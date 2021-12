Data-Analytics-Strategie – Wie Unternehmen nachhaltig von Data Analytics profitieren

In der Breite nutzen bisher nur wenige Unternehmen künstliche Intelligenz (KI), oft bleibt die Entwicklung nach einem ersten Proof of Concept oder Pilotprojekt stecken. Damit sich das ändert, bedarf es einer funktionierenden Datenkultur. Vor allem gilt es jedoch, die Intelligenz an die richtige Stellen im Prozess zu bringen.

Viele Unternehmen tun sich noch schwer damit, fortgeschrittene Analysen rund um das Thema Machine Learning zu nutzen. Das hat unterschiedliche Gründe: Teilweise wurden schon erste, unbefriedigende Erfahrungen gesammelt, teilweise erscheinen die Hürden beim Datensammeln und Managen zu hoch. Schon seit vielen Jahren ist in den Fachmedien zu lesen, dass Unternehmen zunächst Transparenz in ihre Daten bringen müssen, bevor fortgeschrittene Analysen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz gute Ergebnisse liefern. Die Diskussion um KI hat zunächst suggeriert, dass Unternehmen einfach ohne viel Aufwand mit KI-Werkzeugen loslegen können. Allerdings hat sich daraus bei weitem nicht immer ein Nutzen entwickelt.

Zu den häufigsten technischen Hürden für Data Analytics gehören eine schlechte Datenqualität, inkonsistente Daten oder grundsätzliche Probleme, die mit einer verstreuten, heterogenen Datenlandschaft einhergehen. Es gibt aber noch eine andere Instanz, die über den Erfolg von KI- und Analytics-Projekten entscheidet, und das ist der Mensch. Es muss an einigen Stellschrauben gedreht werden, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt innovativ und angstfrei damit arbeiten möchten.

Datenkultur hat vor allem mit Menschen zu tun. Es ist eine komplett neue Fehlerkultur nötig, denn es geht immer wieder darum, Neues auszuprobieren, Ideen für Optimierung zu entwickeln und sich an optimale Lösungen heranzutasten. Immer wieder werden durch Data Analytics Fehler identifiziert, die schon lange und vielleicht auch aktuell gemacht werden. In der Folge wird häufig aus reinem Selbstschutz die ganze Technologie abgelehnt. Die neue Fehlerkultur sollte also alte Fehler verzeihen und Mitarbeitende nicht für Fehler der Vergangenheit abstrafen. Stattdessen gilt es, einen guten gemeinsamen Weg zu finden, die Fehler abzustellen. Doch vor allem ist eine Strategie gefragt, um eine neue Datenkultur aufzubauen.

Anzeige

Damit zum Beispiel die Bereitschaft wächst, Daten sauber zu pflegen, sollten möglichst viele Mitarbeitende möglichst schnell erste Erfolge durch Data Analytics erleben. Deshalb ist es sinnvoll, am Anfang des Kulturwandels mit Projekten zu beginnen, die schnellen Nutzen bringen. Dazu zählen beispielsweise Bedarfsprognosen im Lager. Wenn Bedarfe täglich verbucht werden, sobald sie anfallen, statt wie oft üblich erst am Ende einer Woche oder sogar eines Monats, dann verbessert sich die Qualität der Prognosen innerhalb kürzester Zeit. So entsteht Transparenz darüber, welche Teile zum Beispiel nachbestellt werden müssen, damit keine ärgerlichen Nachschublücken entstehen. Im anderen Extremfall wird das Anhäufen von teuren und sinnlosen Überbeständen vermieden.

Einen Data-Science-Workflow aufbauen. Die Verantwortung für Data Analytics sollte immer auf Topmanagement-Ebene angesiedelt sein, denn Data Analytics tragen zu Innovationen bei, die das komplette Geschäftsmodell betreffen. Ganz wichtig ist zudem: Für eine gelingende Datenkultur braucht es immer Menschen, die sich für das Thema Data Analytics verantwortlich fühlen und es vorantreiben. Deshalb ist gilt es gleich zu Beginn eines Projekts festzulegen, wer im Unternehmen, am besten sogar abteilungsübergreifend, dafür verantwortlich ist. Ohne klare Verantwortung schläft die Entwicklung zum einen oft rasch wieder ein, zum anderen fehlt der Sparringspartner für externe Spezialisten.

