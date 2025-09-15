Inhouse-Marketing kontra Agentur-Marketing: Was ist besser?

Bastian Sens, Marketing-Experte und Gründer der Sensational GmbH erklärt, welche Vorteile Inhouse-Lösungen im Vergleich zu einer Agentur bieten:

»Die Diskussion, ob Unternehmen ihr Marketing lieber inhouse aufbauen oder mit einer externen Agentur zusammenarbeiten sollten, ist keineswegs neu. Während Agenturen mit ihrer breiten Erfahrung und vielfältigen Perspektiven punkten, entscheiden sich immer mehr Unternehmen für ein internes Team, das die Kommunikations- und Markenstrategie direkt im eigenen Haus steuert. Besonders interessant gestaltet sich der Vergleich dann, wenn Entscheider auf die bekannten Probleme blicken, die sich durch die interne Organisation des Marketings deutlich entschärfen oder sogar vollständig lösen lassen.«

Direkte Steuerung statt Kommunikationsbarrieren

»Eines der größten Probleme in der Zusammenarbeit mit Agenturen besteht in der Distanz zwischen Auftraggeber und Dienstleister. Auch wenn Projektpläne, regelmäßige Meetings und detaillierte Briefings vieles abfedern, bleibt ein struktureller Nachteil: Informationen müssen übersetzt, erklärt und priorisiert werden, bevor sie ihren Weg in die tatsächliche Umsetzung finden. Nicht selten entstehen Missverständnisse oder es geht wertvolle Zeit verloren, weil die Agentur das Produkt, die Unternehmenskultur oder die strategische Stoßrichtung nicht so unmittelbar kennt wie das interne Team. Inhouse-Marketing löst dieses Problem durch direkte Steuerung und kurze Wege. Strategische Entscheidungen lassen sich ohne Umwege in kreative Konzepte und Maßnahmen übertragen. Feedbackschleifen verkürzen sich, da Abstimmungen intern stattfinden und sich nicht durch verschiedene Ebenen und externe Ansprechpartner verzögern. Dadurch entsteht nicht nur mehr Tempo, sondern auch eine gesteigerte Präzision in der Kommunikation. Für Unternehmen, die in dynamischen Märkten agieren oder schnell auf Trends reagieren müssen, erweist sich dies als entscheidender Vorteil.«

Markennähe statt Oberflächlichkeit

»Eine weitere Thematik, die häufig in Agenturbeziehungen sichtbar wird, betrifft die Tiefe des Markenverständnisses. Agenturen arbeiten naturgemäß parallel für verschiedene Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Diese Vielfalt ermöglicht zwar kreative Inspiration, führt aber auch dazu, dass das Wissen über ein einzelnes Unternehmen des Öfteren weniger tief verankert ist. Selbst nach längerer Zusammenarbeit kann es passieren, dass eine Agentur bestimmte interne Abläufe oder kulturelle Nuancen nicht vollständig erfasst – und dies auch überhaupt nicht leisten kann. Das Inhouse-Marketing-Team ist dagegen untrennbar mit der Marke verbunden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben den Alltag des Unternehmens, nehmen Veränderungen direkt wahr und entwickeln ein organisches Gespür für die richtige Tonalität und Positionierung. Dieses Wissen geht weit über das hinaus, was sich in einem Briefing oder einer Präsentation zusammenfassen lässt. Es prägt die tägliche Arbeit, die Auswahl von Kanälen, die Bildsprache und die Art, wie Botschaften formuliert werden. Dadurch wirken Kampagnen authentischer und tragen langfristig dazu bei, die Marke konsistent zu stärken.«

