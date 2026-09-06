Einfacher Storage: Was muss er wirklich können?

Einfacher Storage ist kein Komfortthema, sondern ein strategischer Hebel: Wer Plattformen konsolidiert, Automatisierung konsequent nutzt und Modernisierung von Anfang an mitdenkt, senkt Betriebsrisiken und Kosten – und verschafft der IT den nötigen Freiraum für Daten-, Cloud- und KI-Initiativen.
Fünf Punkte für Entscheider
- Komplexität konsequent abbauen: Eine konsolidierte Plattform für Block- und File-Storage reduziert Schnittstellen, Versionen, Fehlkonfigurationen und administrativen Aufwand.
- Skalierung ohne Architekturbruch planen: Scale-up und Scale-out halten die Infrastruktur flexibel, wenn Datenmengen durch KI- und Innovationsprojekte sprunghaft wachsen.
- Verfügbarkeit als Plattformmerkmal fordern: Redundanz, Replikation, Metro-Cluster und Snapshots müssen integriert sein – nicht als spätere Zusatzprojekte.
- Kosten messbar steuern: Hardware-beschleunigte Komprimierung und Deduplizierung, garantierte Reduktionsraten sowie niedriger Energiebedarf sichern die Wirtschaftlichkeit.
- Betrieb und Modernisierung automatisieren: Zentrales Management, KI-gestützte Analysen, offene Integrationen und unterbrechungsfreie Updates entlasten Teams und vermeiden neue Legacy-Inseln.
Viele Unternehmen haben mit schnell wachsenden Datenmengen und komplexer werdenden Storage-Umgebungen zu kämpfen. Eine Vereinfachung hilft, die Zuverlässigkeit der Systeme zu erhöhen und das IT-Team zu entlasten, sodass es mehr Zeit hat, sich um das zu kümmern, was im Business tatsächlich zählt: Daten, Anwendungen und Innovationen. Doch was zeichnet »einfachen Storage« überhaupt aus? Dell Technologie gibt einen Überblick.
Bei der Vereinfachung von Storage-Landschaften konzentrieren sich Unternehmen meist auf die Management-Tools. Diese sollen einfach bedienbare Oberflächen und möglichst viele Automatisierungsfunktionen bieten – beides fraglos wichtig, um das IT-Team bei Routineaufgaben und dem Troubleshooting zu unterstützen. Neben dieser operativen Perspektive müssen Unternehmen allerdings auch die strategische Perspektive im Blick behalten. Schließlich soll der Storage dazu beitragen, die digitale Transformation, KI-Initiativen und Multi-Cloud-Strategien voranzutreiben – und das, ohne Komplexität aufzubauen und unvorhersehbare Kosten zu verursachen. Wirklich »einfach« ist Storage im Grunde nur, wenn er die folgenden Kriterien erfüllt:
- Einfache Architektur: Eine der wichtigsten Ursachen für hohe Komplexität sind historisch gewachsene Storage-Landschaften mit vielen verschiedenen Systemen, Betriebsmodellen und Tools. Die Konsolidierung der Plattformen ist daher der erste Schritt zur Vereinfachung: Lösungen, die Block und File Storage vereinen, reduzieren den Verwaltungsaufwand und erleichtern die Datennutzung. Zugleich verhindern sie Probleme wie Fehlkonfigurationen und Sicherheitslücken, die sich aus der Vielzahl an Schnittstellen und Software-Versionen ergeben. Eine Ende-zu-Ende-NVMe-Architektur garantiert darüber hinaus eine hohe Performance – ganz ohne kontinuierliches Tuning.
- Einfache Skalierung und Verfügbarkeit: Während Standardanwendungen meist ein gleichmäßiges Datenwachstum verursachen, gehen KI- und andere Innovationsprojekte oft mit sprunghaft steigenden Datenmengen einher. Storage-Architekturen, die sowohl Scale-up als auch Scale-out unterstützen, erlauben eine bedarfsgerechte Erweiterung mit einzelnen Laufwerken sowie zusätzlichen Systemen. Ebenso sollte die Architektur von Haus aus eine hohe Verfügbarkeit sicherstellen, damit IT-Teams nicht separate Lösungen nachrüsten müssen. Wichtig sind unter anderem RAID oder andere Ansätze, die Daten redundant über mehrere Medien verteilen, sowie Replikationen, Metro-Cluster-Konfigurationen und Snapshots.
