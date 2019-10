Blended Attacks auf dem Vormarsch – Gemischtes Doppel in der Hackerszene

Es werden intelligente und automatisierte Sicherheitssysteme gebraucht, welche die immer raffinierter werdenden Methoden der Cyberkriminellen erkennen und Attacken selbstständig isolieren.

Das Auskundschaften leicht zugänglicher Systeme und das Öffnen der virtuellen Eingangstür übernimmt der Computer-Bot, dann kommt der Cyberkriminelle höchstpersönlich zum Einsatz, um die Feinarbeit zu leisten und größtmöglichen Profit durch die Infiltrierung eines Unternehmensnetzwerkes zu erzielen. Eine erfolgsversprechende Strategie, die von den Sophos Labs in der Hackerszene immer häufiger angetroffen wird und unter dem Namen »Blended Attacks« bekannt ist.

Anatomie einer Blended Attack. Sobald die Bots potenzielle Ziele identifiziert haben, nutzen Cyberkriminelle ihr Wissen, um Opfer auf der Grundlage von sensiblen Daten, des geistigen Eigentums, des Potenzials für hohe Lösegeldzahlungen oder des Zugriffs auf andere Server und Netzwerke auszuwählen. Die letzten Schritte werden im Anschluss manuell durchgeführt: der Einbruch und das Erkunden des Systems im Stealth-Modus, um den Angriff möglichst effektiv abschließen zu können. Schlussendlich können Angreifer so wichtige Daten stehlen und unbemerkt entkommen, Backups deaktivieren, Server verschlüsseln oder das Opfer als Startrampe für weitere Angriffe auf andere Unternehmen nutzen.

Das IT-System spielt den Hackern in die Karten. Der Blended-Attacks-Boom kommt nicht von ungefähr: Im Rahmen einer weltweiten Umfrage Anfang 2019 hat das Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne herausgefunden, dass Cyberattacken im Schnitt erst nach 13 Stunden entdeckt wurden – in Deutschland durchschnittlich nach 11 Stunden. Mehr als genug Zeit also für die Kriminellen, sich in aller Ruhe im System umzuschauen und Schaden anzurichten. Oftmals steht allerdings schon die reine Information über einen potenziellen virtuellen Einbruch gar nicht zur Verfügung. Diese fehlende Visibilität in Unternehmensnetzwerken spielt den Hackern ebenfalls in die Karten. 17 Prozent weltweit wissen laut Umfrage nicht, wie lange die Gefahr bereits im Unternehmen war, in Deutschland sind es 16 Prozent. Last but not least können 20 Prozent aller international befragten IT-Manager, die im vergangenen Jahr einer oder mehrerer Cyberattacken ausgesetzt waren, nicht genau bestimmen, wie die Angreifer in die Umgebung gelangt sind. In Deutschland bestätigten dies 21 Prozent der Befragten.

Do it yourself ist auch bei Hackern en vogue. »Blended Attacks waren lange Zeit eine Spielart nationalstaatlichen Angreifer. Heute wird diese Angriffsform zur alltäglichen Praxis, schlicht weil sie profitabel ist. Einen wesentlichen Unterschied gibt es allerdings. Nationalstaatliche Angreifer neigen dazu, innerhalb des Netzwerks zu verbleiben. Der gewöhnliche Cyberkriminelle hingegen sucht nach Möglichkeiten, schnelles Geld zu machen«, sagt Michael Veit, Security-Experte bei Sophos. »Die meiste Malware ist inzwischen automatisiert, so dass es für Angreifer einfach ist, Unternehmen mit schwachen Sicherheitsvorkehrungen zu finden und dann Hand-to-Keyboard-Hacking-Techniken einzusetzen, um so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Ein probates Gegenmittel gegen Blended Attacks bietet die EDR-Technologie. Mit ihr werden potenzielle Bedrohungen dank Machine Learning automatisch erkannt und priorisiert. Das erspart eine Menge Arbeit und wirkt der chronischen Zeitnot in IT-Abteilungen konsequent entgegen.«

