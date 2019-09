Diese Unternehmen zahlen in Deutschland am besten

Für viele Fach- und Führungskräfte ist das Gehalt ausschlaggebend, wenn sie sich für oder gegen einen Job entscheiden. In dieser Hinsicht haben Unternehmen mit einem hohen Gehaltsniveau beim Konkurrenzkampf um gutausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also die Nase vorn. Eine aktuelle Auswertung der Job- und Recruitingplattform Glassdoor zeigt, welche Arbeitgeber hierzulande die höchsten Gehälter zahlen [1]. In die Auswertung eingeflossen sind alle Unternehmen mit mehr als 25 Bewertungen auf Glassdoor.

Mit einem Median-Bruttojahresgehalt von über 93.000 Euro liegt das finnische Telekommunikationsunternehmen Nokia auf dem ersten Rang, gefolgt vom Halbleiterhersteller Intel mit knapp 10.000 Euro weniger. Opel Automobile sichert sich mit gut 82.000 Euro den dritten Platz, wie die Grafik zeigt. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/19480/bestzahlende-unternehmen-in-deutschland/

[1] https://www.glassdoor.de/blog/diese-20-arbeitgeber-zahlen-in-deutschland-am-meisten/

Als Maßstab für die Reihenfolge dient der Median aller im Betrachtungszeitraum für das jeweilige Unternehmen auf Glassdoor angegebenen Bruttogrundgehälter. Durch Verwendung der Gehaltsangabe, die in der Mitte aller Angaben verortet ist (Median), wird Verzerrungen durch sehr hohe oder niedrige Gehaltsinformationen vorgebeugt. Für eine Berücksichtigung mussten für die Unternehmen mindestens 25 Gehaltsinformationen auf Glassdoor im Betrachtungszeitraum vorliegen.

Nokia ist das Unternehmen mit den besten Verdienstmöglichkeiten in Deutschland

Nokia führt unter den genannten Voraussetzungen mit 93.440 Euro die Rangliste an. Wenn man sich vor Augen führt, dass das durchschnittliche Bruttogrundgehalt vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 2018 bei 46.560 Euro lag, ist das vergleichsweise spendabel. Das finnische Unternehmen, das von 1998 bis 2011 weltweit führender Mobiltelefonhersteller war, ist heute auf Infrastrukturlösungen für Telekommunikation spezialisiert und könnte beim 5G-Ausbau in Deutschland eine tragende Rolle spielen. Mit 84.436 Euro folgt das Unternehmen Intel auf dem zweiten Platz, dessen Computer-Prozessoren in zahlreichen Hardware-Geräten («Intel inside”) verbaut sind. Opel Automobile sichert sich mit 82.238 Euro den dritten Platz.

Tech- und Automobilbranche mit jeweils fünf Unternehmen vertreten

Bei der Betrachtung der Top-20 fällt auf, dass die besonders gut zahlenden Unternehmen auf viele Wirtschaftsbereiche und Regionen verteilt sind. Vom Pharma-Unternehmen über Konsumgüterhersteller bis zum Flugzeugbauer zeichnet sich die Rangliste durch eine hohe Bandbreite aus. Nichtsdestotrotz sind einige Branchen stärker vertreten als andere. So bezahlt die Tech-Branche (bestehend aus Hard- und Softwareunternehmen) mit fünf Vertreten offenbar besonders gut. Der Automobilbereich (bestehend aus Herstellern und Technologie-Anbietern) kommt ebenfalls auf fünf Unternehmen. Entgegen landläufiger Klischees belegen Finanzunternehmen keine Spitzenpositionen. Mit Deutsche Bank und Commerzbank stehen überhaupt nur zwei Finanzunternehmen in den Top-20. Was allerdings auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Rangliste auf Grundgehältern (ohne Boni und Prämien) basiert, während der flexible Gehaltsanteil in der Finanzwelt traditionell eine große Rolle spielt.

Die Ergebnisse für Deutschland im Detail:

Nokia

Median Bruttogrundgehalt: € 93.440

Branche: Telekommunikation > Offene Jobs

Intel

Median Bruttogrundgehalt: € 84.436

Branche: Hardware > Offene Jobs

Opel Automobile

Median Bruttogrundgehalt: € 82.238

Branche: Automobil > Offene Jobs

Google

Median Bruttogrundgehalt: € 81.522

Branche: Software > Offene Jobs

Airbus

Median Bruttogrundgehalt: € 80.442

Branche: Luftfahrt > Offene Jobs

Audi

Median Bruttogrundgehalt: € 75.927

Branche: Automobil > Offene Jobs

Roche

Median Bruttogrundgehalt: € 73.887

Branche: Pharma > Offene Jobs

HERE Technologies

Median Bruttogrundgehalt: € 72.358

Branche: Software > Offene Jobs

SAP

Median Bruttogrundgehalt: € 71.475

Branche: Software > Offene Jobs

Robert Bosch

Median Bruttogrundgehalt: € 71.034

Branche: Technologie > Offene Jobs

Thyssenkrupp

Median Bruttogrundgehalt: € 70.966

Branche: Industrie > Offene Jobs

Bayer

Median Bruttogrundgehalt: € 69.137

Branche: Pharma > Offene Jobs

Henkel

Median Bruttogrundgehalt: € 68.689

Branche: Konsumgüter > Offene Jobs

Deutsche Bank

Median Bruttogrundgehalt: € 68.544

Branche: Finanzen > Offene Jobs

Vodafone

Median Bruttogrundgehalt: € 67.585

Branche: Telekommunikation > Offene Jobs

Commerzbank

Median Bruttogrundgehalt: € 66.625

Branche: Finanzen > Offene Jobs

Continental

Median Bruttogrundgehalt: € 66.600

Branche: Technologie > Offene Jobs

ZF Group

Median Bruttogrundgehalt: € 66.044

Branche: Technologie > Offene Jobs

Schaeffler Group

Median Bruttogrundgehalt: € 66.044

Branche: Technologie > Offene Jobs

IBM

Median Bruttogrundgehalt: € 65.772

Branche: Hardware > Offene Jobs

Tech-Dominanz: Palo Alto Networks, NVIDIA und Twitter vergüten in den USA am besten

