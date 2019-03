IT-Sicherheitsexperte überzeugt: Mit Verschlüsselung, Vorsicht und einem IT-Sicherheitskonzept lassen sich Hackerattacken verhindern

Bereits mit völlig unkomplizierten Sicherheitsmaßnahmen lassen sich Hackerangriffe auf die Unternehmensinfrastruktur vermeiden. Davon ist IT-Sicherheitsexperte Christian Heutger überzeugt: »Hundertprozentige Sicherheit wird es kaum geben. Ein IT-Sicherheitskonzept, bei dem Verantwortlichkeiten verteilt und etwaige Notfallmaßnahmen beschlossen sind, sowie ein IT-Sicherheitsbeauftragter, der einerseits diese Maßnahmen steuert und überwacht, andererseits aber auch Mitarbeiter darin schult IT-Sicherheit umfassend im Unternehmen zu leben, ist bereits die halbe Miete. Ergänzt um technische und persönliche Maßnahmen, nach denen jeder selbst stets wachsam sein sollte, lassen sich Einfallstore für Cyberangriffe schließen«, so der Geschäftsführer der PSW GROUP.

Er verweist in diesem Zusammenhang auf den Equifax-Hack, der als Datenschutz-GAU der US-Finanzwelt in die Geschichte einging: 2017 gelang es Hackern, die Daten von 143 Millionen Kunden der Wirtschaftsauskunftei aus den USA, aus Kanada und dem Vereinigten Königreich zu erbeuten, darunter Geburtsdaten, Adressen, Kreditkarten- und Sozialversicherungsnummern. »Das Einfallstor war eine Sicherheitslücke im Open-Source-Framework Apache Struts. Allerdings wäre es ein Leichtes gewesen, diesen Hack zu verhindern«, so Heutger. Denn: »Das US-CERT (Computer Emergency Readiness Team) hat das Unternehmen Tage vor dem Hack über die Sicherheitslücke informiert. An über 400 Personen und über diverse E-Mail-Verteiler wurde diese Warnung weitergeleitet. Zudem gab es die Anweisung, einen bereits verfügbaren Patch binnen 48 Stunden einzuspielen. Jedoch geschah dies nicht auf allen Systemen.« Was folgte war eine Aneinanderreihung von Versagen und Fehlverhalten Einzelner. Denn nicht genug, dass Warnungen von über 400 Personen nicht ernst genommen und ein bereitgestellter Patch nicht auf sämtlichen Systemen eingespielt wurde. Obendrein scannte das Unternehmen zwar die eigenen Systeme nach unsicheren Struts-Versionen, fand jedoch nichts. »Für Letzteres gibt es eine einfache, aber peinliche Erklärung: Durchsucht wurde lediglich das Root-Verzeichnis, nicht jedoch die Unterverzeichnisse. Eine komplexe IT-Infrastruktur wie sie ein Unternehmen wie Equifax mit mehr als 6000 Mitarbeitern hat, braucht aber eine klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. Dann wäre nicht nur so ein ›Versehen‹ vermeidbar gewesen, sondern es hätte auch eine Person gegeben, die für das Einspielen des Patches auf allen Systemen verantwortlich gewesen wäre«, so Heutger.

Von großer Bedeutung ist auch das Vorhandensein eines gültigen SSL-Zertifikats. Es ermöglicht eine sichere Übertragung der Daten zwischen dem Webbrowser und einer Website, da diese so verschlüsselt werden, dass Dritten der Zugriff verweigert wird. »Die Zertifikate von Equifax waren seit Monaten abgelaufen. Durch das Nicht-Verlängern seiner SSL-Zertifikate legte der Konzern seine eigene Intrusion Detection lahm, welche entschlüsselten Datenstrom analysiert und gegebenenfalls Alarm schlägt«, erklärt der Experte. Es gibt drei Varianten an SSL-Zertifikaten, die je nach Validierungstyp unterschiedliche Standards erfüllen: Domainvalidierte, organisationsvalidierte und erweitert validierte SSL-Zertifikate. »Bei Letzteren kommt eine striktere Authentifizierung mit dem höchsten und aktuellsten Sicherheitsstandard zum Einsatz. Diese unterscheiden sich primär durch eine grüne Adresszeile mit dem Namen des Unternehmens und der Zertifizierungsstelle. Diese Zertifikate sind geeignet für Organisation, die in einem öffentlichen Register eingetragen sind und die sensible Daten auf stark frequentierten Seite bestens absichern möchten«, macht Christian Heutger aufmerksam. Unabhängig davon, für welches Zertifikat sich ein Unternehmen entscheidet: SSL-Zertifikate sind nicht unendlich lange gültig, sie müssen nach einem festgelegten Zeitraum verlängert werden. »SSL-Zertifikate sind ein oder zwei Jahre gültig. Wer sein Zertifikat beispielsweise über uns bestellt, wird rechtzeitig über den bevorstehenden Ablauf seines Zertifikats benachrichtigt. Zudem besteht die Möglichkeit, das SSL-Zertifikat binnen weniger Minuten zu verlängern. Der Verlängerungsprozess gleicht dann dem einer Neubestellung, wobei eine erneute Identitätsprüfung des Zertifikatinhabers Pflicht ist«, informiert Heutger.

Dass Warnungen und Informationen letztendlich auch an die Ohren gelangen, für die sie bestimmt sind, setzt zwingend aktuelle Kontaktdaten voraus. Weiter ist zu beachten, dass Usernamen und Passwörter unter keinen Umständen unverschlüsselt im Netzwerkspeicher oder sonst wo abgelegt werden. Weitere Informationen unter: https://www.psw-group.de/blog/equifax-hack-haette-er-durch-vorsicht-verschluesselung-vermieden-werden-koennen/6814

1849 search results for „Datenschutz“

NEWS | KOMMUNIKATION | ONLINE-ARTIKEL | TIPPS Kameradrohnen & Datenschutz: Rechtlich keineswegs harmlos Drohnen mit Kamera erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – privat wie beruflich. Jedoch ermöglicht die Kamera der Drohne auch das mehr oder weniger umfassende Überwachen von Mitbürgern. Im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) existiert im § 6b eine spezielle Regelung zum Thema Videoüberwachung. Darauf machen die IT-Sicherheitsexperten der PSW GROUP Consulting (www.psw-consulting.de) aufmerksam. Demnach ist die Beobachtung öffentlich… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KOMMENTAR | MARKETING Europäischer Datenschutztag 2019: Das Bewusstsein ist geschärft Der großangelegte Doxing-Angriff auf hunderte deutsche Politiker und die Veröffentlichung sensibler personenbezogener Daten hat uns gleich zu Beginn des Jahres gezeigt, welche Macht Hacker und Cyberkriminelle heutzutage haben und wie nachlässig auch heute noch mit dem Thema Datenschutz umgegangen wird. Der Europäische Datenschutztag, der traditionell am 28. Januar, dem Jahrestag der Unterzeichnung der Europäischen Datenschutzkonvention… Weiterlesen →