- Einfache Effizienz- und Kostensteuerung: Eine leistungsfähige Datenreduktion ist der Schlüssel für die optimale Nutzung der verfügbaren Speicherkapazitäten und die Kontrolle der Storage-Kosten. Komprimierung und Deduplizierung sollten Hardware-Beschleunigung nutzen, damit sie dauerhaft eingesetzt werden können und Unternehmen nicht zwischen Kosteneffizienz und Storage-Performance wählen müssen. Am effizientesten ist meist eine Inline-Deduplizierung mit variablen Blocklängen – wobei sich Unternehmen bei den Reduktionsraten nicht auf Versprechungen verlassen, sondern vertragliche Garantien einfordern sollten. Darüber hinaus tragen Systeme mit niedrigem Energieverbrauch und Kühlbedarf zur Kosteneffizienz bei.
- Einfacher Betrieb: Heterogene System- und Tool-Landschaften sorgen für einen hohen manuellen Verwaltungsaufwand mit vielen Sonderfällen und Workarounds, sodass IT-Teams viel Zeit mit alltäglichen Aufgaben wie Provisionierung, Lastverteilung und Troubleshooting verbringen. Moderne Storage-Plattformen bieten ein zentralisiertes Management mit geführten Workflows, umfangreichen Automatismen und detaillierten Analysen, die bei der Planung, Optimierung und Fehlersuche unterstützen. Dadurch wird der Storage-Betrieb insgesamt verlässlicher und das IT-Team ist seltener mit »Fire Fighting« beschäftigt, weil Probleme behoben werden können, bevor sie akut werden. Vor allem KI und Machine Learning haben die Automatisierungs- und Analysefunktionen inzwischen auf ein ganz neues Level gehoben.
- Einfache Integrationen: Da Storage nicht isoliert betrieben wird, muss er sich nahtlos in die bestehenden Plattformen und Prozesse einfügen, insbesondere in Virtualisierungsplattformen, Cloud-Umgebungen und Backup-Lösungen. Dafür braucht es Schnittstellen und Plug-ins, sodass IT-Teams beispielsweise Storage-Ressourcen über vCenter bereitstellen oder Datensicherungen direkt über die Oberflächen der Speichersysteme einrichten können. Das Ziel sollte ein Ökosystem aus Lösungen sein, das perfekt zusammenspielt und ein ständiges Springen zwischen verschiedenen Tools und Oberflächen überflüssig macht.
- Einfache Migrationen und Modernisierungen: Damit moderne Storage-Systeme nicht nach wenigen Jahren selbst zum Legacy-Storage werden und aufwendige Migrationsprojekte erfordern, müssen sie klare Modernisierungspfade bieten. Das heißt, dass ihre Anbieter sie nicht nur langfristig weiterentwickeln und mit Aktualisierungen versorgen, sondern idealerweise auch auf Container-basierte Microservice-Architekturen setzen sollten. Diese erlauben es, neue Funktionen komfortabel und unterbrechungsfrei via Software-Update einzuspielen – ohne Plattformwechsel und den damit verbundenen großflächigen Hardware-Austausch. Darüber hinaus sollten Unternehmen auf integrierte Tools etwa für Daten-Importe achten, um die initiale Einführung oder den Umzug von Workloads auf andere Systeme zu erleichtern.
»Komplexität ist der Feind eines effizienten Storage-Managements und verhindert, dass IT-Teams ihre Systemlandschaften für neue Anforderungen fit machen und die Qualität von Storage-Services erhöhen können«, betont Christian Winterfeldt, Senior Director Datacenter Sales DACH bei Dell Technologies. »Eine Vereinfachung von Storage-Infrastrukturen ist die Basis dafür, dass Storage zuverlässig und effizient im Hintergrund funktioniert und das IT-Team nur in Ausnahmesituationen gezielt eingreifen muss. Dadurch entstehen Freiräume, um wichtige Daten- und Anwendungsprojekte voranzutreiben.«
FAQ: Einfacher Storage
- Was bedeutet »einfacher Storage«?
Eine Architektur, die sich leicht betreiben, flexibel skalieren, effizient absichern und ohne disruptive Plattformwechsel modernisieren lässt.
- Warum ist Konsolidierung der wichtigste erste Schritt?
Weniger Plattformen und Tools bedeuten weniger Schnittstellen, Sonderfälle und Sicherheitsrisiken – und damit einen stabileren, besser beherrschbaren Betrieb.
- Welche Rolle spielt eine Ende-zu-Ende-NVMe-Architektur?
