aus hochrangigen Entscheidern erfolgreicher Unternehmen bestimmt nach einer Präsentation der Nominierten die Gewinner in den jeweiligen Kategorien.

Die Preisverleihung fand am 5. Juni im Rahmen einer großen Galaveranstaltung in der Messe Nürnberg statt.