IT-Teams müssen in puncto Sicherheit umdenken. Cyberkriminelle scannen Netzwerke mittlerweile so professionell wie Penetrationstester nach potenzielles Schachstellen und Angriffspunkten. Darum geht es auch im nächsten Jahr wieder einmal darum, IT-Security-Strategien und Verteidigungslinien zu überdenken und neu aufzusetzen. Im kürzlich veröffentlichten Sophos 2019 Threat Report war eines der großen Themen die Tatsache, dass Hacker ihre Opfer immer häufiger ausführlich stalken, bevor sie wirklich zuschlagen. Das bedeutet, das Eindringlinge sich mittlerweile immer häufiger auf »Schleichfahrt« durch die gekaperten Netzwerke begeben und erst dann mit voller Wucht zuschlagen, wenn möglichst viele Steuerungselemente unter ihrer Kontrolle beziehungsweise eigene Schadprogramme heimlich installiert sind. Der Grund hierfür ist schnell gefunden: Die Endpoints in Unternehmen sind immer besser geschützt und die Cyberkriminellen fahnden nun nach dem nächsten schwächsten Glied in der Verteidigungskette. Entsprechend ändert sich auch der Aktionsradius der IT-Security-Verantwortlichen vom simplen »Protection & Detection« hin zu einem intelligenten und automatisierten Sicherheitssystem, dass die Lateral-Movement-Attacken der Hacker erkennt und selbstständig isoliert.

Effektive Next-Gen-Technologie auch für KMUs. Das Rückgrat dieser übergreifenden IT-Security-Strategie sind moderne Firewalls, wobei es nicht nur darum geht, eine solche Hardware sein Eigen zu nennen. Jeder gute Netzwerk-Admin wird mit der Aussage übereinstimmen, dass der Besitz einer Firewall bei weitem nicht das gleiche ist, wie das Beste aus der Hardware herauszuholen. Denn nur wer sich und seine Hardware an die ständig ändernde Gefahrenlandschaft anpasst, kann neuartige Angriffe wie beispielsweise die aktuelle Ransomware-Welle erfolgreich abwehren. Denn selbst in den gewissenhaftesten Unternehmen besteht immer eine gewisse zeitliche Verzögerung zwischen der Aufdeckung einer Schwachstelle und der Installation eines Patches. Deshalb ist es so wichtig, effektive Next-Gen-Technologie zu implementieren. Nur so bleiben Netzwerke und Endpoints vor Angriffen geschützt, bei denen neue und zum Teil noch unbekannte Schwachstellen ausgenutzt werden sollen. Wie kann ein KMU nun aber dafür sorgen, dass diese Angriffe gar nicht erst ins Netzwerk gelangen? Und wie können IT-Admins eine Ausbreitung auf andere Systeme und laterale Bewegungen verhindern, falls ein Angriff doch einmal ihre Netzwerkgrenze durchbrechen sollte?

Fazit. »IT-Abteilungen verfügen nicht über die nötigen Ressourcen, um auf das Volumen und die ständig wechselnden Cyberangriffe adäquat zu reagieren. Anspruchsvolle Bedrohungen erfordern intelligente Security-Lösungen, die vorausschauend, vielschichtig und systemübergreifend interagieren. Mit Sophos Central verfügen Partner und Kunden über Next Generation Security-Technologien und profitieren von den Vorteilen der Synchronized Security«, erklärt Michael Veit, IT-Security-Experte bei Sophos. »Jede IT-Organisation, ob groß oder klein, braucht eine Sicherheitslösung, die innovativ, integriert und skalierbar ist. Sophos Central bietet dies in Kombination mit seiner Firewall-Lösung XG, inklusive einer Kontrolle darüber, was und wo etwas in der Infrastruktur geschieht.«

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Sechs Mythen gefährden die Applikationssicherheit Nichts ist wichtiger als die Sicherheit Business-kritischer Applikationen. Im Schadensfall gelangen Daten in unbefugte Hände, die Reputation leidet und enttäuschte Kunden wechseln zur Konkurrenz. Trotzdem ergreifen Manager und IT-Verantwortliche nicht die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, kritisiert René Bader, Lead Consultant Secure Business Applications EMEA bei NTT Security. Der Sicherheitsexperte entzaubert sechs irreführende, weit verbreitete Mythen, die die… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Gebündeltes Expertenwissen für ganzheitliche IT-Sicherheit Allgeier CORE betritt mit umfassendem Leistungsspektrum den Informationssicherheits- und IT-Markt. Die secion GmbH, die consectra GmbH und die Allgeier ONE AG haben sich zur Allgeier CORE GmbH zusammengeschlossen. Seit Ende Dezember gehört zum neu gegründeten Unternehmen auch die GRC Partner GmbH, die das Portfolio mit ihrer Compliance Management Software DocSetMinder sowie umfassendem Know-how im… Weiterlesen →