Inhouse-Marketing kontra Agentur-Marketing: Was ist besser?

Bastian Sens, Marketing-Experte und Gründer der Sensational GmbH erklärt, welche Vorteile Inhouse-Lösungen im Vergleich zu einer Agentur bieten:
»Die Diskussion, ob Unternehmen ihr Marketing lieber inhouse aufbauen oder mit einer externen Agentur zusammenarbeiten sollten, ist keineswegs neu. Während Agenturen mit ihrer breiten Erfahrung und vielfältigen Perspektiven punkten, entscheiden sich immer mehr Unternehmen für ein internes Team, das die Kommunikations- und Markenstrategie direkt im eigenen Haus steuert. Besonders interessant gestaltet sich der Vergleich dann, wenn Entscheider auf die bekannten Probleme blicken, die sich durch die interne Organisation des Marketings deutlich entschärfen oder sogar vollständig lösen lassen.«
- Direkte Steuerung statt Kommunikationsbarrieren
»Eines der größten Probleme in der Zusammenarbeit mit Agenturen besteht in der Distanz zwischen Auftraggeber und Dienstleister. Auch wenn Projektpläne, regelmäßige Meetings und detaillierte Briefings vieles abfedern, bleibt ein struktureller Nachteil: Informationen müssen übersetzt, erklärt und priorisiert werden, bevor sie ihren Weg in die tatsächliche Umsetzung finden. Nicht selten entstehen Missverständnisse oder es geht wertvolle Zeit verloren, weil die Agentur das Produkt, die Unternehmenskultur oder die strategische Stoßrichtung nicht so unmittelbar kennt wie das interne Team. Inhouse-Marketing löst dieses Problem durch direkte Steuerung und kurze Wege. Strategische Entscheidungen lassen sich ohne Umwege in kreative Konzepte und Maßnahmen übertragen. Feedbackschleifen verkürzen sich, da Abstimmungen intern stattfinden und sich nicht durch verschiedene Ebenen und externe Ansprechpartner verzögern. Dadurch entsteht nicht nur mehr Tempo, sondern auch eine gesteigerte Präzision in der Kommunikation. Für Unternehmen, die in dynamischen Märkten agieren oder schnell auf Trends reagieren müssen, erweist sich dies als entscheidender Vorteil.«
- Markennähe statt Oberflächlichkeit
»Eine weitere Thematik, die häufig in Agenturbeziehungen sichtbar wird, betrifft die Tiefe des Markenverständnisses. Agenturen arbeiten naturgemäß parallel für verschiedene Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Diese Vielfalt ermöglicht zwar kreative Inspiration, führt aber auch dazu, dass das Wissen über ein einzelnes Unternehmen des Öfteren weniger tief verankert ist. Selbst nach längerer Zusammenarbeit kann es passieren, dass eine Agentur bestimmte interne Abläufe oder kulturelle Nuancen nicht vollständig erfasst – und dies auch überhaupt nicht leisten kann. Das Inhouse-Marketing-Team ist dagegen untrennbar mit der Marke verbunden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben den Alltag des Unternehmens, nehmen Veränderungen direkt wahr und entwickeln ein organisches Gespür für die richtige Tonalität und Positionierung. Dieses Wissen geht weit über das hinaus, was sich in einem Briefing oder einer Präsentation zusammenfassen lässt. Es prägt die tägliche Arbeit, die Auswahl von Kanälen, die Bildsprache und die Art, wie Botschaften formuliert werden. Dadurch wirken Kampagnen authentischer und tragen langfristig dazu bei, die Marke konsistent zu stärken.«
- Effizienz statt Ressourcenverlust
»Zuletzt stellt sich die Frage nach den Ressourcen. Agenturen rechnen ihre Leistungen in der Regel nach Zeit oder Projekten ab. Für das Unternehmen bedeutet das, dass jede Änderung, jeder zusätzliche Entwurf und jede Erweiterung des Umfangs Kosten nach sich zieht. Zudem muss die Agentur ihre Kapazitäten unter verschiedenen Kunden aufteilen, was die Priorisierung einzelner Projekte beeinflussen kann. Auf lange Sicht führt dies nicht selten zu Spannungen, wenn die Erwartung nach hoher Flexibilität und tiefer Betreuung auf die unvermeidliche Realität der Agenturprozesse trifft. Inhouse-Marketing löst dieses Problem, indem das Team die vorhandenen Ressourcen ausschließlich auf die eigene Marke konzentriert. Arbeitszeit, Budget und kreative Energie fließen nicht in mehrere Auftraggeber gleichzeitig, sondern ausschließlich in das Unternehmen, das das Team beschäftigt. Dadurch entstehen nachhaltigere Strukturen: Wissen bleibt intern erhalten, Kampagnen lassen sich langfristig planen und Budgets gezielter einsetzen, da keine externen Margen oder Agenturhonorare berücksichtigt werden müssen. Effizienz zeigt sich nicht nur finanziell, sondern auch in der Kontinuität der geleisteten Arbeit. Anstatt in einzelnen Projekten zu denken, lässt sich Marketing so als permanenter Prozess verstehen, der das Unternehmen in seiner Entwicklung begleitet.«
Vor- und Nachteile von Inhouse-Marketing
Inhouse-Marketing bietet Unternehmen eine Reihe strategischer Vorteile, besonders wenn es darum geht, Kontrolle, Markenidentität und Effizienz zu stärken. Hier sind die wichtigsten Pluspunkte:
Vorteile von Inhouse-Marketing
- Direkte Kontrolle & schnelle Entscheidungswege
- Teams sind direkt im Unternehmen verankert
- Entscheidungen können ohne externe Abstimmung getroffen werden
- Kampagnen lassen sich flexibel und in Echtzeit anpassen
- Tiefes Markenverständnis
- Interne Mitarbeiter kennen die Unternehmenskultur, Werte und Zielgruppen
- Dadurch entstehen authentischere und konsistentere Marketingbotschaften
- Kostenkontrolle & Budgetflexibilität
- Keine Agenturkosten oder externe Honorare
- Investitionen fließen direkt in das eigene Team und Tools
- Langfristig können sich Schulungen und Ressourcen amortisieren
- Höhere Effizienz & Konsistenz
- Weniger Reibungsverluste durch direkte Kommunikation
- Einheitliche Prozesse und Standards im gesamten Unternehmen
- Bessere Abstimmung mit anderen Abteilungen wie Vertrieb oder Produktentwicklung
- Mitarbeiterbindung & Know-how-Aufbau
- Marketing-Know-how bleibt im Unternehmen
- Mitarbeiter entwickeln sich weiter und identifizieren sich stärker mit der Marke
- Fördert langfristige Stabilität und Innovationskraft
Natürlich gibt es auch Herausforderungen – etwa der hohe Ressourcenbedarf oder begrenzte Skalierbarkeit. Aber für viele Unternehmen, die ihre Marke strategisch und langfristig aufbauen wollen, kann Inhouse-Marketing ein echter Gamechanger sein.