Sie liefert hohe Performance mit geringer Latenz und minimiert den Bedarf an dauerhaftem manuellem Tuning.
- Wann braucht ein Unternehmen Scale-up und Scale-out?
Scale-up eignet sich für schrittweises Wachstum innerhalb eines Systems; Scale-out verteilt stark steigende Anforderungen auf zusätzliche Systeme. Moderne Plattformen sollten beide Wege unterstützen.
- Welche Funktionen sichern die Verfügbarkeit?
Entscheidend sind integrierte Redundanzmechanismen, Replikation, Metro-Cluster-Konfigurationen und Snapshots, die Ausfälle und Datenverluste begrenzen.
- Wie lassen sich Storage-Kosten verlässlich kontrollieren?
Durch dauerhaft aktive, hardware-beschleunigte Datenreduktion, vertraglich abgesicherte Reduktionsraten und eine energieeffiziente Plattform.
- Warum ist Inline-Deduplizierung mit variablen Blocklängen relevant?
Sie erkennt redundante Daten früh und granular, erhöht die nutzbare Kapazität und reduziert Kosten, ohne einen nachgelagerten Prozess zu benötigen.
- Wie entlasten KI und Automatisierung den Betrieb?
Geführte Workflows und vorausschauende Analysen automatisieren Routineaufgaben, erkennen Engpässe frühzeitig und verkürzen die Fehlersuche.
- Welche Integrationen sollten Entscheider priorisieren?
Vor allem Virtualisierung, Cloud und Backup: Schnittstellen und Plug-ins sollten Provisionierung und Datensicherung direkt aus den vertrauten Betriebsoberflächen ermöglichen.
- Woran erkennt man einen tragfähigen Modernisierungspfad?
An langfristiger Softwarepflege, modularen beziehungsweise Microservice-basierten Architekturen, unterbrechungsfreien Updates und integrierten Werkzeugen für Migration und Datenimport.
1533 Artikel zu „Storage“
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Veranstaltungen
Open Storage Summit
Der siebte jährliche Open Storage Summit von Supermicro bringt 21 Partner aus dem Ökosystem zusammen, um praktische Anleitungen für den groß angelegten Einsatz von KI in Unternehmen auszutauschen. Die virtuelle Veranstaltung mit 12 Vorträgen befasst sich mit KI-Inferenz, agentenbasierter KI, Cloud-Speicher und Datenmanagement für den produktiven Einsatz von KI. 38 Branchenexperten aus 21 führenden…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
So bleiben Server und Storage-Systeme schön kühl
Eine ineffiziente Kühlung in Serverräumen und Rechenzentren verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern kann auch zu einer Überhitzung empfindlicher Systemkomponenten führen. Doch schon kleine Anpassungen können große Wirkung entfalten. Dell Technologies nennt die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten. Gerade in älteren Serverräumen und Rechenzentren kann die Kühlung für 50 Prozent und mehr des Stromverbrauchs verantwortlich sein. Optimierungen führen…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Wie Unternehmen erkennen, dass ihr Storage sie ausbremst
Bei der digitalen Transformation fällt ein entscheidender Faktor oft unter den Tisch: die Speicherinfrastruktur. Ist sie nicht auf moderne Anforderungen ausgelegt, wird sie schnell zur Innovationsbremse. Unternehmen investieren viel in neue Anwendungen, Cloud-Technologien und Künstliche Intelligenz, um innovativer und wettbewerbsfähiger zu werden. Ihre Speicherinfrastruktur kann damit oft nicht Schritt halten. Veraltete Systeme werden schnell…
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Einfachheit ist Trumpf beim Storage
Schnell wachsende Datenmengen stellen viele Unternehmen und ihre IT-Teams vor Herausforderungen. Ihre Storage-Landschaften werden zunehmend komplexer und müssen trotz enger Budgets und dünner Personaldecke immer höhere Anforderungen erfüllen. Eine Vereinfachung könnte viele Probleme lösen – doch was zeichnet »einfachen Storage« eigentlich aus? Waren Speichersysteme früher meist reine Datenlager, auf die nur gelegentlich zugegriffen wurde,…
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Infografiken | Rechenzentrum
Storage-Limitierungen bremsen Unternehmen beim Einsatz von KI aus
Für fast alle deutschen IT- und Business-Entscheider ist klar, dass das Training und der Betrieb von KI im eigenen Rechenzentrum viele Vorteile bringt. Zugleich müssen sie aber mehrheitlich einräumen, dass ihre bestehenden Storage-Landschaften dafür ungeeignet sind. Das geht aus der aktuellen »IT Strategy Pulse«-Umfrage von Dell Technologies hervor. Im Rahmen der Umfrage wurden im…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum
Pure Storage – eine reale Alternative zu den klassischen Speichergiganten
Neben seinem Gründer John Colgrove wird das noch relativ junge Speicher-Unternehmen »Pure Storage« ( »Speicher, nichts als Speicher«) von Charles Giancarlo angefūhrt. Auf der letzten großen Anwenderkonferenz in Las Vegas im Sommer diesen Jahres traten beide nebeneinander als gleichberechtigte Sprecher und Entscheider auf. Colgrove, auch bekannt als »Coz« oder als »Chief Visionary Officer«,…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Zwischen Datenwachstum und Effizienz: Wie Storage as a Service zur Schlüsseltechnologie wird
Storage: dynamischer Service statt starrer Infrastruktur. Der digitale Wandel zwingt Unternehmen zu einem grundlegenden Umdenken beim Umgang mit ihren Daten. Eine IDC-Studie prognostizierte bereits für dieses Jahr ein weltweites Datenvolumen von rund 175 Zettabyte oder mehr. Laut Statista wird es 2028 auf knapp 400 Zettabyte anwachsen – und sich damit in drei Jahren mehr…
News | TechTalk | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Darum sollte die Storage-Infrastruktur mit der KI Schritt halten können
Warum spielt die Storage-Infrastruktur im Kontext der Künstlichen Intelligenz eine immer größere Rolle, und welchen Beitrag leistet IBM hierbei? Das wollten wir auf der ISC High Performance 2025 in Hamburg von Robert Haas wissen. Herausgekommen ist dieses knapp 2-minütige Video.
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Pure Storage stellt Storage-Produkte der nächsten Generation vor, die Höchstleistung in jeder Größenordnung bieten
Die neuen Pure Storage FlashArray- und FlashBlade-Angebote unterstützen die höchsten Anforderungen für immer intensiver werdende Workloads. Pure Storage, der IT-Pionier, der die weltweit fortschrittlichsten Datenspeichertechnologien und -services anbietet, hat eine Erweiterung seiner Storage-Produkte der nächsten Generation für anspruchsvollste Hochleistungs-Workloads bekannt gegeben. »In einer Zeit, in der Daten an vorderster Stelle stehen und die Komplexität der…
News | Effizienz | Infrastruktur | Rechenzentrum
DAOS und die Höhen und Tiefen von SDS (Software-Defined Storage)
»Distributed Asynchronous Object Storage« (DAOS), von Intel im Jahr 2012 von der kleinen Firma »Whamcloud« übernommen, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, ohne bis heute zu einem eindeutigen Durchbruch am Speichermarkt für Unternehmen gekommen zu sein. Doch was ist unter »Software-Defined Storage«(SDS) und DAOS genauer zu verstehen? Auf der Web-Seite des Speicherspezialisten »Datacore« finden…
News | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum
Die Storage-Spreu vom Weizen trennen: viele Lösungen nicht für Unternehmen geeignet
Der Begriff »Enterprise Class« oder »Unternehmenslösung« sollte Lösungen vorbehalten bleiben, die den strengen Anforderungen großer Organisationen gerecht werden. Einige Anbieter behaupten, dass ihre Produkte für Unternehmen geeignet sind, obwohl sie nur eine Architektur mit doppelter Redundanz anbieten, deren Mängel sie mit Clustering- oder Meshing-Technologien zu kompensieren versuchen. Im Gegensatz zur dreifachen Redundanz können diese Ansätze…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Multicloud-Plattformen für File Storage: Ausweg aus dem Daten-Chaos
Menschen, Anwendungen und Maschinen generieren Daten in nie dagewesener Geschwindigkeit. Die meisten dieser Daten sind unstrukturiert und werden auf File Storage an unterschiedlichen Standorten und in verschiedenen Clouds abgelegt. Für Unternehmen ergeben sich daraus zahlreiche Herausforderungen bei der Verwaltung und Nutzung ihrer Datenschätze. Dell Technologies erklärt, wie Multicloud-Plattformen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen. Multicloud-Plattformen…
News | Cloud Computing | Infrastruktur
IT-Perspektiven: Moderne Storage-Ansätze ohne Kompromisse