Ein anderes Bild zeichnet die US-amerikanische Rangliste, die vor einer Woche von Glassdoor veröffentlicht wurde. Neun von zehn Unternehmen zählen zur boomenden Tech-Branche und sind an den bekannten Tech-Hubs an der Westküste (Silicon Valley, San Francisco, Seattle u.a.) angesiedelt, wo der Kampf um die besten Talente besonders tobt. Das grundsätzlich höhere Gehaltsniveau lässt sich anteilig dadurch erklären, dass für das US-amerikanische Ranking Bruttovollgehälter (inklusive Boni und Prämien) betrachtet wurden und erfolgsabhängige Gehaltsanteile in den USA geläufiger sind. Wer bezahlt seine Mitarbeiter nun besonders gut? Mit Palo Alto Networks steht ein Anbieter, der Firewall-Lösungen für Unternehmen entwickelt, an erster Stelle. Es folgen der Grafikprozessor-Hersteller NVIDIA und Twitter auf den Plätzen 2 und 3. Mit Google, Facebook, LinkedIn und Microsoft schaffen es auch weitere global bekannte Tech-Konzerne ins Ranking und entlohnen ihre Mitarbeiter tendenziell sehr gut.

Das sind die Ergebnisse aus den USA:

Palo Alto Networks

Median Total Compensation: $170.929

Branche: Software > Offene Jobs

NVIDIA

Median Total Compensation: $170.068

Branche: Hardware > Offene Jobs

Twitter

Median Total Compensation: $162.852

Branche: Software > Offene Jobs

Gilead Sciences

Median Total Compensation: $162.210

Branche: Pharma > Offene Jobs

Google

Median Total Compensation: $161.254

Branche: Software > Offene Jobs

VMware

Median Total Compensation: $158.063

Branche: Software > Offene Jobs

LinkedIn

Median Total Compensation: $157.402

Branche: Software > Offene Jobs

Facebook

Median Total Compensation: $152.962

Branche: Software > Offene Jobs

Salesforce

Median Total Compensation: $150.379

Branche: Software > Offene Jobs

Microsoft

Median Total Compensation: $148.068

Branche: Software > Offene Jobs

»Grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen für die ausgewogene Leistungsstärke der deutschen Wirtschaft, dass sich in vielen Branchen Unternehmen finden, die vergleichsweise hohe Gehälter bezahlen. Dabei muss ein hohes Gehaltsniveau nicht unbedingt mit aktuellem Erfolg zusammenhängen, sondern kann auch auf eine starke Entwicklung in der Vergangenheit zurückzuführen sein, in der das Gehaltsniveau angestiegen ist. Ein großer Anteil von Wissensarbeitern und Fachkräften in Unternehmen sorgt grundsätzlich für ein höheres Gehaltsniveau. In den USA treibt klar der ‘War for Talents’ unter den großen Tech-Firmen die Gehälter für beispielsweise IT-Experten in die Höhe und spült damit diese Firmen an die Spitze der Rangliste. Für Deutschland legt die Analyse den Schluss nahe, dass sich die begehrten, gut bezahlten IT-Fachkräfte gleichmäßiger auf unterschiedliche Branchen und Unternehmen verteilen«, erläutert Felix Altmann, Arbeitsmarktexperte von Glassdoor.

Jobsuchende und Unternehmen können Glassdoor nutzen, um Gehälter in unterschiedlichen Unternehmen und Funktionen zu vergleichen. Mehr Informationen: https://www.glassdoor.de/Gehälter/index.htm

[1] Methodik: In die Analyse der deutschen Rangliste sind Gehaltsinformationen auf Glassdoor eingeflossen, die im Zeitraum 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 durch Mitarbeiter in Deutschland für die Unternehmen abgegeben wurden. Als Maßstab für die Reihenfolge dient der Median aller für das jeweilige Unternehmen angegebenen Bruttogrundgehälter. Durch Verwendung der Gehaltsangabe, die in der Mitte aller Angaben verortet ist (Median), wird Verzerrungen durch sehr hohe oder niedrige Gehaltsinformationen vorgebeugt. Für die Berücksichtigung mussten für die Unternehmen mindestens 25 Gehaltsinformationen auf Glassdoor im Betrachtungszeitraum vorliegen. Die US-amerikanische Rangliste basiert auf Gehaltsinformationen, die im Zeitraum 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 durch Mitarbeiter aus den USA abgegeben wurden. Für die Berücksichtigung mussten für die Unternehmen mindestens 75 Gehaltsinformationen auf Glassdoor im Betrachtungszeitraum vorliegen. Als Maßstab für die Reihenfolge dient der Median aller für das jeweilige Unternehmen angegebenen Bruttovollgehälter (inklusive aller variablen Gehaltsanteile).

1004 Artikel zu „Gehalt“