Effizienz statt Ressourcenverlust

»Zuletzt stellt sich die Frage nach den Ressourcen. Agenturen rechnen ihre Leistungen in der Regel nach Zeit oder Projekten ab. Für das Unternehmen bedeutet das, dass jede Änderung, jeder zusätzliche Entwurf und jede Erweiterung des Umfangs Kosten nach sich zieht. Zudem muss die Agentur ihre Kapazitäten unter verschiedenen Kunden aufteilen, was die Priorisierung einzelner Projekte beeinflussen kann. Auf lange Sicht führt dies nicht selten zu Spannungen, wenn die Erwartung nach hoher Flexibilität und tiefer Betreuung auf die unvermeidliche Realität der Agenturprozesse trifft. Inhouse-Marketing löst dieses Problem, indem das Team die vorhandenen Ressourcen ausschließlich auf die eigene Marke konzentriert. Arbeitszeit, Budget und kreative Energie fließen nicht in mehrere Auftraggeber gleichzeitig, sondern ausschließlich in das Unternehmen, das das Team beschäftigt. Dadurch entstehen nachhaltigere Strukturen: Wissen bleibt intern erhalten, Kampagnen lassen sich langfristig planen und Budgets gezielter einsetzen, da keine externen Margen oder Agenturhonorare berücksichtigt werden müssen. Effizienz zeigt sich nicht nur finanziell, sondern auch in der Kontinuität der geleisteten Arbeit. Anstatt in einzelnen Projekten zu denken, lässt sich Marketing so als permanenter Prozess verstehen, der das Unternehmen in seiner Entwicklung begleitet.«

Weitere Informationen finden Sie unter https://sensational.gmbh/

Vor- und Nachteile von Inhouse-Marketing

Inhouse-Marketing bietet Unternehmen eine Reihe strategischer Vorteile, besonders wenn es darum geht, Kontrolle, Markenidentität und Effizienz zu stärken. Hier sind die wichtigsten Pluspunkte:

Vorteile von Inhouse-Marketing

Direkte Kontrolle & schnelle Entscheidungswege

Teams sind direkt im Unternehmen verankert

Entscheidungen können ohne externe Abstimmung getroffen werden

Kampagnen lassen sich flexibel und in Echtzeit anpassen

Tiefes Markenverständnis

Interne Mitarbeiter kennen die Unternehmenskultur, Werte und Zielgruppen

Dadurch entstehen authentischere und konsistentere Marketingbotschaften

Kostenkontrolle & Budgetflexibilität

Keine Agenturkosten oder externe Honorare

Investitionen fließen direkt in das eigene Team und Tools

Langfristig können sich Schulungen und Ressourcen amortisieren

Höhere Effizienz & Konsistenz

Weniger Reibungsverluste durch direkte Kommunikation

Einheitliche Prozesse und Standards im gesamten Unternehmen

Bessere Abstimmung mit anderen Abteilungen wie Vertrieb oder Produktentwicklung

Mitarbeiterbindung & Know-how-Aufbau

Marketing-Know-how bleibt im Unternehmen

Mitarbeiter entwickeln sich weiter und identifizieren sich stärker mit der Marke

Fördert langfristige Stabilität und Innovationskraft

Natürlich gibt es auch Herausforderungen – etwa der hohe Ressourcenbedarf oder begrenzte Skalierbarkeit. Aber für viele Unternehmen, die ihre Marke strategisch und langfristig aufbauen wollen, kann Inhouse-Marketing ein echter Gamechanger sein.

Nachteile von Inhouse-Marketing

Erfordert erhebliche Investitionen in Personal, Software und Ressourcenmanagement, was besonders für kleine Unternehmen kostspielig sein kann

Begrenzte Skalierbarkeit bei Kapazitätsspitzen durch festes internes Team

Fehlende Spezialkenntnisse in Nischenbereichen wie SEO, SEA oder komplexen Tools ohne zusätzliche Experten einstellen zu müssen

Geringerer Innovationsinput und Risiko von Betriebsblindheit durch weniger externe Impulse

Nachteile von Agentur-Marketing

Weniger direkte Kontrolle über Prozesse und Budgets, da Entscheidungen extern getroffen werden

Höherer Koordinationsaufwand und potenziell längere Reaktionszeiten bei kurzfristigen Änderungen

