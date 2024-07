Die drei wichtigsten Konversationen, die jeder CISO beherrschen sollte

Eine aktuelle, internationale Studie von zeigt, dass es für Führungskräfte oftmals eine Herausforderung darstellt, Cyberrisiken zu verstehen [1]. Etwas mehr als ein Drittel (35 Prozent) der kleineren Unternehmen, die für die Studie befragt wurden, gibt an, dass Führungskräfte Cyberangriffe nicht als signifikantes Risiko ansehen – und ein Viertel der befragten Unternehmen ist der Meinung, dass Führungskräfte nicht adäquat über die Cyberbedrohungen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, auf dem Laufenden gehalten werden.

»Für Führungskräfte kann es schwierig sein, die Cyberrisiken, mit denen ihr Unternehmen konfrontiert ist, umfassend zu verstehen«, sagt Riaz Lakhani, CISO bei Barracuda Networks. »Dies ist kein Versagen auf Seite der Führungskräfte – es ist oftmals schlicht schwierig, sich für etwas zu interessieren oder sich um etwas zu kümmern, das man nicht versteht. Das bedeutet, dass es zur Aufgabe der CISOs wird, die entsprechenden Informationen verständlich und ansprechend zu präsentieren. CISOs müssen in der Lage sein, Stakeholder auf allen Ebenen innerhalb des Unternehmens abzuholen und sie dabei zu unterstützen, Sicherheitsrichtlinien, Incident Responses und viele weitere sicherheitsrelevante Aspekte zu verstehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Zeit, die man damit verbringt, seinen wichtigsten Stakeholdern zuzuhören und mehr über ihre Sicht der Dinge zu erfahren, ist sinnvoll investierte Zeit.«

Riaz Lakhani hat deshalb in einem neuen Leitfaden – CISO script: How to talk to business leaders about security risk – in englischer Sprache die drei wichtigsten Konversationen, die jeder CISO in diesem Kontext führen muss, zusammengefasst:

Das Gespräch mit technischen Spezialisten wie Ingenieuren, Entwicklern und Sicherheitsexperten: Dies sind die Kollegen, die ein CISO möglicherweise irgendwann um zwei Uhr morgens mit einer dringenden Anfrage anrufen muss. Daher ist es wichtig, starke Beziehungen zu ihnen aufzubauen und zu verstehen, wie die Sicherheitslage des Unternehmens aus ihrer Sicht aussieht.

Das Gespräch mit den Führungskräften: CISOs sollten regelmäßige Meetings mit den wichtigsten Stakeholdern in kritischen Risikobereichen wie Entwicklung, Finanzen und der Rechtsabteilung festlegen. Inhalt dieser Meetings sollte die Entwicklung der Bedrohungs- und Sicherheitslage im Unternehmen sein und was diese Entwicklung für die Geschäftsstrategie, das allgemeine Unternehmensrisiko, die Compliance innerhalb des Unternehmens und andere unternehmensrelevante Aspekte bedeutet.

Das Gespräch mit dem Aufsichtsrat: Der Schlüssel, um die Aufmerksamkeit und das Interesse des Aufsichtsrats an Sicherheitsthemen zu gewinnen, ist je nach Unternehmen anders. Ziel für jeden CISO sollte es daher sein, vor dem Gespräch so viel über die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder zu lernen wie möglich und seine Präsentation so zu gestalten, dass Sprache und Konzepte für diese verständlich sind.

»Für Führungskräfte und Aufsichtsratsmitglieder ist eine große Frage relevant: Wie können wir uns in einer Welt, in der Cyberbedrohungen zunehmend häufig, unvorhersehbar und potenziell hochgefährlich sind, schützen?«, sagt Keri Pearlson, Autorin von A Tool to Help Boards Measure Cyber Resilience und Board Member bei Barracuda Networks. »Wenn ein CISO mit diesen Stakeholdern spricht, muss sich das Gespräch um die vorrangigen Risiken drehen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, zum Beispiel hinsichtlich der Lieferkette, und was passieren kann, wenn ein Cyberangriff erfolgreich ist. Ein Aufsichtsrat möchte sehen, dass ein CISO nicht nur eine Lösung dafür hat, wie sich bösartige Akteure vom Unternehmen fernhalten lassen, sondern auch dafür, wie das Unternehmen auf Cybervorfälle reagiert und ihre Folgen minimiert, um die Geschäftskontinuität sicherzustellen und das Unternehmen nicht zu verlieren.«

Mehr Informationen über die wichtigsten Konversationen, die ein CISO führen muss, und wie sich das Thema Cybersicherheit am besten einem Aufsichtsrat präsentieren lässt, finden Sie unter folgenden Links in englischer Sprache:

685 Artikel zu „CISO“

News | Business | IT-Security Was CISOs aus dem Uber-Breach lernen sollten Die juristische Aufarbeitung des Angriffs auf Uber sorgt auch ein Jahr nach der Verhandlung im Oktober 2022 in der CISO-Szene für reichlich Aufregung. Insbesondere die Frage nach der persönlichen Verantwortung und Haftung wird dabei immer noch kontrovers diskutiert. Was diesen Fall besonders macht, ist das Verhalten des damaligen Uber-CISOs Joe Sullivan, der versucht hatte, die… Weiterlesen →

News | IT-Security | Kommentar US-Börsenaufsicht verklagt CISO Die US-Börsenaufsicht SEC (Security and Exchange Comission) hat Klage gegen den CISO des Unternehmens SolarWinds erhoben und damit für ein mittelstarkes Erdbeben in IT-Security-Kreisen gesorgt. Die Sachlage scheint dabei relativ klar. Das Echo der Industrie ist dagegen bemerkenswert und rein theoretisch ist eine solche Klage auch in Deutschland möglich. Und damit hat dieser Fall auch… Weiterlesen →

News | IT-Security Die Angriffsfläche eines Unternehmens: Die wichtigste Herausforderung für den CISO In den letzten Jahren hat eine Reihe von Faktoren dazu beigetragen, dass sich die Angriffsfläche eines Unternehmens (auch Enterprise Attack Surfaces, EAS) vergrößert und weiterentwickelt hat. Dazu beigetragen haben zum einen die rasche Übernahme cloudbasierter Dienste, als auch die Einführung vernetzter Geräte, und hierbei sowohl die eigenen als auch die involvierter Drittanbieter. Diese vergrößerte Angriffsfläche… Weiterlesen →

News | IT-Security | Produktmeldung Angreifer hacken nicht, sie loggen sich ein Den Wildwuchs im Datenzugriff durch menschliche und nicht-menschliche Identitäten unter Kontrolle bringen Unternehmen weltweit kämpfen heutzutage damit ihren Datenzugriff zu sichern, wobei weniger als 5 % der Zugriffsberechtigungen tatsächlich benötigt werden. Diese globale Bedrohung möchte CyberDesk, ein in München ansässiges Cybersicherheitsunternehmen, lösen und hat nun den offiziellen Start seiner Plattform für identitätszentrierte Datensicherheit bekanntgegeben. Mit… Weiterlesen →