Der Weg ist frei für die Mobilitäts-SuperApp

Das Bundeskabinett verabschiedete vor wenigen Tagen ein neues Mobilitätsdatengesetz. Es zielt darauf ab, umfassende Mobilitätsdaten in Echtzeit bereitzustellen und für den individuellen sowie öffentlichen Verkehr nutzbar zu machen.

Es kommentiert Ismet Koyun, CEO und Gründer der KOBIL Gruppe:

»Das neue Mobilitätsdatengesetz ist ein Durchbruch für den einheitlichen digitalen Zugang zu allen Verkehrsangeboten. Ich begrüße die Gesetzgebung: Der Weg ist jetzt frei für die Mobilitäts-SuperApp – und damit für bessere digitale Lösungen in Städten und ein innovatives, zukunftsfähiges Deutschland.

Deutschland hat die Chance, mit diesem Digitalisierungsprojekt eine Vorreiterrolle einzunehmen. Während staatlichen Institutionen beispielsweise in den USA häufig noch die regulatorische Autorität zur Erhebung von Anbieterdaten fehlt, sind bei uns durch das Mobilitätsdatengesetz die Weichen gestellt. Jedoch gilt es, die neuen Möglichkeiten so schnell wie möglich umzusetzen – jetzt, nicht in einigen Jahren! Denn was bislang nicht möglich war, wird dank der verpflichtenden Verfügbarkeit von Echtzeitdaten Realität: Bus, Bahn, Carsharing, Ladesäulen oder Taxi – alles kann anbieterübergreifend in einer einzigen App geplant, gebucht und bezahlt werden. Dies bietet Menschen mehr Komfort und vereinfacht es, nahtlos von A nach B zu kommen.

Dafür braucht es die passende technologische Plattform. Daten müssen sicher, anonymisiert und datenschutzkonform verarbeitet werden. Die Plattform muss strengste Vorgaben wie die DSGVO und eIDAS zur sicheren, elektronischen Identifizierung einhalten. Dokumentenaustausch und -signatur, Zahlungen und Datenübertragungen müssen auf höchstem Sicherheitsniveau verschlüsselt und geschützt sein. KOBIL ist der einzige Anbieter in Europa, der dafür eine zentrale und sichere SuperApp-Plattform zur Verfügung stellen kann. Die KOBIL Secure™ SuperApp integriert alle Mobilitätsanwendungen ganzheitlich an einem Ort. Sie erfüllt alle Anforderungen an höchste Sicherheit und Datenschutz. Die Kommunikation erfolgt in sicherer Umgebung über eine eigene Chat-Technologie. Die Nutzung ist einfach und intuitiv.

Eine integrierte Mobilitäts-App ist der Türöffner für smarte Städte. Unsere Secure™ SuperApp macht den Verkehr effizienter, nachhaltiger und verbessert die Lebensqualität in urbanen Räumen. Mit unserer einzigartigen Technologie, belegter Sicherheitsexpertise und Praxiserfahrung wollen wir Deutschland zum Vorreiter für digitale Mobilität machen.«