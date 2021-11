Penetrationstest – die Hacker mit ihren eigenen Waffen schlagen

Ein umfassender Sicherheitstest einzelner Rechner oder Netzwerke schützt Unternehmen vor Hacker-Angriffen.

Fast jeder fünfte IT-Verantwortliche kann mit dem Begriff »Penetrationstest« nichts anfangen – das brachte eine Untersuchung des TÜV Rheinlands ans Licht, dessen Security-Experten dieses Ergebnis als »erschreckend« bezeichneten. Bei einem solchen »Pentest« versuchen »Hacker« im Auftrag eines Unternehmens, möglichst tief und auf unterschiedlichen Wegen in die IT-Infrastruktur eines Kunden einzudringen. Dadurch werden die Wege ausfindig gemacht, auf denen ein krimineller Hacker versuchen würde, an die digitale Assets einer Firma zu gelangen oder das Unternehmen mit dem Einschleusen von Schadsoftware zu erpressen. Es gibt allen Grund mit Argusaugen über die Unangreifbarkeit der eigenen digitalen Firmenwelt zu wachen: Im vergangenen Jahr betrug der Schaden durch Cybercrime und Spionage rund 200 Milliarden Euro, schätzt der Digitalverband Bitkom. Das Bundeswirtschaftsministerium warnt, die Sicherheit der IT-Systeme sei längst zu einem strategischen Faktor für die gesamte Wirtschaft geworden. Ein Pentest setzt deswegen für Kunden ein klares Signal, so der Geschäftsführer der Boutique-Beratung mit dem Schwerpunkt der Informationssicherheit, turingpoint, Jan Kahmen: »Ein erfolgreicher Test ist nachweisbare IT-Sicherheit, um Kunden Vertrauen zu kommunizieren«.

Es gibt zwei Wege für den fingierten Angriff auf die IT-Sicherheit

Am realistischsten ist das Vorgehen nach der »Black Box«-Methode: Die engagierten Cybersecurity-Experten bekommen keinerlei Hinweise auf die IT-Struktur und die Schutzmaßnahmen des Unternehmens. Dies, so Fachleute, sei der Normalfall, wenn ein zukünftiges Opfer in das Visier von Cyberkriminellen gerät. Erhalten die »Angreifer« vom Kunden vorab eine Dokumentation der digitalen Architektur mitsamt Sicherheitskonzept und allen Zugängen, geht es vor allem darum, in theoretischen Szenarien mögliche Schwachstellen ausfindig zu machen. Dabei stehen zwei potenzielle Risiken im Mittelpunkt beider Methoden: Ein (theoretischer) Angriff über das Netzwerk, über Webanwendungen oder mobile Apps und über das »social engineering«, bei dem Mitarbeitern eines Unternehmens sicherheitsrelevante Daten entlockt werden.

Die eigene IT-Abteilung muss vom Pentest überzeugt sein

Es gibt Gründe, die dazu führen können, dass die IT-Verantwortlichen im eigenen Haus Pentests zunächst skeptisch gegenüberstehen:

Die für einen solchen Test erforderliche Fehlerkultur im Unternehmen fehlt

Die Verbesserung der Sicherheit ist langwierig und kollidiert mit dem Tagesgeschäft

Wenn in einem Unternehmen für Fehler und Optimierungsmöglichkeiten immer Schuldige gesucht werden, dann wird das Management es schwerlich schaffen, dass die internen Experten zu 100 Prozent hinter einem solchen Test stehen. Denn beim Pentest geht es darum, Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, bevor kriminelle Hacker wirtschaftlichen Schaden anrichten. Müssen IT-Verantwortliche befürchten, dass entdeckte Angriffsmöglichkeiten ihnen persönlich vorgeworfen werden, können sie einer solchen Untersuchung kaum aufgeschlossen gegenüberstehen. Dabei, so Jan Kahmen, haben alle IT-Verantwortlichen ein starkes Interesse daran, zusammen mit dem Management die eigenen Strukturen auf mögliche Einfallstore zu überprüfen: »So können keine Datenschutzvergehen passieren, die inzwischen auch sehr hart geahndet werden«.

In vielen Firmen geht das Tagesgeschäft immer vor und die IT muss einen Meilenstein nach dem anderen in möglichst kurzer Zeit »abhaken«. Für den kontinuierlichen Prozess der System-Absicherung oft keine Zeit. Denn der Auf- und Ausbau der Schutzmaßnahmen endet nie: Mit jedem neuen Zugang zur unternehmenseigenen IT-Struktur -sei es ein neues Portal, eine neuer Social-Media-Auftritt oder auch nur eine Landing Page – entstehen potenzielle Lücken, die Hacker nutzen können.

Cybercrime stoppt nicht vor kleineren und mittleren Unternehmen

Cyberkriminelle interessieren sich nicht für die Größe eines Unternehmens, sondern vor allem für die mögliche Beute: Seien es wichtige Daten, Konstruktionszeichnungen, Kundendaten oder sogar Bank- und Kreditkartenzugänge. Das »Einpflanzen« einer Schadsoftware wird ebenfalls immer häufiger, erst nach dem Zahlen eines oft hohen Geldbetrages kann der Geschädigte seine IT-Infrastruktur wieder nutzen. Das sich kriminelle Banden bei kleineren und mittleren Unternehmen sogar einen leichteren Zugang zu den sensiblen Bereichen erhoffen als bei Großkonzernen, liegt dabei auf der Hand: Kein Unternehmen ist zu klein oder zu unbedeutend für einen Angriff. Natürlich passen Cybersecurity-Experten das Testverfahren der jeweiligen Unternehmensgröße an: »Eine tiefgehende Analyse wäre in diesem Fall kein sinnvoller Bestandteil eines Penetrationstests. Sinnvoller als eine ausführliche Prüfung einzelner Systeme ist es, sich auf die Quick-Wins zu konzentrieren«, so Jan Kahmen von turingpoint. Mit diesen Quick-Wins erhalten viele KMU erstmals eine professionelle Übersicht über die generellen Schwachstellen ihrer Infrastruktur. Denn die Zahl derer, die noch nie vom »Penetrationstest« gehört haben, sollte im eigenen Interesse schnell kleiner werden und am besten auf null sinken.