Projektabhängige und damit variable Kosten, die bei dauerhaften Aufgaben teurer sein können

Erfordert Einarbeitung, um tiefgehendes Verständnis für Marke, Kultur und interne Abläufe zu gewinnen

Vergleich Inhouse- vs. Agentur-Marketing

Kriterium Inhouse-Marketing Agentur-Marketing Kostenkontrolle fixe Personalkosten; planbar variable Projektkosten; potenziell teurer Reaktionszeit sehr schnell bei kleinen Änderungen etwas verzögert durch Abstimmungsprozesse Expertise & Tools begrenzt auf internes Wissen breites Spezialwissen; eigene Tools Skalierbarkeit eingeschränkt bei Kapazitätspeaks sehr gute Skalierbarkeit nach Bedarf Innovationsinput weniger externe Impulse; Risiko von Betriebsblindheit frische Perspektiven; Best Practices aus Branchen

Quelle der Vergleichsdaten: Primiere

Entscheidungs-Checkliste: Inhouse-Marketing oder Agentur-Marketing

Unternehmensressourcen & Budget

Haben wir ausreichend Budget für den Aufbau und die langfristige Pflege eines internen Marketing-Teams?

Benötigen wir eine fixe Kostenstruktur oder wünschen wir uns variable Projektkosten?

Expertise & Tools

Verfügen wir intern über Spezialwissen in allen relevanten Disziplinen (z. B. SEO, SEA, Content, Social Media)?

Haben wir Zugriff auf aktuelle Marketing- und Analyse-Tools oder müssten wir sie erst anschaffen?

Kontrolle & Agilität

Ist uns eine direkte Steuerung aller Kampagnenprozesse und Budgets wichtig?

Müssen wir häufig in Echtzeit reagieren können (z. B. bei Trends, Krisenkommunikation)?

Skalierbarkeit & Kapazität

Können wir saisonale oder kurzfristige Kapazitätsspitzen mit unserem internen Team abdecken?

Wäre für uns eine schnelle Erweiterung der Ressourcen ohne Einstellungsprozesse von Vorteil?

Innovationskraft & Außenimpulse

Brauchen wir frische Perspektiven und Best Practices aus unterschiedlichen Branchen?

Ist das Risiko von Betriebsblindheit durch rein interne Prozesse für uns kritisch?

Mitarbeiterbindung & Know-how-Aufbau

Wollen wir Marketing-Wissen langfristig im Unternehmen halten und weiterentwickeln?

Legen wir Wert auf die Identifikation der Mitarbeitenden mit unserer Marke?

Hybride Modelle

Könnte eine Kombination aus Inhouse- und Agentur-Leistungen unsere Schwächen ausgleichen?

Für welche Aufgaben (z. B. Strategie, laufende Umsetzung, Spezialkampagnen) wäre externe Unterstützung ideal?

Entscheidungsempfehlung

Zähle alle Kriterien, die für dein Unternehmen mit »Ja« beantwortet wurden. Überwiegen die Punkte bei »Unternehmensressourcen & Budget«, »Kontrolle & Agilität« sowie »Mitarbeiterbindung«, spricht vieles für Inhouse-Marketing. Liegen deine Stärken eher bei variabler Kostenstruktur, Bedarf nach schnellen Skalierungen und externen Impulsen, ist eine Agentur-Strategie oder ein hybrides Modell empfehlenswert.

Genki Albert Absmeier

4298 Artikel zu „Marketing“

News | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing Modernes Marketing: Marketer-Kreativität und KI-Innovation KI hält unvermindert Einzug in die verschiedensten Lebens- und Arbeitsbereiche. Wie können Unternehmen mit KI im Marketing gänzlich neue Chancen nutzen? Im Marketing ist es Status quo, dass Fachleute ihre Kampagnen aufwendig manuell entwerfen und durchführen. Mit KI stehen jetzt aber die Werkzeuge zur Verfügung, um in großem Umfang datengesteuert und automatisiert zu arbeiten.… Weiterlesen →