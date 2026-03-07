Wie Unternehmen erkennen, dass ihr Storage sie ausbremst

Bei der digitalen Transformation fällt ein entscheidender Faktor oft unter den Tisch: die Speicherinfrastruktur. Ist sie nicht auf moderne Anforderungen ausgelegt, wird sie schnell zur Innovationsbremse.

Unternehmen investieren viel in neue Anwendungen, Cloud-Technologien und Künstliche Intelligenz, um innovativer und wettbewerbsfähiger zu werden. Ihre Speicherinfrastruktur kann damit oft nicht Schritt halten. Veraltete Systeme werden schnell zum unsichtbaren Hemmschuh und verhindern, dass die Investitionen ihr volles Potenzial entfalten. Dell Technologies nennt fünf klare Indikatoren dafür, dass Unternehmen von ihren Speicherlösungen ausgebremst werden.

Die Performance von Anwendungen lahmt.

Eines der deutlichsten Anzeichen für ein veraltetes Speichersystem ist schleppende Anwendungsleistung. Wenn Mitarbeiter über langsame Reaktionszeiten bei kritischen Datenbanken oder kundenorientierten Services klagen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Speicherschicht dafür verantwortlich. Ältere Systeme haben oft Schwierigkeiten, den hohen Durchsatz und die geringe Latenz zu bieten, die moderne Anwendungen erfordern. Das gilt insbesondere für Applikationen, die Künstliche Intelligenz beinhalten oder Datenanalysen in Echtzeit erfordern. Moderne Speicherarchitekturen sind auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt und sorgen damit für optimale Benutzererlebnisse.

Künstliche Intelligenz kann nicht effizient skalieren.

Vor allem KI-Anwendungen erfordern nicht nur einen schnellen und zuverlässigen, sondern auch einen skalierbaren Zugriff auf große Datenmengen. Bei älteren Systemen müssen Unternehmen Speicherkapazitäten aber oft noch in starren, vordefinierten Blöcken erweitern. Das nötigt sie dazu, überdimensionierte Ressourcen bereitzustellen und für Kapazitäten zu bezahlen, die sie noch gar nicht nutzen. Zeitgemäße Speicherplattformen sind dagegen gezielt für KI entwickelt und können nahtlos skalieren, wenn die Anforderungen steigen. Unternehmen können dadurch das Potenzial ihren Daten voll ausschöpfen und ungebremst wachsen.

IT-Teams stöhnen über komplexe Administration.

Die IT-Experten im Haus sollten sich auf Innovationen konzentrieren können und nicht auf die routinemäßige Wartung von Speichersystemen. Bei veralteten Infrastrukturen müssen jedoch oft mehrere Management-Oberflächen verwendet, Ressourcen manuell bereitgestellt und Kompatibilitätsprobleme behoben werden. Wenn ein IT-Team einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, komplexe und isolierte Speichersysteme zu warten, ist das ein klares Anzeichen für Handlungsbedarf. Eine konsolidierte und intelligente Speicherlösung automatisiert Routineaufgaben und vereinfacht den Betrieb. Damit steigert sie die Produktivität und erhöht das Innovationstempo.

Die Cloud-Strategie stößt an Grenzen.

Viele Unternehmen verfolgen heute eine hybride Cloud-Strategie, um flexibel zu sein und Kosten zu optimieren. Der Erfolg hängt dabei von nahtloser Datenmobilität zwischen lokalen und Cloud-Umgebungen ab. Wenn sich die Übertragung von Daten zwischen dem eigenen Rechenzentrum und der Public Cloud mit der vorhandenen Speicherinfrastruktur schwierig, kostspielig oder unsicher gestaltet, lässt sich die Strategie kaum umsetzen. Moderne Storage-Plattformen sind hingegen für die hybride Welt konzipiert und bieten konsistente Datendienste sowie eine einfache Mobilität über verschiedene Umgebungen hinweg. Unternehmen können Daten flexibel dort speichern, wo es am sinnvollsten ist, ohne dadurch Informationssilos zu schaffen.

Die Datenresilienz ist stark beeinträchtigt.

Die Bedrohung durch Cyberattacken verschärft sich, da die Methoden der Angreifer immer raffinierter werden. Ältere Backup-Lösungen sind oft schwerfällig und verfügen nicht über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, die etwa zur Abwehr ausgeklügelter Ransomware erforderlich sind – beispielsweise unveränderliche Kopien von Daten oder isolierte Wiederherstellungsumgebungen. Mit zeitgemäßen Lösungen können Unternehmen eine Cyberresilienz-Strategie umsetzen, die es ihnen ermöglicht, kritische Anwendungen innerhalb von Minuten wiederherzustellen und den Geschäftsbetrieb so unterbrechungsfrei wie möglich fortzusetzen.

»Die Datenspeicherung ist eine Technologie, die jeder digitalen Interaktion zugrunde liegt. Deshalb muss sie ein leistungsfähiges Rückgrat bilden und darf kein Hindernis für den Fortschritt darstellen. Unternehmen sollten nicht weiterhin auf veraltete Systeme setzen, die für einfachere Anforderungen entwickelt wurden«, erklärt Christian Winterfeldt, Senior Director Data Center Sales bei Dell Technologies DACH. »Moderne Speicherplattformen sind auf maximale Geschwindigkeit sowie nahtlose Skalierbarkeit ausgelegt. Sie bieten Unternehmen eine einfache Datenmobilität über verschiedene Umgebungen hinweg, ermöglichen eine zeitgemäße Cyberresilienz und automatisieren obendrein Routineaufgaben in der Administration.«