Ende Januar 2025 fand die von Philippe Nicolas aus Frankreich organisierte IT Press Tour in San Francisco statt. Hartmut Wiehr war für »manage it« vor Ort und schaute sich vier vorgestellte Unternehmen genauer an. Nicht alle jungen Unternehmen in der IT-Branche können sofort einen schnellen Durchbruch verzeichnen. So hat auch »Hammerspace« eine kleine Vorgeschichte:…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Storage-Management: Warum intelligente Self-Services mittelfristig unverzichtbar sind
Das Storage-Management entwickelt sich schnell weiter. Vorangetrieben durch den KI-Boom und die digitale Transformation müssen Rechenzentren ein massives Datenwachstum, beispiellose Anforderungen an die Agilität von Anwendungen, eine steigende Komplexität, einen Mangel an Fachkräften und steigende Energiekosten bewältigen. Es handelt sich weniger um einen Umbruch als um einen perfekten Sturm, was jedoch auch Chancen für Verbesserungen…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Infrastruktur | Rechenzentrum
Der Spagat zwischen Leistung und Effizienz – Technologientrends rund um Storage und Data Management
Markus Grau, Principal Technologist bei Pure Storage, erläutert heute vier Entwicklungen, die seiner Ansicht nach die technologische Entwicklung rund um Storage und Data Management im kommenden Jahr prägen werden. Die Nachfrage nach generativen KI-Lösungen wird eine neue Welle der Container-Einführung auslösen. Der Ansturm auf die Entwicklung und Implementierung generativer KI-Lösungen führt zu einer neuen…
News | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Large Language Models (LLMs) und Herausforderungen an den Storage – die Bedeutung von Parallelität und Checkpoints
Wenn man die Nachrichten im Bereich Deep Learning verfolgt, hat man sicher zur Kenntnis genommen, dass die Daten und Modelle im Bereich Deep Learning inzwischen sehr groß sind. Die Datensätze können in der Größenordnung von Petabytes liegen, und die Modelle selbst sind ebenfalls Hunderte von Gigabytes groß. Das bedeutet, dass nicht einmal das Modell selbst…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Storage-Trends für 2024: Storage, Sexiest Technology Alive?
AI-Daten, mehr Performance für Objektspeicher, besseres Datenmanagement, Datenverwaltung über API und Risk-Management bei der Datenspeicherung werden im kommenden Jahr wichtige Trends. Zugegeben, Data-Storage war noch nie wirklich sexy. Ob auf Band, Festplatte oder Flash, in der Cloud, im Rechenzentrum oder Hybrid, die Datenspeicherung war für die IT immer eher die Pflicht als die Kür.…
News | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur
Object Storage: »Wir stehen am Anfang einer Welle«
Anwendungsbeispiel des ADN Partners Nugolo. Unternehmen müssen heute große Mengen an Daten speichern, vor Diebstahl oder Verschlüsselung durch Ransomware schützen, über Jahrzehnte revisionssicher aufbewahren und auf Knopfdruck Mitarbeitern, Kunden oder Behörden zur Verfügung stellen können. Diese Anforderungen lassen sich mit herkömmlichen Storage-Ansätzen nicht erfüllen und bedürfen eines kompetenten Partners mit Know-how, wie es der…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 9-10-2023
Moderne Storage-Lösungen optimieren die Gesamtperformance, Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit
Ein an die Cloud angebundenes All-Flash-Rechenzentrum senkt die Kosten und kommt der Umwelt zugute, weil es eine bessere Energieeffizienz aufweist. Eine ganzheitliche Managementschnittstelle orchestriert die hybride Multicloud-Infrastruktur und fungiert gleichzeitig als Security-Kontrollzentrale. So kann es durch integrierte Sicherheitslösungen gegen Ransomware-Attacken schützen. Das ist die nächste Welle der Storage-Innovation.
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 9-10-2023
Der Vierklang: Performance, Skalierbarkeit, Security, Nachhaltigkeit – Highend-Storage im Aufwind
In einer sich ständig wandelnden digitalen Landschaft müssen Unternehmen nicht nur mit der Zeit gehen, sondern vorausdenken. Dabei spielt die effektive Speicherung und Verwaltung von Daten eine entscheidende Rolle. Trotz der zunehmenden Beliebtheit von Cloud-Speicherlösungen bleiben Highend-Speicherarrays im »On-Premises«-Betrieb eine starke Option für Großunternehmen, die eine leistungsfähige, skalierbare und sichere Datenspeicherung benötigen.