Die Erfahrung zeigt zudem, dass viele Projekte in der Vergangenheit gescheitert sind, weil eine klare Vorstellung fehlt, was genau mit Data Science erreicht werden soll. Es ist also erfolgsentscheidend, gleich im ersten Schritt gemeinsam mit den Stakeholdern zunächst das eigentliche Problem umfassend zu verstehen. Zwar kommen Unternehmen oft mit einer Fragestellung und zum Beispiel dem Wunsch nach einer Prognostik auf Experten zu. Allerdings reicht es nicht aus, das Projektergebnis zu erreichen: Das Unternehmen muss auch wissen, wie es mit validen Prognoseergebnissen umgehen soll. Beispielsweise lassen sich die Kapazitäten, die nach einer Kapazitätsprognose in den nachfolgenden Bereichen gebraucht werden, nicht einfach variieren. Stattdessen sind hier ebenfalls eine konkrete Umsetzungsplanung und ein Verständnis für den gesamten Anwendungsfall nötig.

Ergebnisse in den operativen Prozess bringen. Ohne die vollintegrierte Rückführung der Ergebnisse in die operativen Systeme bringt in den meisten Fällen selbst das beste Projekt nichts. Prognosewerte oder Optimierungsergebnisse müssen an der richtigen Stelle nahtlos in den digitalen Prozess einfließen und als Grundlage für weitere Schritte dienen. Maßgabe sollte dabei sein, die Lösungen komplett in die aktuelle IT-Landschaft zu integrieren, anstatt neue Inseln oder Silos zu schaffen. Ein Beispiel: Eine intelligente Preisoptimierung, die Abverkaufsprognosen einbezieht, muss die Ergebnisse zurück ins ERP-System spielen, damit die jeweiligen Preise in der Filiale oder im Online-Handel gesetzt und gesteuert werden können. In einer Excel-Liste oder einem anderen System bringt sie wenig.

Anzeige

Cloud-Plattformen und deren Services beschleunigen Data-Analytics-Projekte heute ganz erheblich. Mit den Data & AI Services der Cloud-Plattform Azure von Microsoft lassen sich beispielsweise deutlich schneller und automatisierter mathematische Modelle zusammenfügen. Zwar bleibt in der Designphase fundiertes Fachwissen weiterhin notwendig, doch es entfällt sehr viel kleinteilige Arbeit zum Beispiel beim manuellen Manipulieren von Prognosemodellen. Dadurch kann viel Zeit bei typischen Data-Science-Aufgaben eingespart werden – das erlaubt es auch kleineren Unternehmen, aufgrund von deutlichen Effizienzsteigerungen von KI zu profitieren. Insbesondere bei den sogenannten Cognitive Services helfen standardisierte Dienste: Ohne großen Programmieraufwand können beispielsweise Funktionen wie Bild-, Gesichts- oder Spracherkennung, die jeder vom Smartphone kennt, relativ einfach auch innerhalb intelligenter Use Cases in die Unternehmenswelt integriert werden.

Technologieplattform richtig auswählen. Als Grundlage dafür eignet sich am besten eine durchgängige Cloud-Plattform, die alle Bereiche verbindet. Die Microsoft-Azure-Plattform bietet sich als Industriestandard an. Hier sind Hunderte von Services verfügbar, die ineinander greifen und je nach Use Case und Unternehmen zusammengestellt werden können, dabei jedoch immer eine einheitliche Datenarchitektur bilden. Vor allem für die Unternehmen, die noch keine eigenen Architekturen wie Data Warehouses oder Data Lakes aufgebaut haben, wird der Einstieg über solche Cloud-Plattformen deutlich einfacher. Mit Synapse gibt es jetzt zudem einen Analysedienst, der Datenintegration, Data Warehousing und Big-Data-Analysen verbindet. Auf dieser Basis sind individuelle Datenabfragen möglich, die Allokation der Rechenkapazitäten erfolgt dabei automatisch im Hintergrund. Damit lassen sich über eine Oberfläche sämtliche Aufgaben rund um Datenerkundung, -aufbereitung und Visualisierung im Rahmen von Machine Learning oder BI erledigen.

Durchgängige, zentrale Datenplattformen, die als Single Source of Truth dienen, helfen vor allem dabei, Abteilungsdatensilos zu überwinden. Das wird umso wichtiger, je stärker ein Unternehmen Ende-zu-Ende-Prozesse im Sinne seiner Kunden entwickeln möchte, denn die machen nicht an den Abteilungsgrenzen Halt. Transparenz darüber, welche Daten im Unternehmen vorhanden sind, trägt zudem zur Innovation bei. Anhand von Datenkatalogen können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehen, welche Informationen es aus anderen Bereichen gibt, die bei einer Fragestellung zu besseren Ergebnissen führen könnten. Eine Mindestunternehmensgröße gibt es für den Aufbau einer Data-Analytics-Strategie nicht, das zeigt die Praxis: Es gibt immer mehr kleine und mittlere Unternehmen, die auf der Basis ihres Wissens aus den Daten erfolgreich ihre Business-Modelle umschreiben und ihre Kunden dabei stärker in den Mittelpunkt stellen.

Maximilian Heppel,

Business Development Manager

bei der COSMO CONSULT Data & Analytics GmbH

1386 Artikel zu „Data Analytics“