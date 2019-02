Neue Technologien: Deutschland muss aufholen

CIO-Studie von Logicalis beleuchtet den Einsatz von Business Intelligence, Analytics, IoT und KI.

Neue Technologien wie Business Intelligence (BI) und Analytics werden von Unternehmen bereits erfolgreich und gewinnbringend genutzt, es gibt aber noch viel Potenzial. Laut der jüngsten CIO-Studie von Logicalis bewertete erst rund ein Drittel aller Befragten sein Unternehmen in Bezug auf die wirtschaftlich vorteilhafte Nutzung von BI und Analytics in verschiedenen Unternehmensbereichen sehr positiv.

Vorreiter ist der Einsatz in der IT-Abteilung: Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der CIOs beziffert diesen als sehr erfolgreich. Unter deutschen CIOs beläuft sich der Anteil auf nur 23 Prozent. 17 Prozent von ihnen urteilten im Gegenteil mit »überhaupt nicht erfolgreich«. Die Ergebnisse der sechsten weltweiten Befragung von 841 CIOs im Jahr 2018 belegen damit einen deutlichen Nachholbedarf bei deutschen Unternehmen.

Weniger IoT- und KI-Nutzung in Deutschland

Auch in den Bereichen »Internet of Things« (IoT) sowie »künstliche Intelligenz« (KI) zeigen die Resultate der Studie eine deutliche Diskrepanz zwischen globaler und deutscher Einschätzung. Insgesamt gibt fast die Hälfte der CIOs an, dass ihr Unternehmen IoT-Technologien bereits nutzt (Vorjahr: 24 Prozent). In Deutschland sind es nur 27 Prozent. Insbesondere in den Gebieten »verbesserter Kundenservice«, »Verbesserung bestehender Produkte und Dienstleistungen« sowie »Kreierung effizienter Prozesse« setzen deutsche CIOs entsprechende Lösungen deutlich weniger ein (Abweichung von mehr als 10 Prozent). Nicht anders sieht es hinsichtlich der Nutzung bei KI und Machine Learning aus: Global verwenden 44 Prozent der Unternehmen bereits KI beziehungsweise Machine Learning. In Deutschland sind es nur 28 Prozent.

Wartet Deutschland auf den richtigen Moment?

Die 2016-er Befragung offenbarte eine Rückständigkeit im Bereich der Digitalisierung. 2017 stellte sich die Situation anders dar:

»Wir sahen, dass die deutschen CIOs nicht nur eine Aufholjagd gestartet, sondern in Teilen auf die Überholspur gewechselt hatten«, sagt Christian Werner, CEO der Logicalis GmbH. »Dies könnte sich nun im Bereich neue Technologien wiederholen. Wir beobachten hier oftmals eine zunächst abwartende Haltung deutscher CIOs, bis die Lösungen ausgereifter, die Anwendungsszenarien klarer und der Nutzen offensichtlicher sind. Erst dann werden Technologien adaptiert, dies jedoch meist zielgerichteter und im Ergebnis erfolgreicher.« Logicalis positioniert sich in diesem Umfeld als digitaler Wegbereiter, der Unternehmen bei der Einführung und Nutzung neuer Technologien unterstützt – von Data Center, über Security, Collaboration und Networking bis hin zu Application & Information Management.

Die vollständige sechste, weltweite CIO-Studie von Logicalis finden Sie zum Download hier: https://de.logicalis-thinkhub.com