Nachteile von Inhouse-Marketing
- Erfordert erhebliche Investitionen in Personal, Software und Ressourcenmanagement, was besonders für kleine Unternehmen kostspielig sein kann
- Begrenzte Skalierbarkeit bei Kapazitätsspitzen durch festes internes Team
- Fehlende Spezialkenntnisse in Nischenbereichen wie SEO, SEA oder komplexen Tools ohne zusätzliche Experten einstellen zu müssen
- Geringerer Innovationsinput und Risiko von Betriebsblindheit durch weniger externe Impulse
Nachteile von Agentur-Marketing
- Weniger direkte Kontrolle über Prozesse und Budgets, da Entscheidungen extern getroffen werden
- Höherer Koordinationsaufwand und potenziell längere Reaktionszeiten bei kurzfristigen Änderungen
- Projektabhängige und damit variable Kosten, die bei dauerhaften Aufgaben teurer sein können
- Erfordert Einarbeitung, um tiefgehendes Verständnis für Marke, Kultur und interne Abläufe zu gewinnen
Vergleich Inhouse- vs. Agentur-Marketing
|
Kriterium
|
Inhouse-Marketing
|
Agentur-Marketing
|
Kostenkontrolle
|
fixe Personalkosten; planbar
|
variable Projektkosten; potenziell teurer
|
Reaktionszeit
|
sehr schnell bei kleinen Änderungen
|
etwas verzögert durch Abstimmungsprozesse
|
Expertise & Tools
|
begrenzt auf internes Wissen
|
breites Spezialwissen; eigene Tools
|
Skalierbarkeit
|
eingeschränkt bei Kapazitätspeaks
|
sehr gute Skalierbarkeit nach Bedarf
|
Innovationsinput
|
weniger externe Impulse; Risiko von Betriebsblindheit
|
frische Perspektiven; Best Practices aus Branchen
Quelle der Vergleichsdaten: Primiere
Entscheidungs-Checkliste: Inhouse-Marketing oder Agentur-Marketing
Unternehmensressourcen & Budget
- Haben wir ausreichend Budget für den Aufbau und die langfristige Pflege eines internen Marketing-Teams?
- Benötigen wir eine fixe Kostenstruktur oder wünschen wir uns variable Projektkosten?
Expertise & Tools
- Verfügen wir intern über Spezialwissen in allen relevanten Disziplinen (z. B. SEO, SEA, Content, Social Media)?
- Haben wir Zugriff auf aktuelle Marketing- und Analyse-Tools oder müssten wir sie erst anschaffen?
Kontrolle & Agilität
- Ist uns eine direkte Steuerung aller Kampagnenprozesse und Budgets wichtig?
- Müssen wir häufig in Echtzeit reagieren können (z. B. bei Trends, Krisenkommunikation)?
Skalierbarkeit & Kapazität
- Können wir saisonale oder kurzfristige Kapazitätsspitzen mit unserem internen Team abdecken?
- Wäre für uns eine schnelle Erweiterung der Ressourcen ohne Einstellungsprozesse von Vorteil?
Innovationskraft & Außenimpulse
- Brauchen wir frische Perspektiven und Best Practices aus unterschiedlichen Branchen?
- Ist das Risiko von Betriebsblindheit durch rein interne Prozesse für uns kritisch?
Mitarbeiterbindung & Know-how-Aufbau
- Wollen wir Marketing-Wissen langfristig im Unternehmen halten und weiterentwickeln?
- Legen wir Wert auf die Identifikation der Mitarbeitenden mit unserer Marke?
Hybride Modelle
- Könnte eine Kombination aus Inhouse- und Agentur-Leistungen unsere Schwächen ausgleichen?
- Für welche Aufgaben (z. B. Strategie, laufende Umsetzung, Spezialkampagnen) wäre externe Unterstützung ideal?
Entscheidungsempfehlung
Zähle alle Kriterien, die für dein Unternehmen mit »Ja« beantwortet wurden. Überwiegen die Punkte bei »Unternehmensressourcen & Budget«, »Kontrolle & Agilität« sowie »Mitarbeiterbindung«, spricht vieles für Inhouse-Marketing. Liegen deine Stärken eher bei variabler Kostenstruktur, Bedarf nach schnellen Skalierungen und externen Impulsen, ist eine Agentur-Strategie oder ein hybrides Modell empfehlenswert.
